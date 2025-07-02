https://ukraina.ru/20250702/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-oni-likvidiruyut-bespilotniki-vraga-1064513131.html

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага - 02.07.2025 Украина.ру

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага

"Уничтожая крылья и глаза противника, ты обеспечиваешь путь своим братьям по оружию", - поделилась в интервью для нашего издания "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат"

2025-07-02T04:36

2025-07-02T04:36

2025-07-02T04:36

сво

вс рф

дроны

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Агата" также рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как ликвидируют беспилотники врага "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как ликвидируют беспилотники врага 2025-07-02T04:36 true PT2M24S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, видео