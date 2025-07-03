"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область - 03.07.2025 Украина.ру
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"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область - 03.07.2025 Украина.ру
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.
2025-07-03T02:59
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Москва" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.
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"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область

02:59 03.07.2025
 
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"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Ранее "Москва" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.
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