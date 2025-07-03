https://ukraina.ru/20250703/my-bolshe-ne-vashi-obezyany-sto-let-patrisu-lumumbe-1064597521.html

"Мы больше не ваши обезьяны!". Сто лет Патрису Лумумбе

"Мы больше не ваши обезьяны!". Сто лет Патрису Лумумбе - 03.07.2025 Украина.ру

"Мы больше не ваши обезьяны!". Сто лет Патрису Лумумбе

Сто лет назад родился Патрис Лумумба – первый премьер-министр Демократической Республики Конго, национальный герой этой страны, Африки и всех стран Третьего мира, которые боролись в те годы против колониализма, опираясь на поддержку СССР.

2025-07-03T13:20

2025-07-03T13:20

2025-07-03T13:20

эксклюзив

африка

конго

запад

фидель кастро

олег ясинский

цру

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Выдающиеся качества этого человека, сына африканского фермера, который получил образование фельдшера в школе христианской миссии и стал настоящим интеллектуалом, признавали даже его будущие убийцы – лидеры Западной Европы и Соединенных Штатов Америки.Патрис Лумумба – при рождении его назвали Окит’Асомбо – пытался сорвать их планы, согласно которым Конго должно было оставаться квазинезависимым бантустаном, под контролем своих прежних хозяев – бельгийцев.Он добивался для своей страны реальной политической и экономической независимости, чтобы Конго возродилось после кошмарного геноцида, который устроила в начале ХХ века бельгийская колониальная администрация. Потому что в результате политики европейских цивилизаторов ее население всего за несколько десятилетий сократилось с 30 до 15 миллионов.Лумумба хотел предоставить конголезцам доступ к полноценному и бесплатному образованию, наделить их землей путем аграрной реформы, открыть больницы и построить промышленные предприятия, чтобы самостоятельно перерабатывать природные ресурсы, которые вывозили из Конго западные компании. А для этого он собирался наладить сотрудничество с Советским Союзом."Мы больше не ваши обезьяны!", – сказал Лумумба в лицо бельгийскому королю Бодуэну, который отчаянно пытался удержать за собой африканскую колониальную вотчину. После чего конголезские власти распорядились национализировать собственность ведущих бельгийских фирм.Программа чернокожего премьера, которую он с решимостью воплощал в жизнь, вызвала на Западе настоящую панику – особенно после того, как Лумумба приступил к попыткам установить контакты с советскими дипломатами. Мировая пресса называла его коммунистом и ставленником Кремля, пугая обывателей образом "черного красного", который хочет превратить Конго в советский плацдарм на территории Африки."В лице Лумумбы мы столкнулись с фигурой, похожей на Кастро, если не хуже", – с тревогой говорил директор ЦРУ Аллен Даллес.Против конголезского лидера совместно работали представители американских, британских, бельгийских и французских спецслужб. Вначале они пытались устранить его политическим путем, устраивая интриги и заговоры. Но Патрис Лумумба имел огромную популярность и опирался на поддержку своих соотечественников.Тогда Запад сделал ставку на раскол большой африканской страны, где проживали представители различных народов, говоривших на нескольких языках. Иностранные разведки активно раздували в Конго межплеменные конфликты, и Лумумба старался их погасить, объясняя африканцам, что их враги на самом деле находятся в Брюсселе и Вашингтоне.В итоге западные разведки организовали против Лумумбы военный переворот, заменив его на покладистого диктатора Мобуту Сесе Секо.Первого независимого лидера Конго похитили, пытали и расстреляли в начале 1961 года. Его останки растворили в кислотном растворе – это было сделано для того, чтобы могила Лумумбы не стала местом массового паломничества. А бельгийский полицейский Жерар Соэте, один из организаторов казни, забрал золотую зубную коронку премьер-министра, чтобы похвастаться этим сувениром в Европе.Как установила впоследствии специальная комиссия бельгийского парламента, убийство Патриса Лумумбы было осуществлено с ведома короля Бодуэна. В результате расследования комиссии американского сената под председательством Фрэнка Черча стало известно, что американский президент Дуайт Эйзенхауэр лично одобрил план ликвидации африканского политика, рассмотрев его варианты на заседании совета национальной безопасности США.Немецкий документальный фильм "Убийство в колониальном стиле" включает в себя видеоинтервью с бывшими сотрудниками ЦРУ и бельгийской службы безопасности, где они признаются, что участвовали в убийстве Лумумбы и уничтожении его тела.А непосредственным организатором расправы оказалась британская шпионка Дафна Парк, ранее возглавлявшая резидентуру МИ-6 в Москве. Она сама призналась в этом перед смертью члену британского парламента Дэвиду Ли."Лумумба был ярчайшим представителем движения за независимость народов Африки. Физическое уничтожение Патриса Лумумбы и таких как он было и остается главным условием колониального грабежа Африки и мира представителями тех, кто провозгласил себя высшей расой и цивилизацией.Эта история не менялась со времен завоеваний, когда в учебниках стран грабителей и охотников на людей начали писать об "открытии континентов", как будто населением Африки, Америк и Океании были исключительно дикие звери. Именно этот людоедский взгляд "цивилизованного мира" лишил сотни человеческих культур шанса на собственное развитие и права на собственную духовность, результат чего – сегодняшнее окончательное вырождение и деградация голубокровых ничтожеств.Когда-нибудь главная площадь освобожденной Африки, на которой будут вместе играть черные и белые дети, не понимая как человечество допустило эти века бесчестия и позора, обязательно будет названа именем Патриса Лумумбы", – написал сейчас известный журналист Олег Ясинский.Вскоре после гибели Лумумбы его именем назвали московский Университет дружбы народов, в котором получили образование десятки тысяч студентов из стран Третьего мира. Тогда же, в 1961 году, в центре Киева появилась улица Патриса Лумумбы. Впоследствии ее декоммунизировали, переименовав в честь папы Иоанна Павла II.В прощальном письме жене Патрис Лумумба писал: "Единственное, чего мы желали для нашей страны – это право на достойное существование, на достоинство без лицемерия, на независимость без ограничений. Придет день, когда история скажет свое слово".Подробнее о присвоении Университету Дружбы народов имени легендарного борца за независимость Африки - в статье "Очередной сигнал": Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

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Леонид Николенко

эксклюзив, африка, конго, запад, фидель кастро, олег ясинский, цру