"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага - 02.07.2025 Украина.ру
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага - 02.07.2025 Украина.ру
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага
"Уничтожая крылья и глаза противника, ты обеспечиваешь путь своим братьям по оружию", - поделилась в интервью для нашего издания "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат"
2025-07-02T04:36
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сво
вс рф
дроны
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Агата" также рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как ликвидируют беспилотники врага
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как ликвидируют беспилотники врага
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сво, вс рф, дроны, видео
СВО, ВС РФ, дроны
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага
"Уничтожая крылья и глаза противника, ты обеспечиваешь путь своим братьям по оружию", - поделилась в интервью для нашего издания "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат"
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага

04:36 02.07.2025
 
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"Уничтожая крылья и глаза противника, ты обеспечиваешь путь своим братьям по оружию", - поделилась в интервью для нашего издания "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Агата" также рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
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