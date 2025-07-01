https://ukraina.ru/20250701/ukraina-poluchila-transh-ot-mvf-dotsenta-spbgu-arestovali-za-lozung-novosti-k-1600-1064527367.html

Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00

Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00 - 01.07.2025 Украина.ру

Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00

Запад продолжает финансовую поддержку нынешнего руководства Украины, у которого в условиях СВО находятся симпатизанты в России. Об этом сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-01T16:07

2025-07-01T16:07

2025-07-01T16:11

украина

россия

запад

юрий дудь

денис шмыгаль

мвф

следственный комитет

ск рф

сво

молдавия

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🟥 Доцента СПбГУ арестовали на 10 суток за проукраинский лозунг в соцсети, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга;🟦 Послу Азербайджана вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения российских журналистов, сообщили в МИД РФ;🟦 Прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на 9 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании;🟦 Следственный комитет возбудил дело в отношении Юрия Дудя*, сообщили в ГСУ СК по Москве; 🟦 Украина получила девятый транш от МВФ в размере $500 млн для покрытия бюджетных потребностей — премьер-министр Шмыгаль.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 * Дудь Юрий Александрович - лицо (организация) выполняет функции иностранного агента в России.Следите за новостями на сайте Украина.ру

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восточная европа

азербайджан

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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