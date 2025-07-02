https://ukraina.ru/20250702/rossiya-v-koltse-vragov-no-est-soyuzniki-1064560319.html

Россия в кольце врагов. Но есть союзники

Россия в кольце врагов. Но есть союзники - 02.07.2025 Украина.ру

Россия в кольце врагов. Но есть союзники

Конфронтация между Россией и Азербайджаном продолжает закручиваться. Называть Баку врагом Москвы пока еще слишком рано, однако еще одно приграничное с РФ государство может перейти в антироссийский лагерь

2025-07-02T12:32

2025-07-02T12:32

2025-07-02T12:32

эксклюзив

россия

азербайджан

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прибалтика

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украина

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АзербайджанЕще совсем недавно Азербайджан был надежным партнером России, к чему располагает общее прошлое, хорошие взаимоотношения лидеров двух государств, а главное, тесное экономическое сотрудничество.Времена, однако, нынче настали другие. Отправной точкой стала катастрофа в конце декабря прошлого года рейса Баку-Грозный "Азербайджанских авиалиний", в которой власти Азербайджана обвинили Россию, потребовав извинений и компенсаций.Затем все пошло по нарастающей: закрытие Русского дома в Баку, заочные взаимные упреки и отмена визита Ильхама Алиева в Москву на День Победы.Вялотекущий конфликт взорвался после задержания в Екатеринбурге членов этнической преступной группировки выходцев из Азербайджана, двое из которых скончались при аресте. Азербайджанский МИД выступил с решительным протестом, последовал ответ в виде ареста руководителей российского агентства Sputnik Азербайджан, а также демонстративно жесткое задержание IT-специалистов из РФ.Чем закончится это беспрецедентное в истории взаимоотношений двух стран обострение сказать пока затруднительно. Популярная в экспертной среде точка зрения заключается в том, что Азербайджан окончательно решил уйти под Турцию и нашел для этого удобный повод, а Алиев до конца своего правления уже вряд ли будет считаться союзником России.УкраинаЛюбой перечень врагов России, разумеется, не может обойтись без Украины. Киевский режим уже поспешил влезть в российско-азербайджанское противостояние, выразив поддержку Баку.Все логично, украинские власти рады любому пополнению в антироссийском альянсе, тем более что ранее в Баку отрицали возможность поставок своего оружия Украине, однако теперь все может измениться, а ВСУ крайне нуждаются сейчас в вооружении.ПрибалтикаПосле Украины главными русофобами на постсоветском пространстве числится прибалтийское трио – Латвия, Литва и Эстония. Эти – всегда за любые антироссийские безобразия. Гонения на все русское достигли там небывалых масштабов, а уровень русофобской истерики давно зашкаливает.Агрессивная русофобия – то немногое, что могут предложить эти три страны, которые давно находятся в состоянии экономического и демографического упадка.Используя свое географическое положение, прибалтийские республики в последние годы пытаются выдавать себя за главную жертву будущего вторжения России в Европу, однако вторжения этого нет и не предвидится. Это, впрочем, не мешает прибалтам и дальше делать на этой теме свой нехитрый политический капитал.ГрузияНемного из этого ряда выбивается Грузия. В 2008-м казалось, что эта страна надолго и прочно легла на антироссийский курс, однако в последнее время в Москве и Тбилиси наметился осторожный оптимизм по поводу перспективы взаимоотношений двух стран.Вряд ли это произойдет совсем уж скоро, да и может вообще не произойти, но геополитика – вещь упрямая. Грузия при нынешних властях, очевидно, выпадает из евроатлантических раскладов, ну или как минимум отправляется в них куда-то на периферию.Здесь и приостановка Брюсселем переговоров с Тбилиси о вступлении в ЕС, скандальный закон об иноагентах и неприкрытое давление Запада на грузинские власти через инспирированные через местную карманную оппозицию протесты.Абхазия и Южная Осетия по-прежнему остаются камнем преткновения между РФ и Грузией, что не мешает двум странам торговать друг с другом. По данным Национального статистическое агентства при правительстве Грузии, на первый квартал этого года Россия входит в тройку ключевых торговых партнеров страны.АрменияЕще одна страна, отношения с которой у России сегодня переживают не лучшие времена – это Армения. Как и в случае Азербайджана, врагом эту республику не назвать, но и большим другом, судя по всему, теперь уже тоже.Армения не имеет общей границы с РФ, однако эта страна важна для России в контексте закавказского направления. Ереван приостановил участие в ОДКБ, закрепил курс на вступление в Евросоюз. От Евразийского экономического сотрудничества Армения отказываться тоже не хочет, но в Кремле дали понять, что усидеть на двух стульях не получится.В мае этого года могло показаться, что диалог двух стран преодолел, словами Сергея Лаврова, стадию "взаимных недоверий или взаимных обид", однако на днях глава МИД Армении Арарат Мирзоян резко отреагировал на реплику своего российского коллеги о вмешательстве армянских властей в дела церкви."Это правовой процесс и внутреннее дело Армении, и пусть господин Лавров не вмешивается во внутренние дела и внутреннюю политику Армении", - заявил он.Никакого вмешательства во внутренние армянские дела со стороны Москвы, разумеется, нет. Об этом же на днях завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но армянским властям, похоже, это вмешательство по-прежнему продолжает мерещиться.Новость буквально последних часов – в Армении в ближайшее время могут отключить российские телеканалы."Я считаю, что на фоне происходящего мы должны очень серьезно обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении", - заявил спикер парламента страны Ален Симонян.Польша, ФинляндияНельзя не упомянуть в этом списке Польшу и Финляндию. Если общий антироссийский настрой Варшавы давно не являлся секретом, то Хельсинки полноценно стал фигурировать в этом перечне лишь в последние годы.Несколько лет назад Финляндия рассталась со своим нейтралитетом в пользу вступления в НАТО."К моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией, в том числе путем присоединения к нелегитимным санкциям ЕС", - комментировали два года назад в российском диппредставительстве в Финляндии.Вступление этой страны в НАТО кардинально меняет ситуацию в североевропейском регионе, а дальнейшие действия РФ на этом направлении будут зависеть от размещения в этой стране инфраструктуры Североатлантического альянса, утверждали в российском МИД.СоюзникиМеждународные отношения функционируют в полном соответствии с пословицей "один в поле не воин" и Россия это прекрасно понимает. Большие усилия на ниве дипломатии прикладываются к тому, чтобы укрепить союзнические связи с теми странами, которые разделяют стремление РФ к построению многополярного мира.В первую очередь это Китай. Взаимоотношения с этой страной настолько многогранны, что описать их двумя словами нет совершенно никакой возможности. В конце августа-начале сентября Владимир Путин совершит в КНР редкий по своей продолжительности четырехдневный визит, что еще раз демонстрирует особый характер сотрудничества двух государств.На пространстве бывшего СССР главным союзником России остается Белоруссия. Общее государство наше так и называется – Союзным, тесное взаимодействие сохраняется с Ираном, Россия остается также активным игроком в Африке.Отдельно стоит сказать о КНДР, военнослужащие которой приняли непосредственное участие в разгроме украинской группировки в Курской области.Понятно, что задача коллективного Запада – максимально изолировать Россию, окружить ее цепочкой врагов. С повестки дня эту цель никто не снимал, хотя прежней ретивости в ее достижении уже не наблюдается.Это подтверждает успешное взаимодействие Москвы со своими союзниками, а также постепенно возвращающееся к западным странам понимание необходимости диалога с РФ. Свидетельство этому – переговоры с США, а также вчерашний телефонный разговор Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном.Подробнее о российско-азербайджанских отношениях на нынешнем этапе - в материале издания Украина.ру Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет.

https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html

https://ukraina.ru/20250615/ischet-lunku-dlya-golfa-a-imeet-dyrku-ot-rusofobii-sem-lits-prezidenta-finlyandii-aleksandra-stubba-1063902028.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, россия, азербайджан, армения, польша, прибалтика, финляндия, украина, грузия