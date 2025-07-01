https://ukraina.ru/20250701/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-s-pomoschyu-mavic-udatsya-obnaruzhit-vraga--1064514211.html

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага - 01.07.2025 Украина.ру

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага

"Я сообщаю координаты, чтобы врага начали накрывать", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, как коптеры помогают в уничтожении противника.

2025-07-01T13:17

2025-07-01T13:17

2025-07-01T13:17

сво

вс рф

дроны

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью коптеров Mavic удаётся обнаружить врага "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью коптеров Mavic удаётся обнаружить врага 2025-07-01T13:17 true PT1M31S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, видео