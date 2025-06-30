https://ukraina.ru/20250630/azerbaydzhan-poshl-po-puti-ukrainy-itogi-30-iyunya-1064487749.html

Азербайджан пошёл по пути Украины. Итоги 30 июня

Азербайджан пошёл по пути Украины. Итоги 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру

Азербайджан пошёл по пути Украины. Итоги 30 июня

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поддержал антироссийские действия Баку. В Азербайджане задержали российских журналистов

2025-06-30T19:09

2025-06-30T19:09

2025-06-30T19:09

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Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей статье для Haqqin.az заявил, что Киев осуждает действия России."Мы решительно осуждаем репрессивные действия и преступления государства-агрессора. Нападение российских властей на азербайджанцев в Екатеринбурге — это не просто инцидент, а проявление системного насилия, подпитываемого безнаказанностью и презрением к человеческой жизни", — писал Гусев.Так он прокомментировал задержание в Екатеринбурге на прошлой неделе региональным управлением Следственного комитета РФ участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011 годах. В целом было задержано около 50 человек.По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.В целом по делу проходят десять фигурантов, трех из них арестовали до 19 июля, трем продлили срок содержания на 72 часа. Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.После задержания членов банды в азербайджанских СМИ, в т.ч. и в государственных, вышел ряд антироссийских материалов.Так, на государственном азербайджанском канале AzTV вышел материал, в котором критике подвергли президента России Владимира Путина. Его обвинили в якобы "открыто шовинистической" и "исламофобской" политике, а также в "системной дискриминации мусульман".Авторы сюжета упомянули и Украину, обвинив Россию в военных преступлениях. При этом в сюжете отмечалось, что если Россия якобы допускает такое по отношению к преимущественно христианской Украине, мусульманским народам, живущим в самой России, якобы применяются ещё более жестокие формы давления.Иные азербайджанские СМИ назвали Россию "тюрьмой народов".МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых."Российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня 2025 года российскими силовиками рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжёлые ранения, а девять человек были арестованы", — указали в МИД Азербайджана.На этом Баку не остановился.В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания "Sputnik Азербайджан". Находившихся в офисе сотрудников агентства лишили доступа к средствам связи. Российских дипломатов не пустили к журналистам. При этом полиция вызвала в офис Sputnik всех сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.Позднее стало известно, что глава редакции "Spuntik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были задержаны по подозрению как якобы "агенты ФСБ". И это при том, что они много лет работали в СМИ."Сволочи. Это наши ребята, российские, много лет проработавшие в РИА Новости. Журналисты. Вы посмотрите, как их ведут, как преступников, заломав руки, согнув пополам", — прокомментировала видео с задержанием журналистов бывший заместитель главного редактора МИА "Россия Сегодня" Наталья Лосева.Посол Азербайджана был вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России."В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана", — рассказали там.Постоянная комиссия Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в информационной сфере опубликовала заявление по ситуации вокруг "Sputnik Азербайджан""В офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку задержали двух якобы "сотрудников ФСБ". В действительности это сотрудники российского информационного агентства. Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации - таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности", — указывалось в заявлении.Также в комиссии напомнили о документах, специально посвященные защите журналистов, включая резолюции ООН, осуждающие нападения на журналистов и призывающие к борьбе с безнаказанностью за преступления против них."Мы выражаем обеспокоенность нарушением прав российских журналистов и надеемся на их скорейшее освобождение", — говорилось в заявлении.Российский военкор Евгений Поддубный сравнил политику Азербайджана с тем, что происходило на Украине."Из-за действий официального Баку не оставляет ощущение дежавю, когда начав демонтаж отношений с Россией, подобную информационную кампанию против нашей страны начал Киев. "Международный уровень" происходящему сейчас стараются придать и отдельные представители киевского режима. Посол Украины в Азербайджане, который горячо приветствовал реакцию Баку на силовую операцию в Екатеринбурге, назвал её работой "репрессивного аппарата"", — отметил Поддубный.Политолог Юрий Баранчик заявил, что у азербайджанского руководства "сдали нервы"."В Баку задержали российских журналистов. У Алиева явно сдают нервы, если в ответ на задержание подозреваемых в преступлениях, он взялся за представителей российских СМИ у себя в стране. Интересно, давно ли проверяли рынок "Садовод" на предмет нарушений российского законодательства?" — отметил Баранчик.Он призвал изменить порядок торговли сельхозпродукцией в России."Вообще, на мой взгляд, давно пора всю товарную плодоовощную товарную массу из республик Средней Азии, Азербайджана и т.д. перекупать нашими сетевиками на границе, а дальше распространять ее уже на наших рынках безо всякого финансового участия диаспор. Продавать тоже должны наши продавцы. Тогда и финансовые основания для различного рода преступных и прочих негативно влияющих на российское общество действий диаспор сократятся на порядки", — заявил Баранчик.Российский военкор Александр Харченко указал на унизительный характер задержания российских журналистов."Больше всего в вопросе задержания российских журналистов напрягает максимальная публичность. Крутить руки и засовывать в автобус перед объективами десятка телекамер - это настолько демонстративная пощечина, что больше никаких объяснений и не требуется", — отметил он.В другой записи Харченко напомнил о том, как Азербайджан поддерживал Украину и указал, что на самом деле Баку скорее занял сторону Киева, чем Москвы.О нюансах происходящего в Баку — в материале "Какую роль в конфликте с Азербайджаном играет нефтяной проект Баку и Киева?".

https://ukraina.ru/20250630/peregovory-s-ukrainoy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-iyunya-1064463914.html

https://ukraina.ru/20250630/signal-sosedyam-rossii--otsech-rf-ot-morya-glavnoe-na-utro-30-iyunya-1064454300.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, миа "россия сегодня", поддубный, азербайджан, баку, украина, юрий баранчик, мид, следственный комитет, юрий гусев