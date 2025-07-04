Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника - 04.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника - 04.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
2025-07-04T20:00
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сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника

20:00 04.07.2025
 
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"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
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