"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ - 01.07.2025 Украина.ру
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"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ
"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ - 01.07.2025 Украина.ру
"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ
Решение Киева выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — лишь формальность, поскольку украинские силы десятилетиями массово применяли их в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
2025-07-01T22:30
2025-07-01T22:30
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По его словам, подобные шаги Запада и его сателлитов — лишь ширма для легитимации уже ведущейся минно-взрывной войны.Эксперт отметил, что Прибалтика использует аналогичную тактику, оправдывая минирование границ "угрозой со стороны России". Однако реальная цель — создать пропагандистский повод для ужесточения политики против русскоязычного населения.Отдельно Орлов подчеркнул, что минные поля работают в обе стороны: они не только сдерживают наступление, но и блокируют бегство украинцев от мобилизации. "Это забор не только от нас, но и от их собственного населения", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, украина, запад, александр перенджиев, захар виноградов, украина.ру, всу, дзен новости сво, сво, спецоперация, мины, минирование, мобилизация
Новости, Донбасс, Украина, Запад, Александр Перенджиев, Захар Виноградов, Украина.ру, ВСУ, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация, мины, минирование, мобилизация

"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ

22:30 01.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Оставленные позиции ВСУ
 Оставленные позиции ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Решение Киева выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — лишь формальность, поскольку украинские силы десятилетиями массово применяли их в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Все заявления, что Украина только сейчас решила выйти из конвенции — чушь собачья. Противник и так применял мины, ничего не стесняясь", — заявил Орлов.
По его словам, подобные шаги Запада и его сателлитов — лишь ширма для легитимации уже ведущейся минно-взрывной войны.
Эксперт отметил, что Прибалтика использует аналогичную тактику, оправдывая минирование границ "угрозой со стороны России". Однако реальная цель — создать пропагандистский повод для ужесточения политики против русскоязычного населения.
Отдельно Орлов подчеркнул, что минные поля работают в обе стороны: они не только сдерживают наступление, но и блокируют бегство украинцев от мобилизации.
"Это забор не только от нас, но и от их собственного населения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов интервью
07:00
Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонамиСудя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта. Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это однозначно произойдет, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
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