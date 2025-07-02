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Президент Польши подписал закон о Национальном дне памяти о поляках - жертвах геноцида бандеровцев

Президент Польши подписал закон о Национальном дне памяти о поляках - жертвах геноцида бандеровцев - 02.07.2025 Украина.ру

Президент Польши подписал закон о Национальном дне памяти о поляках - жертвах геноцида бандеровцев

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым устанавливается Национальный день памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных землях Второй Польской Республики. Об этом 2 июля сообщила канцелярия польского лидера.

2025-07-02T22:15

2025-07-02T22:15

2025-07-02T22:18

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"2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА* на восточных землях Второй Речи Посполитой Польской", - сказано в публикации на сайте президента Польши.Законом предусмотрено наказание за отрицание преступлений ОУН-УПА* в отношении поляков, проживавших на "кресах всходних" - восточных окраинах межвоенной Польши (Второй Речи Посполитой Польской).Одновременно с этим официальная Варшава добивается от нынешнего руководства Украины, открыто прославляющего деятелей из организаций украинских националистов (ОУН* и УПА*), практических шагов по эксгумации жертв геноцида польского населения на территории Западной Украины.В годы Второй мировой войны украинские националисты осуществили масштабные акты геноцида мирного населения Украины. Массовые жестокие убийства осуществлялись ими по этническому признаку. При этом уничтожались, без учёта возраста и пола, не только поляки, русские и евреи, но также заподозренные в нелояльности к бандеровцам украинцы.В ходе государственного переворота на Украине в 2014 году официальная Варшава поддержала свержение президента Виктора Януковича оппозиционерами, открыто позиционировавшими себя наследниками идеей Степана Бандеры и других лидеров радикального украинского национализма. Во время СВО из Польши на Украину поставлялись огромные партии оружия, боеприпасов, военной техники - в том числе польского производства. Одновременно официальная Варшава снизила градус критики киевских коллег, оправдывавших Волынскую резню и другие преступления украинских националистов в годы Великой Отечественной войны в отношении поляков и других этнических меньшинств оккупированной гитлеровцами Украинской ССР.*Организация, деятельность которой в РФ признана экстремистской и террористической. запрещена на территории РФАвтор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему отношений Варшавы и Киева в публикации Эксгумация, да не та. Украина не разрешает поиск могил поляков на Волыни Следите за новостями на сайте Украина.ру

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