"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ
Решение Киева выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — лишь формальность, поскольку украинские силы десятилетиями массово применяли их в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Все заявления, что Украина только сейчас решила выйти из конвенции — чушь собачья. Противник и так применял мины, ничего не стесняясь", — заявил Орлов.
По его словам, подобные шаги Запада и его сателлитов — лишь ширма для легитимации уже ведущейся минно-взрывной войны.
Эксперт отметил, что Прибалтика использует аналогичную тактику, оправдывая минирование границ "угрозой со стороны России". Однако реальная цель — создать пропагандистский повод для ужесточения политики против русскоязычного населения.
Отдельно Орлов подчеркнул, что минные поля работают в обе стороны: они не только сдерживают наступление, но и блокируют бегство украинцев от мобилизации.
"Это забор не только от нас, но и от их собственного населения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
07:00Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонамиСудя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта. Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это однозначно произойдет, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
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