https://ukraina.ru/20250701/eto-chistaya-pokazukha-voennyy-ekspert-razoblachil-mif-o-novoy-minno-vzryvnoy-politike-vsu-1064525040.html

"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ

"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ - 01.07.2025 Украина.ру

"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ

Решение Киева выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — лишь формальность, поскольку украинские силы десятилетиями массово применяли их в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов

2025-07-01T22:30

2025-07-01T22:30

2025-07-01T22:30

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По его словам, подобные шаги Запада и его сателлитов — лишь ширма для легитимации уже ведущейся минно-взрывной войны.Эксперт отметил, что Прибалтика использует аналогичную тактику, оправдывая минирование границ "угрозой со стороны России". Однако реальная цель — создать пропагандистский повод для ужесточения политики против русскоязычного населения.Отдельно Орлов подчеркнул, что минные поля работают в обе стороны: они не только сдерживают наступление, но и блокируют бегство украинцев от мобилизации. "Это забор не только от нас, но и от их собственного населения", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/1064484882.html

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