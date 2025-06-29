https://ukraina.ru/20250629/oblavy-na-russkie-knigi-bunkery-dlya-bogatykh-idiotov-i-volontery-aferisty-chto-proiskhodit-vo-lvove--1064365190.html
Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове
Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове - 29.06.2025 Украина.ру
Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове
Столица Галичины на этой неделе отметилась громкими коррупционными скандалами и активизацией борьбы со всем русским. На Украине обычно одно с другим тесно взаимосвязано: чем больше воруют, тем яростнее проявляют русофобию, которая считается индульгенцией от любых обвинений в коррупции.
2025-06-29T07:45
2025-06-29T07:45
2025-06-29T07:45
эксклюзив
львов
украина
галичина
андрей садовый
сергей есенин
офис президента
вооруженные силы украины
оун-упа
книги
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В центре Львова, возле памятника первопечатнику Ивану Федорову еще с советских времен существует стихийный букинистический рынок. Продают там, в том числе и книги на русском языке, что неоднократно вызывало приступы истерики радикальных националистов. Горсовет Львова недавно запретил торговлю книгами на русском языке, но их всё равно продавали из-под полы. "Запрещенку" в виде томика стихов Есенина можно было приобрести по предварительному заказу и с соблюдением мер предосторожности.И на этой неделе львовская "Муниципальная варта" (националисты под крылом мэра Андрея Садового) устроили облаву на букинистов. Попался во время облавы даже украинский писатель и глава Львовского отделения Национального союза писателей Украины Игорь Гургула. В своих произведениях Гургула обычно прославлял боевиков ОУН-УПА* и описывал "ужасы" России. Тем не менее, у него обнаружили целый склад "запрещенки" - около сотни книг на русском языке, за что ему грозит штраф и запрет торговать на этом рынке.Одним из резонансных скандалов на днях стала история 31-летнего львовского инвалида Назария Гусакова, который годами собирал миллионы на лечение. Его активно пиарили ручные блогеры Офиса президента Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. "Разводили" с его помощью также послов из стран европейских союзников. Финансировал его и горсовет Львова (только в июне 2024 года горсовет выделил ему 3,5 миллиона гривен). Сам он тоже собирал крупные суммы в качестве блогера-волонтера, но над его раскруткой работала команда из двух десятков пиарщиков-жалобщиков.Однако недавнее расследование показало, что через его криптокошельки проходили миллионы гривен без всякой отчетности. На одном из его же криптокошельков был зафиксирован оборот в 5,1 млн. долларов. Гусаков заявил, что это не его деньги, а средства людей, которые выводили средства через его криптокошелек. По предварительным данным, в схеме могли быть задействованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения и ряд цифровых сервисов. По сути, деятели из горсовета Львова и Офиса президента прикрывались инвалидом, чтобы вытягивать из граждан миллионы гривен, долларов и евро.Расследование по поводу его трат привело к онлайн-казино и эскортницам, на которых он или те, кто за ним стоял, тратили собранные средства. Сам Гусаков к этому моменту уже сбежал заграницу. Нацполиция открыла два уголовных дела: мошенничество и легализация доходов, полученных преступным путём.Украинские СМИ пишут, что скандал вокруг львовского волонтера-инвалида дискредитирует волонтерство как таковое.Скандал создал переполох и в Офисе Зеленского, который вынес этот вопрос на специальное совещание с главой МВД. Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что скандал ударит по благотворительности в целом.Однако скандал с Гусаковым догнала очередная афера волонтеров во Львове. На днях там была вскрыта схема, когда под видом помощи ВСУ 41-летний местный житель, прикрываясь статусом руководителя благотворительного фонда, два года собирал деньги якобы для покупки техники для ВСУ. В сообщениях через мессенджеры он обещал тепловизоры, дроны, прицелы и даже автомобили. Получал переводы от военных и волонтёров, а затем просто тратил всё на себя.Поскольку Львов считается одним из наиболее безопасных украинских городов, туда постепенно стекается украинская элита. Её страхи застройщики города решили использовать по образцу Израиля, предлагая квартиры в новостройках с "комнатой безопасности" - своеобразным подобием бункера.Посреди квартиры оборудуется бетонная коробка с вентиляцией и противоударными дверьми. Цены на такое жилье в 2,5 раза выше, чем в обычных домах. Однако украинские инженеры утверждают, что так создается лишь иллюзия безопасности, которая может привести к жертвам, поскольку это никак не поможет при обрушении здания. "Суровая реальность такова: вместо того чтобы обеспечить укрытия там, где в них действительно нуждаются, застройщики просто научились монетизировать панические атаки", - комментирует нововведение украинский Telegram-канал "Министр в отставке".Если мужчины-галичане страну покинуть легально не могут, то женщины, особенно молодые, всё чаще пользуются случаем навсегда распрощаться с "незалежной". Британская The Telegraph на днях пообщалась с учениками и преподавателями львовских школ и пришла к выводу, что восстановление демографии и экономики Украине не светит даже после окончания боевых действий."На Украине есть проблема, о которой никто не говорит – молодые женщины массово уезжают из страны", - пишет британское издание. По мнению британских журналистов, существует не только проблема утечки мозгов, но и реальные опасения по поводу того, кто будет восстанавливать страну после окончания войны. Преподавательница львовского лицея Людмила Макохина рассказывает журналистам, что большинство из её учеников только и думают, как уехать, полагая, что в другой стране жизнь намного лучше. Из 34 учеников ее выпускного класса 8 девочек и 11 мальчиков (им еще только 17 лет) планируют покинуть Украину этим летом, сразу же после сдачи экзаменов.О событиях в культурной жизни Украины, России и мира - в статье Елены Кирюшкиной "Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю"*Организация, деятельность которой в РФ признана экстремистской и террористической. запрещена на территории РФ
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, львов, украина, галичина, андрей садовый, сергей есенин, офис президента, вооруженные силы украины, оун-упа, книги, волонтеры
Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове
Столица Галичины на этой неделе отметилась громкими коррупционными скандалами и активизацией борьбы со всем русским. На Украине обычно одно с другим тесно взаимосвязано: чем больше воруют, тем яростнее проявляют русофобию, которая считается индульгенцией от любых обвинений в коррупции.
В центре Львова, возле памятника первопечатнику Ивану Федорову еще с советских времен существует стихийный букинистический рынок. Продают там, в том числе и книги на русском языке, что неоднократно вызывало приступы истерики радикальных националистов. Горсовет Львова недавно запретил торговлю книгами на русском языке, но их всё равно продавали из-под полы. "Запрещенку" в виде томика стихов Есенина можно было приобрести по предварительному заказу и с соблюдением мер предосторожности.
И на этой неделе львовская "Муниципальная варта" (националисты под крылом мэра Андрея Садового) устроили облаву на букинистов. Попался во время облавы даже украинский писатель и глава Львовского отделения Национального союза писателей Украины Игорь Гургула. В своих произведениях Гургула обычно прославлял боевиков ОУН-УПА* и описывал "ужасы" России. Тем не менее, у него обнаружили целый склад "запрещенки" - около сотни книг на русском языке, за что ему грозит штраф и запрет торговать на этом рынке.
Одним из резонансных скандалов на днях стала история 31-летнего львовского инвалида Назария Гусакова, который годами собирал миллионы на лечение. Его активно пиарили ручные блогеры Офиса президента Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. "Разводили" с его помощью также послов из стран европейских союзников. Финансировал его и горсовет Львова (только в июне 2024 года горсовет выделил ему 3,5 миллиона гривен). Сам он тоже собирал крупные суммы в качестве блогера-волонтера, но над его раскруткой работала команда из двух десятков пиарщиков-жалобщиков.
Однако недавнее расследование показало, что через его криптокошельки проходили миллионы гривен без всякой отчетности. На одном из его же криптокошельков был зафиксирован оборот в 5,1 млн. долларов. Гусаков заявил, что это не его деньги, а средства людей, которые выводили средства через его криптокошелек. По предварительным данным, в схеме могли быть задействованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения и ряд цифровых сервисов. По сути, деятели из горсовета Львова и Офиса президента прикрывались инвалидом, чтобы вытягивать из граждан миллионы гривен, долларов и евро.
Расследование по поводу его трат привело к онлайн-казино и эскортницам, на которых он или те, кто за ним стоял, тратили собранные средства. Сам Гусаков к этому моменту уже сбежал заграницу. Нацполиция открыла два уголовных дела: мошенничество и легализация доходов, полученных преступным путём.
Украинские СМИ пишут, что скандал вокруг львовского волонтера-инвалида дискредитирует волонтерство как таковое.
Скандал создал переполох и в Офисе Зеленского, который вынес этот вопрос на специальное совещание с главой МВД. Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что скандал ударит по благотворительности в целом.
Однако скандал с Гусаковым догнала очередная афера волонтеров во Львове. На днях там была вскрыта схема, когда под видом помощи ВСУ 41-летний местный житель, прикрываясь статусом руководителя благотворительного фонда, два года собирал деньги якобы для покупки техники для ВСУ. В сообщениях через мессенджеры он обещал тепловизоры, дроны, прицелы и даже автомобили. Получал переводы от военных и волонтёров, а затем просто тратил всё на себя.
Поскольку Львов считается одним из наиболее безопасных украинских городов, туда постепенно стекается украинская элита. Её страхи застройщики города решили использовать по образцу Израиля, предлагая квартиры в новостройках с "комнатой безопасности" - своеобразным подобием бункера.
Посреди квартиры оборудуется бетонная коробка с вентиляцией и противоударными дверьми. Цены на такое жилье в 2,5 раза выше, чем в обычных домах. Однако украинские инженеры утверждают, что так создается лишь иллюзия безопасности, которая может привести к жертвам, поскольку это никак не поможет при обрушении здания. "Суровая реальность такова: вместо того чтобы обеспечить укрытия там, где в них действительно нуждаются, застройщики просто научились монетизировать панические атаки", - комментирует нововведение украинский Telegram-канал "Министр в отставке".
Если мужчины-галичане страну покинуть легально не могут, то женщины, особенно молодые, всё чаще пользуются случаем навсегда распрощаться с "незалежной". Британская The Telegraph на днях пообщалась с учениками и преподавателями львовских школ и пришла к выводу, что восстановление демографии и экономики Украине не светит даже после окончания боевых действий.
"На Украине есть проблема, о которой никто не говорит – молодые женщины массово уезжают из страны", - пишет британское издание. По мнению британских журналистов, существует не только проблема утечки мозгов, но и реальные опасения по поводу того, кто будет восстанавливать страну после окончания войны. Преподавательница львовского лицея Людмила Макохина рассказывает журналистам, что большинство из её учеников только и думают, как уехать, полагая, что в другой стране жизнь намного лучше. Из 34 учеников ее выпускного класса 8 девочек и 11 мальчиков (им еще только 17 лет) планируют покинуть Украину этим летом, сразу же после сдачи экзаменов.
*Организация, деятельность которой в РФ признана экстремистской и террористической. запрещена на территории РФ