https://ukraina.ru/20250701/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kogda-vpervye-nachali-primenyat-koptery-na-optovolokne-1064469284.html

Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне

Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне - 01.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне

"Российские военные — первые, кто начал использовать дроны на оптоволокне", - поделился с нашим изданием боец с позывным "Луч" (Бурятия). Он также рассказал, чем такие коптеры выгодно отличаются от других.

2025-07-01T17:04

2025-07-01T17:04

2025-07-01T17:04

сво

вс рф

дроны

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" эксклюзивно для Украина.ру сообщил, как с помощью дрона уничтожают противника.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным «Луч» рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне Боец с позывным «Луч» рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне 2025-07-01T17:04 true PT2M10S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, видео