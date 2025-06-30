https://ukraina.ru/20250630/ssha-otmenili-antirossiyskie-sanktsii-ukrainskiy-posol-na-iranskom-kovre-novosti-vechera-30-iyunya-1064489215.html

США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня

США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру

США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня

Новости вечера 30 июня сообщает тг канал Украина.ру

2025-06-30T19:23

2025-06-30T19:23

2025-06-30T19:23

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🟦 Украина получила от Канады около $1,7 млрд (свыше 132 млрд рублей) из доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Шмыгаль. Деньги выделены в рамках программы экстренного кредитования ERA, уточнил он и добавил, что с начала года Киеву передали около $17,6 млрд (более 1,3 трлн рублей); 🟦 Иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за поддержки агрессии Израиля и США против Ирана. Ему выражен решительный протест, сообщает агентство ISNA. В МИД Украины ранее выразили уверенность, что американские и израильские атаки на ядерные объекты направили чёткий сигнал Тегерану о недопустимости продолжения его политики; 🟦 США отменили санкции против России, мешавшие осуществлению строительства АЭС Пакш-2 в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; 🟦 Более десяти работников Sputnik Азербайджан всё ещё остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства: Многих наших сотрудников полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан. Но есть и те, которых никуда не вызывали. Уже несколько часов до них невозможно дозвониться. Они всё ещё находятся в офисе. Больше новостей дня представлено в обзоре Азербайджан пошёл по пути Украины. Итоги 30 июня

украина

сша

азербайджан

бывший ссср

иран

канада

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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