Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку
18:04 30.06.2025 (обновлено: 18:09 30.06.2025)
В Азербайджане обвинили российских журналистов издания Sputnik мелиахолдинга "Россия сегодня" в "шпионаже" и задержали. В Москве эти действия назвали провокацией, и Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Азербайджана в связи с "недружественными действиями" Баку
Речь идет о задержании двух российских журналистов – главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в работе на ФСБ, что в издании назвали абсурдом.
© © РИА Новости/Игорь Картавых и Евгений Белоусов
© © РИА Новости/Игорь Картавых и Евгений Белоусов
В понедельник, 30 июня, азербайджанские силовики оцепили офис издания Sputnik в Баку, лишив сотрудников связи, несмотря на все просьбы посольства РФ дать возможность переговорить со своими гражданами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "крайне обеспокоена" отсутствием доступа к журналистам. Тем временем украинский посол в Баку Владимир Гусев неожиданно вступился за азербайджанцев в Екатеринбурге, что вызвало иронию в соцсетях: "Чья бы корова мычала": как Украина "защищает" азербайджанцев, игнорируя хаос у себя.
Ряд изданий отметили, что ситуация обострилась после задержания в Свердловской области членов азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийстве 2001 года. В ответ Баку выразил протест, отменил визит парламентской делегации в Москву и начал антироссийскую риторику в СМИ. В частности, на государственном телеканале AZ TV вышел сюжет в стиле украинского "телемарафона" с обвинениями в адрес РФ. Источники предполагают, что это часть скоординированной кампании.
Отдельные СМИ заострили внимание на том, что конфликтная ситуация с Азербайджаном из уголовно-правовой плоскости не без влияния извне была перенесена в политическую. Не последнюю роль в этом сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект.
На этом фоне задержание российских журналистов выглядит политически мотивированным шагом, усиливающим напряженность в отношениях Москвы и Баку.
Более подробно о российско-азербайджанском конфликте - в статье Виктории Титовой "Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты"
Подписывайся на