https://ukraina.ru/20250629/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kak-s-pomoschyu-drona-unichtozhayut-protivnika-1064379871.html

Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника

Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника - 29.06.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника

"Ты можешь лететь вообще по другой задаче и случайно увидеть врага", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как беспилотники помогают ликвидировать врага.

2025-06-29T19:03

2025-06-29T19:03

2025-06-29T19:04

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала о формировании правительства в Новороссии.

бурятия

новороссия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника Боец с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника 2025-06-29T19:03 true PT0M47S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, видео, новости, бурятия, новороссия, александр чаленко, олег губанов, украина.ру, интервью