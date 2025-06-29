Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника - 29.06.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника - 29.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.
2025-06-29T19:03
2025-06-29T19:04
сво
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бурятия
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александр чаленко
олег губанов
украина.ру
интервью
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала о формировании правительства в Новороссии.
бурятия
новороссия
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452
60
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
Боец с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
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сво, вс рф, видео, новости, бурятия, новороссия, александр чаленко, олег губанов, украина.ру, интервью
СВО, ВС РФ, Новости, Бурятия, Новороссия, Александр Чаленко, Олег Губанов, Украина.ру, Интервью
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника
"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.
2025-06-29T19:03
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Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника

19:03 29.06.2025 (обновлено: 19:04 29.06.2025)
 
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"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала о формировании правительства в Новороссии.
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