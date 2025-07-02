https://ukraina.ru/20250702/novyy-ukaz-trampa-kak-dobitsya-otmeny-sanktsiy-1064567433.html

Новый указ Трампа: как добиться отмены санкций

Новый указ Трампа: как добиться отмены санкций - 02.07.2025 Украина.ру

Новый указ Трампа: как добиться отмены санкций

Дональд Трамп отменил финансово-экономические санкции против Сирии, которые действовали более двадцати лет – начиная с 2004 года, когда президентом Соединенных Штатов Америки был другой республиканец – Джордж Буш-младший.

2025-07-02T16:52

2025-07-02T16:52

2025-07-02T16:52

эксклюзив

сирия

израиль

дональд трамп

сша

биньямин нетаньяху

reuters

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"США предпринимают дальнейшие действия для поддержки Сирии, которая является стабильной, единой и находится в мире с собой и своими соседями. Американские санкции не будут препятствием для будущего Сирии", – заявил по этому поводу государственный секретарь США Марко Рубио.Фантастический цинизм этих слов, которые переворачивают сирийские реалии с ног на голову, подчеркивает только что опубликованное расследование агентства Reuters, получившее в Америке значительный резонанс.Американские журналисты подтвердили информацию о массовых убийствах алавитов, друзов, восточных христиан и представителей других этноконфессиональных групп, которые совершили победившие в Сирии джихадисты. Больше того, им удалось связать эти преступления с новыми сирийскими лидерами."Цепь команд ведет на самый верх – в Дамаск", – отмечает Reuters.Агентство напоминает, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа до сих пор официально считается в США террористом – несмотря на то, что он недавно лично разговаривал в Саудовской Аравии с Дональдом Трампом. Вероятно, потому что американское руководство осведомлено о контактах аш-Шараа с радикальными исламистскими группировками.Нападения сирийских джихадистов по-прежнему продолжаются. На прошлой неделе в результате кровавого теракта в православном храме Святого Ильи в Дамаске погибло тридцать человек. Тем не менее, в Вашингтоне без проблем сняли санкции против Сирии, утверждая, что в этой стране якобы царят мир и спокойствие.Причины такой лицемерной позиции являются вполне очевидными.В заявлении администрации Белого Дома сделана особая оговорка – о том, что сирийское правительство обязано предпринять в ответ несколько встречных шагов – включая установление политических связей с Израилем.Как сообщают ближневосточные информационные агентства, Ахмед аш-Шараа, который больше известен под псевдонимом аль-Джулани – поскольку его семья происходит с оккупированных израильской армией Голанских высот – должен будет отказаться от сирийского суверенитета над этими территориями, де-факто или де-юре.В обмен на это США и Европа обещают оказать новому режиму всестороннюю политическую и экономическую поддержку – закрывая глаза на погромы представителей этноконфессиональных меньшинств, которые осуществляются с его ведома и согласия.Судя по всему, такой сценарий полностью устраивает нынешнее сирийское руководство. Оно готово пойти на любые уступки коллективному Западу, в обмен на обещанные американцами преференции. И это при том, что в июне израильская авиация в очередной раз бомбила Сирию, что привело к жертвам и разрушениям."Сирия не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, ей важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа", – пишет издание the Times of Israel со ссылкой на ливанский телеканал LBCI."Сирийский лидер стремится встроиться в структуру сил, нацеленных на тесное взаимодействие с Западом и Израилем.Пока рано говорить, от чего Дамаск готов отказаться и на что согласиться, поскольку четкая и публично оформленная позиция сирийского руководства до сих пор не обозначена. Тем не менее, процесс нормализации отношений с Израилем уже запущен и, по имеющимся сведениям, должен завершиться к концу 2025 года.На каких условиях будет достигнута эта нормализация – главный вопрос. В частности, не исключено, что Сирия в итоге откажется от требования о возвращении Голанских высот. Ключевая интрига заключается в том, какой статус эти территории получат с точки зрения сирийской стороны", – отмечает эксперт-востоковед Кирилл Семенов.Чтобы добиться полной отмены западных санкций, необходимо полностью капитулировать перед Западом, предавая национальные интересы своей страны.Никаких других рецептов не предусмотрено. Это давно поняли такие страны, как Куба, Венесуэла или Корейская Народно-Демократическая республика, которые десятилетиями выживают под давлением жесткого санкционного пресса – но, тем не менее, не сдаются.На Ближнем Востоке звучат голоса, обвиняющие Ахмеда аш-Шараа в предательстве арабского дела. Они заметно усилились на фоне американо-израильской агрессии против Ирана, когда официальный Дамаск поспешил дистанцировался от Тегерана. А бесконечная гуманитарная катастрофа в секторе Газа, на которую обращают внимание даже в США, не вызывает у сирийского правительства серьезной реакции.Дальнейшая судьба Газы и Сирии будет решаться в Вашингтоне, куда уже в понедельник прилетит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.Американская администрация надеется получить его согласие на новые условия прекращения огня между израильтянами и палестинцами, разработанные при участии команды Дональда Трампа. Но многие эксперты считают, что Нетаньяху не пойдет на прекращение боевых действий, потому что они помогают ему удерживаться у власти."По мнению Трампа, он уже достаточно сделал для Нетаньяху: вступился за него во внутреннем конфликте в Израиле, раскритиковав судебные власти за преследование премьера по обвинениям в коррупции, а также осуществил операцию по бомбардировке ядерных объектов в Иране. Теперь, мол, давайте заключим мирную сделку.Нетаньяху, в свою очередь, надеется на продолжение банкета: поставки американских вооружений и боеприпасов (что почти наверняка будет) и продолжение давления – в том числе, военного – на Тегеран", – пишет об этом американист Дмитрий Дробницкий.Таким образом, в обозримом будущем Ближний Восток по-прежнему останется зоной военно-политической нестабильности. Газу будут разрушать дальше, Израиль готовит новые операции против Ирана, а сирийское руководство продолжает выдавливать из страны меньшинства – что может привести к серьезному конфликту между Дамаском и проживающими на востоке Сирии курдами.Как сообщает Nahr Media Network, лидеры курдских вооруженных подразделений и представители бедуинских племен Дейр-эз-Зора недавно провели встречу в городе Эль-Камышлы, чтобы договориться о совместных действиях в случае атаки джихадистских погромщиков.Причем, сирийские бедуины предложили обратиться к России с просьбой защитить местное население от угрозы со стороны террористов.

https://ukraina.ru/20250626/tramp-povtoril-proval-v-sirii-pochemu-udary-po-iranu-ne-rabotayut--versiya-drobnitskogo-1064290120.html

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эксклюзив, сирия, израиль, дональд трамп, сша, биньямин нетаньяху, reuters