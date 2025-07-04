https://ukraina.ru/20250704/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-vrazheskiy-dron-pomog-udachno-nakryt-rotatsiyu-protivnika-1064683590.html

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника - 04.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника

"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.

2025-07-04T20:00

2025-07-04T20:00

2025-07-04T20:00

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника 2025-07-04T20:00 true PT1M47S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео