https://ukraina.ru/20230323/1044681167.html

"Очередной сигнал": Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

"Очередной сигнал": Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы - 23.03.2023 Украина.ру

"Очередной сигнал": Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин

2023-03-23T17:07

2023-03-23T17:07

2023-03-23T17:07

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Свергнутого премьер-министра Конго, знаменитого борца с колониализмом 35-летнего Патриса Лумумбу 17 января 1961 года зверски убили катангийские сепаратисты под руководством бельгийцев.После пленения они подвергли Лумумбу и его соратников изощренным пыткам, затем расстреляли и закопали тела, а позже - выкопали, расчленили, растворили в кислоте, а останки сожгли.В 1966 году Лумумба был официально провозглашен национальным героем Республики Конго.Вопрос о смерти бывшего премьера Конго остается острым до сих пор. Есть разные версии причастности спецслужб к его казни. В частности, лейборист Дэвид Ли утверждал, что операцию против Лумумбы провела британская MI6."Очередной сигнал о том, что Россия, да и весь здоровый мир разворачивается от Запада", - прокомментировал новость один из пользователей сети.В последнее время произошли и другие события, которые по мнению экспертов свидетельствуют об этом. В их числе - визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.За его поездкой в Россию внимательно следили все западные СМИ, они почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.

https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html

https://ukraina.ru/20230322/1044625184.html

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новости, рудн, патрис лумумба