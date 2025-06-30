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Деньги женятся на политике. Свадьбы Сороса и Безоса как признак новой эпохи

Деньги женятся на политике. Свадьбы Сороса и Безоса как признак новой эпохи - 30.06.2025 Украина.ру

Деньги женятся на политике. Свадьбы Сороса и Безоса как признак новой эпохи

Война – войной, а свадьбы – по расписанию. На фоне глобального экономического кризиса, нападения на Иран и массового убийства жителей сектора Газа в мире широко обсуждали женитьбу двух знаменитых сверхбогачей – Джеффа Безоса и Алекса Сороса.

2025-06-30T17:33

2025-06-30T17:33

2025-06-30T17:33

эксклюзив

венеция

нью-йорк

иран

джефф безос

демократическая партия

хиллари клинтон

the washington post

forbes

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О свадьбе Безоса писали все международные медиа, потому что один из богатейших людей планеты потратил на нее около двадцати миллиардов долларов, и активно пиарил это мероприятие в принадлежащих ему изданиях – включая The Washington Post.Безос запросто арендовал для своей приватной свадебной церемонии старые кварталы Венеции, наплевав на протесты со стороны местных жителей. Целый караван частных самолетов привез в Италию гостей мультимиллиардера, включая представителей семьи Трампов и семьи Кардашьян, Леди Гагу, Элтона Джона и Опру Уинфри, которые катались среди старинных палаццо на фантастически дорогой яхте стоимостью полмиллиарда.Это было знаковое событие – ведь еще сравнительно недавно топовые миллиардеры из списка Forbes старались не афишировать свое сказочное богатство. Наоборот, они лицемерно щеголяли на публике в простонародных безразмерных свитерах, как это делали когда-то Билл Гейтс или Стив Джобс.Сейчас, когда расслоение между самыми бедными и богатыми достигло рекордного исторического масштаба, скрывать кричащую роскошь более не зазорно. И это много говорит о происходящих в мире социальных процессах."Когда Безос арендует половину Венеции для свадьбы, это не просто манифестация стиля одного нувориша. Это манифест фундаментальной трансформации капитализма – от протестантской этики к неофеодальной форме властных, социальных и политических отношений.Источник изменений лежит в самой природе современного богатства. Традиционные капиталисты создавали физические активы – заводы, дороги, инфраструктуру. Техномиллиардеры контролируют платформы и данные – абстрактные активы, позволяющие извлекать ренту из всей экономики, не создавая ничего материального. Это ближе к феодальному контролю над торговыми путями, чем к промышленному капитализму. Безос ближе к Тамерлану, чем к Рокфеллеру.Именно здесь истинный смысл венецианского спектакля. Это не личное торжество, а геополитическое мероприятие. Березовский в девяностые годы тоже устраивал легендарные вечеринки для политиков и медийных персон. Джефф Безос просто делает это изящнее и с большим бюджетом. Классический марксизм становится все более релевантным способом объяснения политических процессов", – размышляет о природе происходящего политолог Глеб Кузнецов.В пользу этого мнения, согласно которому современный мир все глубже погружается в новый феодализм, говорит и свадьба Алекса Сороса. Потому что она явно несет в себе все классические черты династического брака эпохи позднего Средневековья – когда обладатели больших капиталов женились на представительницах родовитых семейств, сосредоточивших в своих руках власть."На неделе второй после Маска богатейший человек мира Джефф Безос наделал шуму своей свадьбой, арендовав половину Венеции. Но была еще одна свадьба, которая прошла по всем правилам тех, кого называют "старыми деньгами" – богато, со вкусом, собственными миллионерами и селебритис. В маленьком городке Уотер Милл, штат Нью-Йорк, в брак вступили Алекс Сорос и Хума Абедин. Он – наследник империи своего отца Джорджа Сороса, она – правая рука Хилари Клинтон, ее секретоноситель.Немолодые познакомились в 2023 на вечеринке в доме супружеской пары Ники Хилтон – те самые отели, но не только – и Джеймса Ротшильда, и теперь решили создать ячейку свободного общества. История изумительная. Новый альянс – инвестиция в будущее. Проверенный метод", – пишет в телеграме работающий в Америке журналист Валентин Богданов.Жена Сороса-младшего старше своего жениха почти на десять лет. Она родилась в семье индийско-пакистанских эмигрантов, и не относится к числу самых богатых американцев. Однако эта женщина на сегодня считается ключевой фигурой в так называемом клане Клинтонов – одной из самых влиятельных политических группировок в Демократической партии Соединенных Штатов Америки.Абедин стала личной советницей Хиллари Клинтон еще четверть века назад, помогая ей избраться в сенат. Когда супруга бывшего президента заняла пост государственного секретаря США, она взяла Хуму на работу в свой аппарат. А во время неудачной президентской кампании Хиллари ее наперсница, фактически, руководила избирательным штабом.Когда Абедин выходила замуж за демократического конгрессмена Энтони Винера – помощника небезызвестного Чака Шумера – чета Клинтонов вместе присутствовала на этой свадебной церемонии. Причем, Хиллари произнесла тогда известную фразу: "У меня есть только одна дочь. Но если бы у меня была вторая, это была бы Хума".Абедин развелась с Винером после того, как его осудили за пересылку интимных фотографий несовершеннолетней девушке. Причем, в ходе обыска агенты Федерального бюро расследований обнаружили в ноутбуке у конгрессмена сотни тысяч конфиденциальных электронных писем, полученных его женой от Хиллари Клинтон.И вот теперь Хума опять связала себя узами брака, собрав на этой церемонии знаковых представителей американского политического истеблишмента."В Хэмптонс, где расположен семейный особняк Соросов, успел погулять весь бомонд Демократической партии. Ведь не каждый день заключается важный династический брак между Соросами и представителями Клинтонов, правой рукой которых является Абедин. Там присутствовали все видные либеральные политики – от Камалы Харрис до Чака Шумера, а также многие звезды.Чем ещё занять себя в условиях глобальной напряженности, кроме как устроить серию пышных свадеб? Праздник жизни у американских небожителей продолжается. Они в разгуле эскапизма справляют одну роскошную свадьбу за другой", – пишет об этом шоу эксперт-американист Малек Дудаков.Состояние Алекса Сороса оценивается в двадцать пять миллиардов долларов, что делает его одним из основных спонсоров политических кампаний Демпартии. Ожидается, что теперь, после свадьбы, он будет продвигать в американской политике персоналии, которые связаны с семьей Клинтонов.С тем, чтобы потом, когда они придут к власти, обеспечить себе прибыль от этих долгосрочных вложений.Однако сказочно богатая верхушка демократов полностью оторвалась от собственных избирателей. Это показали недавние праймериз Демпартии в Нью-Йорке, где с треском провалился проспонсированный партийной элитой коррупционер Эндрю Куомо. И на выборах мэра самого большого американского города будет участвовать молодой политик Зохран Мамдани, выступающий за повышение налогов для богачей.И хотя его вероятная победа ни на что особо не повлияет, сама эта история убедительно говорит о том, что американцам смертельно надоела кричащая роскошь республиканских и демократических богачей. О других секретах "свадьбы века" - в статье Павла Котова "Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции"

https://ukraina.ru/20250626/pobeda-kommunizma-nyu-york-vozglavit-musulmanin-no-eto-ne-spaset-ego-ot-upadka-1064320531.html

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Леонид Николенко

эксклюзив, венеция, нью-йорк, иран, джефф безос, демократическая партия, хиллари клинтон, the washington post, forbes