https://ukraina.ru/20250629/poetessa-yana-yazhmina-rasskazala-kak-poezdki-v-donbass-vdokhnovili-e-na-voennuyu-liriku-1064379557.html
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику - 29.06.2025 Украина.ру
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"
2025-06-29T13:43
2025-06-29T13:43
2025-06-29T13:43
сво
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064379330_168:0:1112:708_1920x0_80_0_0_d75b546a2d5b425c81a590d899eefd39.jpg
Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
2025-06-29T13:43
true
PT2M28S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, видео
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"
2025-06-29T13:43
true
PT2M28S
Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику
"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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