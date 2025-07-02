Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан - 02.07.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан - 02.07.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-02T18:04
2025-07-02T18:04
эксклюзив
сво
северск
константиновка
славянско-краматорская агломерация
джо байден
вооруженные силы украины
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Украинский фронт все чаще напоминает тришкин кафтан. У противника категорически не хватает резервов сразу на несколько направлений. Южно-Донецкий участок – это только один кризис. У нас же еще есть прорыв на Доброполье к северо-западу от Красноармейской агломерации и многочисленные прорывы в районе Константиновки (то же окружение Клебан-Быкского водохранилища).Да, ВСУ пытались контратаковать в районе Редкодуба, но это не помогло им залатать дырку на Купянско-Лиманском фронте. Не говоря уже о том, что двинулся позиционный фронт в районе Северска, который стоял последние два года (наши ДРГ уже выходят на окраины города). А прямая угроза Северску ставит под угрозу оборону Славянско-Краматорской агломерации с севера.Также у киевского режима возникает кризис не только с резервами, но и с материально-техническим оснащением. Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи и что Украина все еще воюет на запасах Байдена. То есть проблема с резервами возникает у противника не только из-за дефицита личного состава, но и из-за проблем со снабжением частей на фронте.Теперь насчет Южно-Донецкого направления.Освобождение Комара и Шевченко означает, что мы закрепились на господствующих высотах и спускаемся в пойму рек Волчья и Вороная. Да, будут вопросы по форсированию этих водных преград, но их легко можно пересечь на обычных понтонах. Обеспечить переброску войск на противоположный берег, обладая контролем над высотами, вполне можно.Оттуда наше наступление может развиваться в дух направлениях. Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя. Если ВСУ оставят Гуляйполе, у них рухнет весь Запорожский фронт, на котором тоже возникают кризисы.Мы заняли центр Каменского, где фронт стоял два года, перейдя реку Янчекрак, которая протекает прямо посередине поселка. А в районе Малой Токмачки мы зацепились за здание женской колонии, которую ВСУ превратили в крепость. Если противник ее потеряет, ему придется сворачивать все позиции вплоть до Орехова.То есть мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему".
https://ukraina.ru/20250701/polkovnik-gennadiy-alekhin-rossiya-smetaet-vsu-pod-volchanskom-ognevym-valom-otkryvaya-dorogu-na-1064536363.html
северск
константиновка
славянско-краматорская агломерация
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, северск, константиновка, славянско-краматорская агломерация, джо байден, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Северск, Константиновка, Славянско-Краматорская агломерация, Джо Байден, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан

18:04 02.07.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Украинский фронт все чаще напоминает тришкин кафтан. У противника категорически не хватает резервов сразу на несколько направлений. Южно-Донецкий участок – это только один кризис. У нас же еще есть прорыв на Доброполье к северо-западу от Красноармейской агломерации и многочисленные прорывы в районе Константиновки (то же окружение Клебан-Быкского водохранилища).
Да, ВСУ пытались контратаковать в районе Редкодуба, но это не помогло им залатать дырку на Купянско-Лиманском фронте. Не говоря уже о том, что двинулся позиционный фронт в районе Северска, который стоял последние два года (наши ДРГ уже выходят на окраины города). А прямая угроза Северску ставит под угрозу оборону Славянско-Краматорской агломерации с севера.
Также у киевского режима возникает кризис не только с резервами, но и с материально-техническим оснащением. Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи и что Украина все еще воюет на запасах Байдена. То есть проблема с резервами возникает у противника не только из-за дефицита личного состава, но и из-за проблем со снабжением частей на фронте.
Теперь насчет Южно-Донецкого направления.
Освобождение Комара и Шевченко означает, что мы закрепились на господствующих высотах и спускаемся в пойму рек Волчья и Вороная. Да, будут вопросы по форсированию этих водных преград, но их легко можно пересечь на обычных понтонах. Обеспечить переброску войск на противоположный берег, обладая контролем над высотами, вполне можно.
Оттуда наше наступление может развиваться в дух направлениях. Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя. Если ВСУ оставят Гуляйполе, у них рухнет весь Запорожский фронт, на котором тоже возникают кризисы.
Мы заняли центр Каменского, где фронт стоял два года, перейдя реку Янчекрак, которая протекает прямо посередине поселка. А в районе Малой Токмачки мы зацепились за здание женской колонии, которую ВСУ превратили в крепость. Если противник ее потеряет, ему придется сворачивать все позиции вплоть до Орехова.
То есть мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему".
СВО
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Белгородская область
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Вчера, 18:02
Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на КупянскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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