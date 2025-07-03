https://ukraina.ru/20250703/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy---o-vzaimopomoschi-vo-vremya-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-1064565373.html
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область - 03.07.2025 Украина.ру
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.
2025-07-03T02:59
2025-07-03T02:59
2025-07-03T02:59
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вс рф
реплика
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Москва" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064565229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_056555cf5b5fa6844a151d477e58a99e.jpg
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
2025-07-03T02:59
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PT2M03S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.
2025-07-03T02:59
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PT2M03S
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область
"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.