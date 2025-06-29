https://ukraina.ru/20250629/oblavy-na-russkie-knigi-bunkery-dlya-bogatykh-idiotov-i-volontery-aferisty-chto-proiskhodit-vo-lvove--1064365190.html

Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове

Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове - 29.06.2025 Украина.ру

Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове

Столица Галичины на этой неделе отметилась громкими коррупционными скандалами и активизацией борьбы со всем русским. На Украине обычно одно с другим тесно взаимосвязано: чем больше воруют, тем яростнее проявляют русофобию, которая считается индульгенцией от любых обвинений в коррупции.

2025-06-29T07:45

2025-06-29T07:45

2025-06-29T07:45

эксклюзив

львов

украина

галичина

андрей садовый

сергей есенин

офис президента

вооруженные силы украины

оун-упа

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064365727_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_066d469118de956c1a33771328b35fa3.jpg

В центре Львова, возле памятника первопечатнику Ивану Федорову еще с советских времен существует стихийный букинистический рынок. Продают там, в том числе и книги на русском языке, что неоднократно вызывало приступы истерики радикальных националистов. Горсовет Львова недавно запретил торговлю книгами на русском языке, но их всё равно продавали из-под полы. "Запрещенку" в виде томика стихов Есенина можно было приобрести по предварительному заказу и с соблюдением мер предосторожности.И на этой неделе львовская "Муниципальная варта" (националисты под крылом мэра Андрея Садового) устроили облаву на букинистов. Попался во время облавы даже украинский писатель и глава Львовского отделения Национального союза писателей Украины Игорь Гургула. В своих произведениях Гургула обычно прославлял боевиков ОУН-УПА* и описывал "ужасы" России. Тем не менее, у него обнаружили целый склад "запрещенки" - около сотни книг на русском языке, за что ему грозит штраф и запрет торговать на этом рынке.Одним из резонансных скандалов на днях стала история 31-летнего львовского инвалида Назария Гусакова, который годами собирал миллионы на лечение. Его активно пиарили ручные блогеры Офиса президента Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. "Разводили" с его помощью также послов из стран европейских союзников. Финансировал его и горсовет Львова (только в июне 2024 года горсовет выделил ему 3,5 миллиона гривен). Сам он тоже собирал крупные суммы в качестве блогера-волонтера, но над его раскруткой работала команда из двух десятков пиарщиков-жалобщиков.Однако недавнее расследование показало, что через его криптокошельки проходили миллионы гривен без всякой отчетности. На одном из его же криптокошельков был зафиксирован оборот в 5,1 млн. долларов. Гусаков заявил, что это не его деньги, а средства людей, которые выводили средства через его криптокошелек. По предварительным данным, в схеме могли быть задействованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения и ряд цифровых сервисов. По сути, деятели из горсовета Львова и Офиса президента прикрывались инвалидом, чтобы вытягивать из граждан миллионы гривен, долларов и евро.Расследование по поводу его трат привело к онлайн-казино и эскортницам, на которых он или те, кто за ним стоял, тратили собранные средства. Сам Гусаков к этому моменту уже сбежал заграницу. Нацполиция открыла два уголовных дела: мошенничество и легализация доходов, полученных преступным путём.Украинские СМИ пишут, что скандал вокруг львовского волонтера-инвалида дискредитирует волонтерство как таковое.Скандал создал переполох и в Офисе Зеленского, который вынес этот вопрос на специальное совещание с главой МВД. Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что скандал ударит по благотворительности в целом.Однако скандал с Гусаковым догнала очередная афера волонтеров во Львове. На днях там была вскрыта схема, когда под видом помощи ВСУ 41-летний местный житель, прикрываясь статусом руководителя благотворительного фонда, два года собирал деньги якобы для покупки техники для ВСУ. В сообщениях через мессенджеры он обещал тепловизоры, дроны, прицелы и даже автомобили. Получал переводы от военных и волонтёров, а затем просто тратил всё на себя.Поскольку Львов считается одним из наиболее безопасных украинских городов, туда постепенно стекается украинская элита. Её страхи застройщики города решили использовать по образцу Израиля, предлагая квартиры в новостройках с "комнатой безопасности" - своеобразным подобием бункера.Посреди квартиры оборудуется бетонная коробка с вентиляцией и противоударными дверьми. Цены на такое жилье в 2,5 раза выше, чем в обычных домах. Однако украинские инженеры утверждают, что так создается лишь иллюзия безопасности, которая может привести к жертвам, поскольку это никак не поможет при обрушении здания. "Суровая реальность такова: вместо того чтобы обеспечить укрытия там, где в них действительно нуждаются, застройщики просто научились монетизировать панические атаки", - комментирует нововведение украинский Telegram-канал "Министр в отставке".Если мужчины-галичане страну покинуть легально не могут, то женщины, особенно молодые, всё чаще пользуются случаем навсегда распрощаться с "незалежной". Британская The Telegraph на днях пообщалась с учениками и преподавателями львовских школ и пришла к выводу, что восстановление демографии и экономики Украине не светит даже после окончания боевых действий."На Украине есть проблема, о которой никто не говорит – молодые женщины массово уезжают из страны", - пишет британское издание. По мнению британских журналистов, существует не только проблема утечки мозгов, но и реальные опасения по поводу того, кто будет восстанавливать страну после окончания войны. Преподавательница львовского лицея Людмила Макохина рассказывает журналистам, что большинство из её учеников только и думают, как уехать, полагая, что в другой стране жизнь намного лучше. Из 34 учеников ее выпускного класса 8 девочек и 11 мальчиков (им еще только 17 лет) планируют покинуть Украину этим летом, сразу же после сдачи экзаменов.О событиях в культурной жизни Украины, России и мира - в статье Елены Кирюшкиной "Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю"*Организация, деятельность которой в РФ признана экстремистской и террористической. запрещена на территории РФ

львов

украина

галичина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, львов, украина, галичина, андрей садовый, сергей есенин, офис президента, вооруженные силы украины, оун-упа, книги, волонтеры