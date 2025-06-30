США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру
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США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня
США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру
США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня
Новости вечера 30 июня сообщает тг канал Украина.ру
2025-06-30T19:23
2025-06-30T19:23
новости
украина
сша
азербайджан
денис шмыгаль
петер сийярто
мид
sputnik
сми
российские сми
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🟦 Украина получила от Канады около $1,7 млрд (свыше 132 млрд рублей) из доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Шмыгаль. Деньги выделены в рамках программы экстренного кредитования ERA, уточнил он и добавил, что с начала года Киеву передали около $17,6 млрд (более 1,3 трлн рублей); 🟦 Иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за поддержки агрессии Израиля и США против Ирана. Ему выражен решительный протест, сообщает агентство ISNA. В МИД Украины ранее выразили уверенность, что американские и израильские атаки на ядерные объекты направили чёткий сигнал Тегерану о недопустимости продолжения его политики; 🟦 США отменили санкции против России, мешавшие осуществлению строительства АЭС Пакш-2 в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; 🟦 Более десяти работников Sputnik Азербайджан всё ещё остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства: Многих наших сотрудников полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан. Но есть и те, которых никуда не вызывали. Уже несколько часов до них невозможно дозвониться. Они всё ещё находятся в офисе. Больше новостей дня представлено в обзоре Азербайджан пошёл по пути Украины. Итоги 30 июня
украина
сша
азербайджан
бывший ссср
иран
канада
Украина.ру
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5
4.7
96
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Новости
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Украина.ру
1
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, азербайджан, денис шмыгаль, петер сийярто, мид, sputnik, сми, российские сми, постсоветское пространство, бывший ссср, снг, иран, канада, замороженные активы, антироссийские санкции
Новости, Украина, США, Азербайджан, Денис Шмыгаль, Петер Сийярто, МИД, Sputnik, СМИ, Российские СМИ, постсоветское пространство, бывший СССР, СНГ, Иран, Канада, замороженные активы, антироссийские санкции

США отменили антироссийские санкции, украинский посол на иранском ковре: новости вечера 30 июня

19:23 30.06.2025
 
Трамп доволен
Трамп доволен
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Новости вечера 30 июня сообщает тг канал Украина.ру
🟦 Украина получила от Канады около $1,7 млрд (свыше 132 млрд рублей) из доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Шмыгаль. Деньги выделены в рамках программы экстренного кредитования ERA, уточнил он и добавил, что с начала года Киеву передали около $17,6 млрд (более 1,3 трлн рублей);
🟦 Иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за поддержки агрессии Израиля и США против Ирана. Ему выражен решительный протест, сообщает агентство ISNA. В МИД Украины ранее выразили уверенность, что американские и израильские атаки на ядерные объекты направили чёткий сигнал Тегерану о недопустимости продолжения его политики;
🟦 США отменили санкции против России, мешавшие осуществлению строительства АЭС Пакш-2 в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто;
🟦 Более десяти работников Sputnik Азербайджан всё ещё остаются в офисе в Баку, сообщил РИА Новости один из сотрудников агентства: Многих наших сотрудников полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан. Но есть и те, которых никуда не вызывали. Уже несколько часов до них невозможно дозвониться. Они всё ещё находятся в офисе.
Больше новостей дня представлено в обзоре Азербайджан пошёл по пути Украины. Итоги 30 июня
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