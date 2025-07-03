https://ukraina.ru/20250703/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy---o-vzaimopomoschi-vo-vremya-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-1064565373.html

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область - 03.07.2025 Украина.ру

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область

"Завтра война может прийти в твой дом, и у тебя кроме тапочек ничего не останется", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область.

2025-07-03T02:59

2025-07-03T02:59

2025-07-03T02:59

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Москва" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала трогательные истории спасения и взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область 2025-07-03T02:59 true PT2M03S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, реплика, видео, видео