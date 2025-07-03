Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40 - 03.07.2025 Украина.ру
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Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40
Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40 - 03.07.2025 Украина.ру
Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40
Украине необходимо стать полноценным партнёром Евросоюза и получить заблокированные в ЕС российские деньги. Об этом он заявил 3 июля, сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-03T18:41
2025-07-03T18:41
новости
украина
луганск
сша
манолис пилавов
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
ес
ск рф
военная помощь украине
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Среди важных новостей к этому часу:🟦 Происшествие в Луганске квалифицировано следствием как террористический акт, сообщили в СК. Расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов, продолжается;🟦 "Ждём, что Украина будет полноценным партнёром в европейских программах, а также получит замороженные российские активы", — заявил Зеленский, выступая перед журналистами в Дании;🟦 Приостановка США поставок вооружения Киеву может иметь разрушительные и необратимые последствия для Украины, пишет Washington Post. Как утверждает газета, страна сталкивается с острой нехваткой оружия и военных;🟦 Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен;🟦 Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде;🟦 Приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет объявлен 5 августа, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда;🟦 В аэропортах Ижевска и Нижнекамска сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщает Росавиация. Пока действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли два самолёта.Больше новостей дня представлено в обзоре Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, луганск, сша, манолис пилавов, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, ск рф, военная помощь украине, сво, молдавия, азербайджан, президент сша, замороженные активы
Новости, Украина, Луганск, США, Манолис Пилавов, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, СК РФ, военная помощь Украине, СВО, Молдавия, Азербайджан, президент США, замороженные активы

Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40

18:41 03.07.2025
 
Зеленский в костюме
Зеленский в костюме
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Украине необходимо стать полноценным партнёром Евросоюза и получить заблокированные в ЕС российские деньги. Об этом он заявил 3 июля, сообщает тг канал Украина.ру
Среди важных новостей к этому часу:
🟦 Происшествие в Луганске квалифицировано следствием как террористический акт, сообщили в СК. Расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов, продолжается;
🟦 "Ждём, что Украина будет полноценным партнёром в европейских программах, а также получит замороженные российские активы", — заявил Зеленский, выступая перед журналистами в Дании;
🟦 Приостановка США поставок вооружения Киеву может иметь разрушительные и необратимые последствия для Украины, пишет Washington Post. Как утверждает газета, страна сталкивается с острой нехваткой оружия и военных;
🟦 Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен;
🟦 Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде;
🟦 Приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет объявлен 5 августа, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда;
🟦 В аэропортах Ижевска и Нижнекамска сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщает Росавиация. Пока действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли два самолёта.
Больше новостей дня представлено в обзоре Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля
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