Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку - 30.06.2025 Украина.ру
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Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку
Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку - 30.06.2025 Украина.ру
Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку
В Азербайджане обвинили российских журналистов издания Sputnik мелиахолдинга "Россия сегодня" в "шпионаже" и задержали. В Москве эти действия назвали провокацией, и Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Азербайджана в связи с "недружественными действиями" Баку
2025-06-30T18:04
2025-06-30T18:09
фсб
sputnik
мария захарова
россия
новости
баку
азербайджан
задержание
журналисты
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Речь идет о задержании двух российских журналистов – главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в работе на ФСБ, что в издании назвали абсурдом.В понедельник, 30 июня, азербайджанские силовики оцепили офис издания Sputnik в Баку, лишив сотрудников связи, несмотря на все просьбы посольства РФ дать возможность переговорить со своими гражданами.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "крайне обеспокоена" отсутствием доступа к журналистам. Тем временем украинский посол в Баку Владимир Гусев неожиданно вступился за азербайджанцев в Екатеринбурге, что вызвало иронию в соцсетях: "Чья бы корова мычала": как Украина "защищает" азербайджанцев, игнорируя хаос у себя.Ряд изданий отметили, что ситуация обострилась после задержания в Свердловской области членов азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийстве 2001 года. В ответ Баку выразил протест, отменил визит парламентской делегации в Москву и начал антироссийскую риторику в СМИ. В частности, на государственном телеканале AZ TV вышел сюжет в стиле украинского "телемарафона" с обвинениями в адрес РФ. Источники предполагают, что это часть скоординированной кампании.Отдельные СМИ заострили внимание на том, что конфликтная ситуация с Азербайджаном из уголовно-правовой плоскости не без влияния извне была перенесена в политическую. Не последнюю роль в этом сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект.На этом фоне задержание российских журналистов выглядит политически мотивированным шагом, усиливающим напряженность в отношениях Москвы и Баку.Более подробно о российско-азербайджанском конфликте - в статье Виктории Титовой "Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты"
https://ukraina.ru/20250630/kakuyu-rol-v-konflikte-s-azerbaydzhanom-igraet-neftyanoy-proekt-baku-i-kieva-1064473890.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб, sputnik, мария захарова, россия, новости, баку, азербайджан, задержание, журналисты
ФСБ, Sputnik, Мария Захарова, Россия, Новости, Баку, Азербайджан, задержание, журналисты

Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку

18:04 30.06.2025 (обновлено: 18:09 30.06.2025)
 
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В Азербайджане обвинили российских журналистов издания Sputnik мелиахолдинга "Россия сегодня" в "шпионаже" и задержали. В Москве эти действия назвали провокацией, и Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Азербайджана в связи с "недружественными действиями" Баку
Речь идет о задержании двух российских журналистов – главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в работе на ФСБ, что в издании назвали абсурдом.
© © РИА Новости/Игорь Картавых и Евгений Белоусов
© © РИА Новости/Игорь Картавых и Евгений Белоусов
В понедельник, 30 июня, азербайджанские силовики оцепили офис издания Sputnik в Баку, лишив сотрудников связи, несмотря на все просьбы посольства РФ дать возможность переговорить со своими гражданами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "крайне обеспокоена" отсутствием доступа к журналистам. Тем временем украинский посол в Баку Владимир Гусев неожиданно вступился за азербайджанцев в Екатеринбурге, что вызвало иронию в соцсетях: "Чья бы корова мычала": как Украина "защищает" азербайджанцев, игнорируя хаос у себя.
Ряд изданий отметили, что ситуация обострилась после задержания в Свердловской области членов азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийстве 2001 года. В ответ Баку выразил протест, отменил визит парламентской делегации в Москву и начал антироссийскую риторику в СМИ. В частности, на государственном телеканале AZ TV вышел сюжет в стиле украинского "телемарафона" с обвинениями в адрес РФ. Источники предполагают, что это часть скоординированной кампании.
Отдельные СМИ заострили внимание на том, что конфликтная ситуация с Азербайджаном из уголовно-правовой плоскости не без влияния извне была перенесена в политическую. Не последнюю роль в этом сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект.
На этом фоне задержание российских журналистов выглядит политически мотивированным шагом, усиливающим напряженность в отношениях Москвы и Баку.
16:18
Какую роль в конфликте с Азербайджаном играет нефтяной проект Баку и Киева?Конфликтная ситуация с Азербайджаном из уголовно-правовой плоскости не без влияния извне была перенесена в политическую. И не последнюю роль в этой истории сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект
Более подробно о российско-азербайджанском конфликте - в статье Виктории Титовой "Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты"
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