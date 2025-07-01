Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне - 01.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне
Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне - 01.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне
"Российские военные — первые, кто начал использовать дроны на оптоволокне", - поделился с нашим изданием боец с позывным "Луч" (Бурятия). Он также рассказал, чем такие коптеры выгодно отличаются от других.
2025-07-01T17:04
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вс рф
дроны
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" эксклюзивно для Украина.ру сообщил, как с помощью дрона уничтожают противника.
Украина.ру
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2025
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным «Луч» рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне
Боец с позывным «Луч» рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, вс рф, дроны, видео
СВО, ВС РФ, дроны
Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне
"Российские военные — первые, кто начал использовать дроны на оптоволокне", - поделился с нашим изданием боец с позывным "Луч" (Бурятия). Он также рассказал, чем такие коптеры выгодно отличаются от других.
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Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне

17:04 01.07.2025
 
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"Российские военные — первые, кто начал использовать дроны на оптоволокне", - поделился с нашим изданием боец с позывным "Луч" (Бурятия). Он также рассказал, чем такие коптеры выгодно отличаются от других.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Луч" эксклюзивно для Украина.ру сообщил, как с помощью дрона уничтожают противника.
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