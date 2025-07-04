https://ukraina.ru/20250704/chem-zanimayutsya-nochnye-vedmy-segodnya-i-est-li-romantika-na-fronte-komandir-podrazdeleniya-sreda-1064646886.html
Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда"
Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда" - 04.07.2025 Украина.ру
Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда"
Командир подразделения БПЛА "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему она решила пойти на фронт, в чём заключаются обязанности замполита и как разговаривают с военными перед их боевым заданием
2025-07-04T07:53
2025-07-04T07:53
2025-07-04T07:53
видео
александр чаленко
война
обстрелы
любовь
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00:41 – О названии подразделения, в котором служит, и решении пойти на фронт.09:20 – Первое боевое задание и вражеские обстрелы.12:09 – О самых крупных ударах по врагу.14:06 – Как попасть в подразделение "Ночные ведьмы"? 19:14 – О любви на войне.20:49 – Стиль управления отрядом и обязанности замполита.25:05 – Средний портрет бойца "Ночных ведьм".26:30 – Песни на войне.29:23 – Вопросы гигиены во время боевых заданий.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр чаленко, война, обстрелы, любовь, видео
Видео, Александр Чаленко, война, обстрелы, любовь
Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда"
Командир подразделения БПЛА "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему она решила пойти на фронт, в чём заключаются обязанности замполита и как разговаривают с военными перед их боевым заданием
00:41 – О названии подразделения, в котором служит, и решении пойти на фронт.
09:20 – Первое боевое задание и вражеские обстрелы.
12:09 – О самых крупных ударах по врагу.
14:06 – Как попасть в подразделение "Ночные ведьмы"?
19:14 – О любви на войне.
20:49 – Стиль управления отрядом и обязанности замполита.
25:05 – Средний портрет бойца "Ночных ведьм".
29:23 – Вопросы гигиены во время боевых заданий.