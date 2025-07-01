Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00 - 01.07.2025 Украина.ру
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Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00
Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00 - 01.07.2025 Украина.ру
Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00
Запад продолжает финансовую поддержку нынешнего руководства Украины, у которого в условиях СВО находятся симпатизанты в России. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-01T16:07
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украина
россия
запад
юрий дудь
денис шмыгаль
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ск рф
сво
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🟥 Доцента СПбГУ арестовали на 10 суток за проукраинский лозунг в соцсети, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга;🟦 Послу Азербайджана вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения российских журналистов, сообщили в МИД РФ;🟦 Прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на 9 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании;🟦 Следственный комитет возбудил дело в отношении Юрия Дудя*, сообщили в ГСУ СК по Москве; 🟦 Украина получила девятый транш от МВФ в размере $500 млн для покрытия бюджетных потребностей — премьер-министр Шмыгаль.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 * Дудь Юрий Александрович - лицо (организация) выполняет функции иностранного агента в России.Следите за новостями на сайте Украина.ру
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украина, россия, запад, юрий дудь, денис шмыгаль, мвф, следственный комитет, ск рф, сво, молдавия, новости украины, новости, гагаузия, восточная европа, восточное партнерство, азербайджан, скандал, бывший ссср, иноагент
Украина, Россия, Запад, Юрий Дудь, Денис Шмыгаль, МВФ, Следственный комитет, СК РФ, СВО, Молдавия, Новости Украины, Новости, Гагаузия, Восточная Европа, Восточное партнерство, Азербайджан, скандал, бывший СССР, иноагент

Украина получила транш от МВФ, доцента СПбГУ арестовали за лозунг: новости к 16:00

16:07 01.07.2025 (обновлено: 16:11 01.07.2025)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP / Andrew Harnik
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Запад продолжает финансовую поддержку нынешнего руководства Украины, у которого в условиях СВО находятся симпатизанты в России. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
🟥 Доцента СПбГУ арестовали на 10 суток за проукраинский лозунг в соцсети, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга;
🟦 Послу Азербайджана вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения российских журналистов, сообщили в МИД РФ;
🟦 Прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на 9 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании;
🟦 Следственный комитет возбудил дело в отношении Юрия Дудя*, сообщили в ГСУ СК по Москве;
🟦 Украина получила девятый транш от МВФ в размере $500 млн для покрытия бюджетных потребностей — премьер-министр Шмыгаль.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00
* Дудь Юрий Александрович - лицо (организация) выполняет функции иностранного агента в России.
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