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Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40

Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40 - 03.07.2025 Украина.ру

Зеленский желает видеть Украину полноценной: главные новости к 18.40

Украине необходимо стать полноценным партнёром Евросоюза и получить заблокированные в ЕС российские деньги. Об этом он заявил 3 июля, сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-03T18:41

2025-07-03T18:41

2025-07-03T18:41

новости

украина

луганск

сша

манолис пилавов

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

ес

ск рф

военная помощь украине

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Среди важных новостей к этому часу:🟦 Происшествие в Луганске квалифицировано следствием как террористический акт, сообщили в СК. Расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов, продолжается;🟦 "Ждём, что Украина будет полноценным партнёром в европейских программах, а также получит замороженные российские активы", — заявил Зеленский, выступая перед журналистами в Дании;🟦 Приостановка США поставок вооружения Киеву может иметь разрушительные и необратимые последствия для Украины, пишет Washington Post. Как утверждает газета, страна сталкивается с острой нехваткой оружия и военных;🟦 Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен;🟦 Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде;🟦 Приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет объявлен 5 августа, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда;🟦 В аэропортах Ижевска и Нижнекамска сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщает Росавиация. Пока действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли два самолёта.Больше новостей дня представлено в обзоре Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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