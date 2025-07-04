https://ukraina.ru/20250704/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-vrazheskiy-dron-pomog-udachno-nakryt-rotatsiyu-protivnika-1064683590.html
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника - 04.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
2025-07-04T20:00
2025-07-04T20:00
2025-07-04T20:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064683418_0:14:1037:597_1920x0_80_0_0_645ae5dd6462028bfeac2706f7831745.jpg
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064683418_111:0:924:610_1920x0_80_0_0_883276cf89bc2f111ad6b015f3e90624.jpg
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
2025-07-04T20:00
true
PT1M47S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
2025-07-04T20:00
true
PT1M47S
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.