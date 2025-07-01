https://ukraina.ru/20250701/vitaliy-volkov-v-alternative-dlya-germanii-khvataet-tekh-kto-gotov-poyti-voevat-na-vostochnyy-front-1064491763.html

Виталий Волков: В "Альтернативе для Германии" хватает тех, кто готов пойти воевать на Восточный фронт

Виталий Волков: В "Альтернативе для Германии" хватает тех, кто готов пойти воевать на Восточный фронт - 01.07.2025 Украина.ру

Виталий Волков: В "Альтернативе для Германии" хватает тех, кто готов пойти воевать на Восточный фронт

Военные эксперты понимают, что без американского ядерного зонтика, и даже без американского обеспечения операций с воздуха, Европа в течение долгого времени сама вести боевые действия на континенте против предполагаемого противника, то есть России, эффективно не сможет.

2025-07-01T07:30

2025-07-01T07:30

2025-07-01T07:30

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Об этом аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков рассказал в интервью изданию Украина.ру.Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, поддержали запрет правой партии "Альтернативы для Германии".- Виталий Леонидович, связана ли инициатива о запрете АдГ с тем, что недавно ее сопредседатель Тино Хрупалла поставил вопрос о членстве ФРГ в НАТО?- СДПГ на своем съезде обсуждала ряд острых вопросов. В том числе и инициативу, высказанную ранее, в том числе, партией "Зеленых", о федеральном запрете на АдГ. Не так давно ведомство по защите Конституции, то есть контрразведка, выпустило отчет, где обосновывалась антиконституционность АдГ.Этот документ был выпущен для служебного пользования, но попал в руки журналистов, и хотя его не опубликовали, но даже лояльно относящиеся к властям и резко настроенные против АдГ журналисты были вынуждены признать, что там на АдГ по сути ничего нет. Последовала резкая критика на документ, после чего ведомство его хоть не отменило, но заморозило . При этом юридически вердикта контрразведки для запрета все равно недостаточно, в Германии это решает суд. И это главная проблема - требовать запрета АдГ со слабыми аргументами и провалиться в суде - это только усилит противника.Новый партийный лидер христианских демократов (ХДС) Йенс Шпан против запрета АдГ, хотя есть там и те, кто за. СДПГ, входящая на правах более слабого партнёра в правительственную коалицию с ХДС, сейчас поддержала идею запрета, но вопрос о НАТО здесь играл третью или четвертую скрипку. Социал-демократы сейчас находятся в кризисной ситуации. Партия должна найти свою нишу, после слабых результатов на последних досрочных выборах. И борьба с правым радикализмом (так трактуют АдГ) и более левое социальное профилирование - это избранный на съезде партии тренд.Цель - на активной борьбе с АдГ отобрать электорат у ХДС, зеленых и левых, поскольку в обществе страх перед АдГ широко распространён. Что касается АдГ, которую считает пророссийской, то на мой взгляд, это абсолютно не так. Фактически есть две разные партии. Одна из них - это АдГ, которая, несколько огрублено, существует на востоке Германии. Она не поддерживает позицию, согласно которой Россия - это противник Германии, не являясь при этом прорусской. Там действительно сильны настроения о выходе из НАТО. Там сильны настроения на кооперацию с Россией и на прекращение поддержки Украины. Это жесткая линия восточной АдГ.Западная АдГ - совершенно другая структура. Там главный человек - Алиса Вайдель, она берет верх над "восточным" Тино Хруппалой. Эта АдГ - не противники НАТО, они в целом атлантисты, они за значительное усиление бундесвера как национальной армии. Недавно появилась информация о члене западной АдГ, который воюет в ВСУ. И это характерно. Инсайдеры из Западной Германии сообщают, что есть крупные партийные структуры в западной АДГ, которые готовы хоть сейчас надеть мундиры своих дедушек и идти воевать на Восточный фронт.Военные расходы ФРГ, если решение, принятое на саммите в Гааге, будет выполняться, вырастут в четыре раза – огрубленно с 50 млрд до более 200 млрд евро. Это удар по социальной системе, что понимают и социал-демократы. Недавно был опубликован антивоенный манифест группы членов СДПГ, посвященный вопросам взаимоотношений с Россией и курсу Берлина на милитаризацию общества. В России к манифесту отнеслись пренебрежительно, посчитав элементом внутрипартийной политтехнологии.Но, учитывая, что за нового лидера СДПГ, министра финансов Ларса Клингбайля на внутрипартийных выборах проголосовало лишь 65%, а это - пощёчина ему от однопартийцев, то очевидно, что согласие Клингбайля и министра обороны Писториуса с антироссийским и милитаристским курсом канцлера Мерца и его команды в СДПГ широкой поддержки не нашло. И наличие формально объединённой манифестом большой группы его противников здесь играет немалую роль. Тем более, что многие противники такого курса не стали голосовать против Клингбайля, только чтобы избежать раскола внутри слабеющей партии.- Все же еще весной 65% жителей ФРГ выступали за увеличение военных расходов. Учитывая историю 22-летнего политика из АдГ, который поехал воевать на Украину, насколько силен сейчас запрос на милитаризацию в немецком обществе?- Не только весной, но и сейчас этот курс находит широкую поддержку.Ведется колоссальная пропагандистская кампания на самых разных уровнях об угрозе со стороны России. Немецкое телевидение много внимания уделяет тезису - готова ли Германия защищать " их демократию" - будь то Германия, Европа и далее? И молодежь ставят перед выбором. Очень мощно власти взялись агитировать за службу в бундесвере.Да, очень многом людям вообще не до этого, они не воспринимают эту дискуссию как касающуюся лично их. До 2035 года, когда надо платить в бюджет НАТО пресловутые 5 процентов, еще далеко, а по телевизору им говорят, что все будет хорошо, и страшная Россия скоро рассыплется, хотя и очень угрожает. (Этому логическому противоречию найдётся термин - русофобия). Многим нравится и рост акций компании "Рейнметалл". Видные немецкие экономисты, например, Мориц Шуларик, говорят, что спасение немецкой экономики — это милитаризация.Шуларик предлагает вспомнить экономические модели Третьего рейха, которые были весьма успешны. И хотя пацифизм 80-90-х годов еще силен, возможности крупного и среднего бизнеса в гражданском секторе сокращаются, так что у этих идей имеется широкий полигон.Но при этом все равно продолжается отток профессиональных кадров из бундесвера, несмотря на попытки нарастить его численность.- Недостаточная боеспособность бундесвера побудила главу ХДС/ХСС Йенса Шпана просить предоставить доступ Германии к ядерному оружию Великобритании и Франции?- Йенс Шпан - бывший министр здравоохранения, не просто проваливший антиковидную кампанию, а еще и замешанный в коррупционных скандалах. Какое отношение он имеет к вопросам ядерного сдерживания, непонятно ни мне, ни людям, которые внемлют ему в Германии.Военные эксперты понимают, что без американского ядерного зонтика, и даже без американского обеспечения операций с воздуха, Европа в течение долгого времени сама вести боевые действия на континенте против предполагаемого противника, то есть России, эффективно не сможет.В этом отношении возникают такие идеи, чтобы Франция по жребию разным странам предоставляла свое ядерное оружие, или чтобы Британия поспособствовала своими ядерными боеголовками. Пока, на мой взгляд, это разговоры. Все-таки более серьезный вопрос для немецких военных — это размещение американских ракет средней дальности. По этому поводу и в СДПГ идет серьезная дискуссия.О выходе Украины из Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин Минируют сами себя. Суицидальная русофобия Украины и Европы вышла на новый уровень

https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

https://ukraina.ru/20250629/greg-vayner-peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-turtsii-s-uchastiem-erdogana-trampa-putina-i-1064427835.html

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Денис Рудометов

интервью, германия, россия, украина, борис писториус, фридрих мерц, нато, вооруженные силы украины, хдс