Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику - 29.06.2025 Украина.ру
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Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику - 29.06.2025 Украина.ру
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"
2025-06-29T13:43
2025-06-29T13:43
сво
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
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СВО
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"
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Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику

13:43 29.06.2025
 
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"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.
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