https://ukraina.ru/20250630/kak-yanukovich-okazalsya-na-ibitse-kak-krysy-s-korablya-tak-yunoshi-begut-s-ukrainy-1064455254.html

Как Янукович оказался на Ибице. "Как крысы с корабля, так юноши бегут с Украины"

Как Янукович оказался на Ибице. "Как крысы с корабля, так юноши бегут с Украины" - 30.06.2025 Украина.ру

Как Янукович оказался на Ибице. "Как крысы с корабля, так юноши бегут с Украины"

Солистка одной из украинских музыкальных групп опубликовала своё фото с Виктором Януковичем - то ли на Ибице, то ли на Канарах. В одном из привычных мест отдыха украинской элиты.

2025-06-30T16:58

2025-06-30T16:58

2025-06-30T16:58

эксклюзив

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россия

сша

виктор янукович

андрей ермак

ольга стефанишина

вооруженные силы украины

рада

мобилизация

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Удивительно, но в соцсетях началась волна ностальгии.Нет, не было призывов "Виктор Фёдорович, вернись!". Но народ начал вспоминать те благословенные, как теперь оказалось, времена "до второго Майдана". До 2014 года.Когда доллар был "по восемь", когда Украина жила в мире со всеми своими соседями. Получала деньги буквально за всё, выгодно используя своё географическое положение. Ловко балансировала между "Западом" и "Востоком", дружила с Россией и никто не задавал вопрос "чому нэ дэржавною?" если гражданин Украины говорил на русском языке.Впрочем, при Викторе Федоровиче было уже не совсем так. Времена "ловкого баланса интересов" были при Леониде Даниловиче Кучме.Вот Кучме - да, писали на стенах после первого Майдана, когда к власти пришел "пасичник" Ющенко. Уже буквально через месяц писали: "Лёня, вернись, мы погорячились!"Но было поздно. Виктория Нуланд уже разлила своё масло. В смысле, миллиарды долларов, вложенные США в два госпереворота на Украине, которые потом беспечные и глупые укры назовут "майданами свободы" и "революцией достоинства".А Виктор Фёдорович на фото с Ибицы оказался, конечно же, дипфейком.Нет, никто не скучает по Виктору Януковичу на Украине. Но жаль потерянного времени, утраченных возможностей. И той страны, которой больше нет и не будет. И людей, которых безжалостно продолжает истреблять государственная машина.Девчата от 15 до 27, вам запретят выезд!Что же происходит на Украине? На Ибице, понятно, развлекается украинская "элита". А на Украине государственный высокопоставленный чиновник - министр юстиции - требует запретить выезд "девчатам детородного возраста.""Министерка" юстиции и по совместительству "вице-премьерка" по евроинтеграции, Стефанишина:"На законодательном уровне надо запретить выезд девчатам детородного возраста от 18 до 27 лет." Она называет это "защитить наше население".Потому что они уезжают, и больше не возвращаются. Дети появляются за пределами Украины. А надо, чтобы здесь.Интересно, есть хоть одна страна в мире, которая имеет такие законы? И была ли? Это же будет законодательно разрешённое рабство. Какое-то прямо живодёрство.Мужчины "от 25 до 60", девушки "от 18 до 27". Как будто речь идёт о стадах животных. Да так оно и есть. Для Стефанишиной и всех остальных украинских деятелей, прочно и надёжно "зашедших во власть", люди - просто какие-то рабы "детородного" или "мобилизационного" возраста.Под заботой о том, чтобы не уезжали "детородные девчата" скрывается, конечно, другой интерес - не столько демографический, сколько мобилизационный.Когда там еще будут дети. Да и не волнуют они Стефанишину. Власти нужен ресурс для мобилизации.А то, что девушек будут призывать - об этом разговоры идут давно и упорно. Это обязательно рано или поздно произойдёт. И скорее рано, чем поздно.Студенты: мобилизация близкоТех, кто учится в вузах и официально не подлежит призыву в армию, с 1 сентября ждёт "новинка от Зеленского": все студенты должны проходить курс общевойсковой подготовки.Они будут посещать огневую подготовку, уроки по тактике, минную безопасность и уставы. Но фишка заключается в том, что все они становятся военнообязанными.Должны будут принять обязательную присягу, на них будут распространяться все уставы ВСУ. Если кто-то не сдаст зачёт - отчисление и мобилизация.Да, до 25 лет пока что мобилизовать могут только если есть добровольное желание.Но кто мешает изменить закон, например, с 10 сентября? А готовые военнообязанные уже есть: они как раз уже принимают присягу в вузах.На самом деле, у Украины нет другого выхода. В ВСУ уже сейчас некомплект почти в 50 процентов.Можно было бы отправить на фронт полицаев, ТЦК и внутренние войска.На Украине официально 100 тысяч военкомов, 100 тысяч полицейских, 160 тысяч чиновников и много других "внутренних пограничников".Но все понимают, что этого никогда не произойдёт: на этой "внутренней армии" держится сегодняшняя власть.Поэтому отправлять на фронт будут оставшуюся в стране молодёжь.По терминологии министра юстиции, будут "защищать наше население".Идея "украинства" требует все больше людей, Украина буквально пожирает своих граждан, как какой-то змий.17 лет? Уехал? Крыса!Замглавы Центра рекрутинга ВСУ Игорь Швайка (харьковчанин, бывший министр, всегда находит себе хлебную должность, так как тесно связан с националистами, в прошлом глава местного отделения националистической партии "Свобода"):"Юноши 18 лет должны готовиться к службе. А у нас мамы вывозят своих сыновей в 16-17 лет за границу. Давайте откровенно: это побег! Как крысы, которые бегут с корабля, так юноши бегут с Украины."Своих же детей Швайка давно вывез с Украины. Так же как и абсолютно вся украинская "элита".Ну а остальные для них - "крысы", которые почему-то не хотят погибать за интересы Швайки.Конституция не нужна!А депутат Рады Марьяна Безуглая требует отменить Конституцию Украины!"Наша Конституция - нефункциональная, популистичная и написана, в частности, Медведчуком. Это тюрьма для развития, а не фундамент."Предлагает Марьяна перейти к "прецедентному праву".Чем же ей не нравится Конституция Украины?В первую очередь, видимо, тем, что она не выполняется. О нарушениях Конституции на Украине можно говорить бесконечно. Всё это некрасиво выглядит и вообще вызывает много вопросов.Поэтому лучше вообще отменить и жить без Конституции. По указаниям Зеленского и Ермака.Ермака, кстати, Марьяна тут же называет "идеальный премьер" и предлагает ему идти на эту должность.Тоже понятно, почему. У Ермака нет должности, которая давала бы ему право представлять Украину за рубежом, да и внутри. Это просто клерк, наёмный менеджер.А так всё можно отлично обтяпать! Следите за руками: пусть будет парламентско-президентская республика, Конституцию выкинем, Ермак - вечный премьер. Ну и все остальные при власти. И никаких выборов не нужно!И конечно, нынешней власти очень не нравится статья 10 в Конституции Украины: "государство гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины."Статья, естественно, давно и прочно не выполняется.Слушаешь русскую музыку? Штраф!Украинские юристы предупреждают:нельзя слушать русскую музыку уже и в собственной машине!Штраф - до 46 тысяч рублей (в гривне, конечно). Так как если звуки музыки просачиваются на улицу, то это уже считается публичное прослушивание.До чего ещё дойдёт Украина, после "языковых патрулей"? Что еще придумают?Становится уже опасно просто говорить на русском на улице.В Одессе самозваный "мовный инспектор" напал с кулаками на пожилую женщину, которая говорила на русском. Это был якобы "ветеран ВСУ". Его оттащили другие "ветераны". Потом сказали, что женщина парня "спровоцировала". Чем? Тем, что говорила на русском.Такое будет происходить чем дальше, тем больше. Террор по любому признаку: церковному, языковому.Общество должно распадаться на молекулы, и все эти молекулы должны бояться вот таких "ветеранов", которые будут нападать из-за угла.Одни боятся мобилизации, другие - того, что не выпустят из страны, третьи не могут даже в собственной машине включить хоть ту же российскую попсу. Четвёртых ожидает кулак "ветерана" за русскую речь. У всех поотбирали церкви. Монахов и священников на Украине сейчас активно ловит ТЦК. Разумеется, монахов только канонической (то есть настоящей) православной церкви.Безвольные молекулы - это же мечта, а не общество. Как легко такими управлять."Идеальный премьер" уже есть, Конституцию выбрасываем, девчатам запрещаем выезд из страны, студентов - на фронт.Конечно, люди с ностальгией будут вспоминать времена Януковича. И бежать из этой страны - пока не попал в какую-нибудь очередную категорию "невыездных".О том, почему вдруг стал популярен экс-президент Украины - в статье "Фактор Януковича: кому потребовался вуду-ритуал по оживлению экс-президента"

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, сша, виктор янукович, андрей ермак, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, рада, мобилизация