https://ukraina.ru/20250629/poetessa-yana-yazhmina-rasskazala-kak-poezdki-v-donbass-vdokhnovili-e-na-voennuyu-liriku-1064379557.html

Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику

Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику - 29.06.2025 Украина.ру

Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику

"Здесь я будто бы слегка, кончиком пальца прикоснулась к войне, и уже появилась уверенность в том, что мне есть что рассказать, что я имею право это делать", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику, а также продекламировала своё стихотворение на эту тему — "Литературный десант"

2025-06-29T13:43

2025-06-29T13:43

2025-06-29T13:43

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064379330_11:0:1270:708_1920x0_80_0_0_7ab969ef04f7fd527af592fa14ca0eca.jpg

Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику 2025-06-29T13:43 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, видео