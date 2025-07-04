https://ukraina.ru/20250704/chem-zanimayutsya-nochnye-vedmy-segodnya-i-est-li-romantika-na-fronte-komandir-podrazdeleniya-sreda-1064646886.html

Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда"

Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда" - 04.07.2025 Украина.ру

Чем занимаются "Ночные ведьмы" сегодня и есть ли романтика на фронте: командир подразделения "Среда"

Командир подразделения БПЛА "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему она решила пойти на фронт, в чём заключаются обязанности замполита и как разговаривают с военными перед их боевым заданием

2025-07-04T07:53

2025-07-04T07:53

2025-07-04T07:53

видео

александр чаленко

война

обстрелы

любовь

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00:41 – О названии подразделения, в котором служит, и решении пойти на фронт.09:20 – Первое боевое задание и вражеские обстрелы.12:09 – О самых крупных ударах по врагу.14:06 – Как попасть в подразделение "Ночные ведьмы"? 19:14 – О любви на войне.20:49 – Стиль управления отрядом и обязанности замполита.25:05 – Средний портрет бойца "Ночных ведьм".26:30 – Песни на войне.29:23 – Вопросы гигиены во время боевых заданий.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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