https://ukraina.ru/20250629/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kak-s-pomoschyu-drona-unichtozhayut-protivnika-1064379871.html
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника - 29.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.
2025-06-29T19:03
2025-06-29T19:03
2025-06-29T19:04
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интервью
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала о формировании правительства в Новороссии.
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2025
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064379714_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_586d010ca5d5936126159cf101f4a919.jpg
Боец с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
Боец с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
2025-06-29T19:03
true
PT0M47S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, видео, новости, бурятия, новороссия, александр чаленко, олег губанов, украина.ру, интервью
СВО, ВС РФ, Новости, Бурятия, Новороссия, Александр Чаленко, Олег Губанов, Украина.ру, Интервью
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.
2025-06-29T19:03
true
PT0M47S
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
19:03 29.06.2025 (обновлено: 19:04 29.06.2025)
"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.