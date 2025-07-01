"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага - 01.07.2025 Украина.ру
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"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага - 01.07.2025 Украина.ру
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага
"Я сообщаю координаты, чтобы врага начали накрывать", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, как коптеры помогают в уничтожении противника.
2025-07-01T13:17
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сво
вс рф
дроны
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.
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2025
Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью коптеров Mavic удаётся обнаружить врага
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью коптеров Mavic удаётся обнаружить врага
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сво, вс рф, дроны, видео
СВО, ВС РФ, дроны
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага
"Я сообщаю координаты, чтобы врага начали накрывать", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, как коптеры помогают в уничтожении противника.
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"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага

13:17 01.07.2025
 
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"Я сообщаю координаты, чтобы врага начали накрывать", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, как коптеры помогают в уничтожении противника.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.
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Заголовок открываемого материала
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