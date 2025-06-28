Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю - 28.06.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250628/vredonosnyy-remark-zabytyy-markes-repressii-protiv-lvovskikh-knigolyubov-1064391547.html
Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю
Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю - 28.06.2025 Украина.ру
Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю
Культурная неделя в этот раз стала "книжной" – многие яркие события оказались связаны с литературой. Если на Украине речь идет об очередной атаке на читателей книг на русском языке, то в России дают премии "пропущенным шедеврам" – литературным произведениям, которые малоизвестны в стране, но заслуживают внимания ценителей зарубежной прозы и поэзии
2025-06-28T10:01
2025-06-28T10:02
культура
культура
эксклюзив
марк маркес
захар прилепин
россия
украина
львов
ясная поляна (премия)
литература
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У львовян отбирают книги на русском языке: горсовет дал добро на книжные рейдыВ "культурной столице" Украины – Львове – местные власти начали отлов и наказание книголюбов. Львовский горсовет с недавних пор запретил продажу любых книг на русском языке в городе. А контроль за соблюдением данного указа возложили на "мовные патрули" – отряды добровольцев, которые прочёсывают улицы, театры, музеи и изобличают тех, кто посмеет общаться на русском языке или обсуждать в публичном пространстве фильмы или спектакли на "мове агрессора".На прошлой неделе общественная организация "Муниципальная стража" устроила облаву на стихийных рынках Львова и обнаружили там торговцев раритетными изданиями – советскими и дореволюционными. И, – о ужас! – все они были на русском языке.Но самая мякотка не только в репрессиях против читающих и думающих – к этому на Украине уже привыкли. Дело в том, что одной из жертв дерусификаторов стал Игорь Гургула — писатель и бывший председатель Львовской областной организации Национального союза писателей Украины. Он выставил на продажу около 100 книг на русском языке – из личной библиотеки. Возмущенные полицаи-общественники даже вызвали силовиков "на место преступления" – книжный рынок у памятника Шевченко – и потребовали немедленно задержать всех, кто продавал и покупал произведения на русском языке.Полиция нарушений закона не обнаружила, так что шпрехенфюрерам пришлось ограничится составлением актов на продавцов и петицией в горсовет. Там жалобщиков услышали и уже запретили продажу книг в центре Львова. Очень "мудрое" решение, способствующее дебилизации нации, которая и без того идет ускоренными темпами. Да и зачем вообще гражданам книги, если есть телемарафон? Видимо, такой логикой и руководствовались власти украинского "Пьемонта", загоняя в подполье и писателей и читателей.Возрожденные книги: чувственный Маркес и политсатира на британского премьераВот уже три года одна из крупнейших литературных премий России "Ясная Поляна" объявляет лауреатов в номинации "Пропущенные шедевры", где отмечает выдающееся произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги и открытое для русскоязычного читателя уже после смерти автора.Символично, что награды шедеврам из "Иностранки" присуждают в толстовской Ясной Поляне – ведь в личной библиотеке Льва Николаевича насчитывается почти 22 000 книг, из них 3,5 – на иностранных языках, включая редкие издания XVII-XIX веков. Так что писатель тоже был "первооткрывателем" европейских авторов, а нынешние основатели премии забытым шедеврам, по сути, продолжают просветительскую миссию Льва Толстого.На днях стал известен короткий список этой номинации – в нём восемь книг авторов из Албании, Великобритании, Македонии, Колумбии, США и Чили. Кого же предлагают "открыть" организаторы? "Дева в саду" Антонии Сьюзен Байетт, "Торговец дурманом" Джона Барта, "2666" Роберто Боланьо, "Увидимся в августе" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Генерал мёртвой армии" Исмаиля Кадарэ, "Сердце бури" Хилари Мантел и "Женщина, которая легла в кровать на год" Сью Таунсенд.Вообще-то интересно включение в список Маркеса – ведь его никак не назовешь "пропущенным" автором, а его романы "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет" выдержали не одно переиздание. Однако, "Увидимся в августе" – чувственно-эротический роман, стал "последним вздохом" величайшего писателя, и был издан уже после смерти Маркеса. Российский читатель знает автора, как мастера мистического реализма, но в этой книге Маркес предстает романтиком, глубоким знатоком женской души и исследователем человеческой природы. Книгу издали его сыновья: они сочли, что поклонники рады будут увидеть новые грани творчества мастера.В премиальном списке сразу три очень почтенные дамы-писательницы из Великобритании: Сью Таунсенд, Антония Байетт и Хилари Мантел. Вот ведь парадокс: отношения России с Великобританией дружественными сейчас никак не назвать, но устроители "Ясной поляны", в отличие от украинских шпрехенфюреров, не мешают политику с творчеством и не "запрещают" британских романисток. Впрочем, было бы большой ошибкой не популяризировать сегодня произведения Сью Таусенд, особенно её политическую сатиру – "Номер 10" о внутренней жизни Даунинг-стрит, или "Королева Камилла". Правда, яснополяновцы выбрали для напоминания о классике английской литературы ее женские романы, в частности, "Женщина которая легла в кровать на год".Эксцентричный поступок героини романа Евы, уставшей от домашнего быта, становится спусковым крючком для смешных и трагичных событий, что начинают твориться в семействе Бобер. Но упрямая домохозяйка проводит дни в кровати, заводит новых друзей, становится звездой, переживает трагедии, переосмысливает все, что с ней случилось в жизни, и… меняется.Сью Таунсенд написала мудрый, до одури смешной, но и печальный роман о женских тайных желаниях. Ее героиня осмелилась осуществить то, о чем наверняка мечтают многие загнанные жизнью дамы – забраться в кровать и забыть обо всём на свете. Таусенд не изменяет своему ироничному, но крайне проницательному взгляду на жизнь: её герои, балансируя на грани полной нелепости, умудряются оставаться живыми и невероятно правдоподобными.Признанный ещё при жизни классиком американской литературы Джон Барт представлен своим знаковым романом "Торговец дурманом". И хотя написан он в 60-е годы прошлого века, роман все эти годы оставался недоступным для российского читателя. Но можно понять, почему через 65 лет о нем вспомнили: действие книги происходит в первые десятилетия освоения Североамериканского континента британскими колонистами. Здесь контрабанда переплетается с политическими интригами, исторический сюжет перетекает в предвидение эпохи постправды. Тогда горькое пророчество, приправленное острой сатирой, не напугало общество, но сегодня прогнозы Барта читаются, как злободневный текст.Победителей премии "Ясная Поляна" узнаем в октябре. Но это будут не только писатели. В номинации "Пропущенные шедевры" лауреатом становятся и переводчики книг на русский язык и издатели незаслуженно забытых произведений, которые вновь открывают их российским книгочеям.Прилепин против Ремарка и ОруэллаВ список лауреатов не попали произведения Оруэлла и Ремарка: на них обязательно бы выплеснулся гнев Захара Прилепина. Писатель раскритиковал россиян за интерес к антивоенной литературе. Он назвал популярность Ремарка и Оруэлла в РФ тревожным симптомом, и заявил, что сейчас стране нужнее литература о мужестве и победе. Правда, не объяснил, что тормозит современных писателей следовать его примеру и создавать произведения вроде "Координата Z"."Мне несимпатична наблюдаемая мной необычайная популярность Ремарка в рейтингах книжных продаж. Ремарк и Оруэлл с книгой "1984" неожиданно входят в десятку, объявились у нас в качестве основных литераторов во время происходящих военных событий. Ремарк, конечно же, писатель пораженческий. Про тоску потерянного поколения, про войну, которой надо избежать. Плюс-минус ту же самую функцию выполняет и Оруэлл с "1984" о государстве, которое насилует свободолюбивую человеческую душу, не желающую никакого насилия. Естественно, читатели Ремарка и Оруэлла ассоциируют себя и с тем, и с другим, и так себя мыслят в России", – уверяет Прилепин.Он считает, что такая литература допустима только в комплекте с произведениями, исповедующими, в известном смысле, победительный патриотизм, мужество, честь и достоинство, готовность принять любые вызовы, в том числе военного толка. "Но такой литературы у нас нет", – констатирует писатель и уверяет что Ремарк в окопах только вредит, поскольку пишет о потерянном поколении, уставшем от войны. Прилепин предлагает не сравнивать нынешнюю Россию с Германией после Первой мировой и накануне второй мировой войны, поскольку "обстоятельства – иные".Публицист считает, что сознательная раскрутка авторов и их книг, популяризация таких идей в обществе говорят об "общественном заболевании" и потакают идеям "нетвойняшек".Трудно не согласиться с прозаиком, который прошел и первую чеченскую кампанию и СВО, что нашло отражение в его книгах "Ополченский романс" или "Патологии". Однако, если требовать от писателей лепить патриотические книги как горячие пирожки, то это получится "гордоновщина" и пропаганда, а не честный рассказ о военном конфликте. C другой стороны, публицист копнул серьёзный пласт проблем, который касается разделения общества и попыток смягчения внутренних разломов, связанных с военным конфликтом. При этом надо помнить, что запреты книг или навязывание патриотизма чаще заканчиваются внутренним протестом, нежели желанием перечитывать "Василия Тёркина".
https://ukraina.ru/20250626/1064300093.html
https://ukraina.ru/20250425/kto-stal-samym-populyarnym-avtorom-i-kakaya-kniga-o-voyne-bt-rekordy-po-prodazham-v-rossii--stepashin-1062764434.html
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Елена Кирюшкина
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
культура, эксклюзив, марк маркес, захар прилепин, россия, украина, львов, ясная поляна (премия), литература, книги, писатель
Культура, культура, Эксклюзив, Марк Маркес, Захар Прилепин, Россия, Украина, Львов, Ясная Поляна (премия), литература, книги, писатель

Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю

10:01 28.06.2025 (обновлено: 10:02 28.06.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Украина.ру
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Елена Кирюшкина
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Культурная неделя в этот раз стала "книжной" – многие яркие события оказались связаны с литературой. Если на Украине речь идет об очередной атаке на читателей книг на русском языке, то в России дают премии "пропущенным шедеврам" – литературным произведениям, которые малоизвестны в стране, но заслуживают внимания ценителей зарубежной прозы и поэзии
У львовян отбирают книги на русском языке: горсовет дал добро на книжные рейды
В "культурной столице" Украины – Львове – местные власти начали отлов и наказание книголюбов. Львовский горсовет с недавних пор запретил продажу любых книг на русском языке в городе. А контроль за соблюдением данного указа возложили на "мовные патрули" – отряды добровольцев, которые прочёсывают улицы, театры, музеи и изобличают тех, кто посмеет общаться на русском языке или обсуждать в публичном пространстве фильмы или спектакли на "мове агрессора".
На прошлой неделе общественная организация "Муниципальная стража" устроила облаву на стихийных рынках Львова и обнаружили там торговцев раритетными изданиями – советскими и дореволюционными. И, – о ужас! – все они были на русском языке.
Но самая мякотка не только в репрессиях против читающих и думающих – к этому на Украине уже привыкли. Дело в том, что одной из жертв дерусификаторов стал Игорь Гургула — писатель и бывший председатель Львовской областной организации Национального союза писателей Украины. Он выставил на продажу около 100 книг на русском языке – из личной библиотеки. Возмущенные полицаи-общественники даже вызвали силовиков "на место преступления" – книжный рынок у памятника Шевченко – и потребовали немедленно задержать всех, кто продавал и покупал произведения на русском языке.
© Фото : CC0, PixabayЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Львов
Полиция нарушений закона не обнаружила, так что шпрехенфюрерам пришлось ограничится составлением актов на продавцов и петицией в горсовет. Там жалобщиков услышали и уже запретили продажу книг в центре Львова. Очень "мудрое" решение, способствующее дебилизации нации, которая и без того идет ускоренными темпами. Да и зачем вообще гражданам книги, если есть телемарафон? Видимо, такой логикой и руководствовались власти украинского "Пьемонта", загоняя в подполье и писателей и читателей.
Возрожденные книги: чувственный Маркес и политсатира на британского премьера
Вот уже три года одна из крупнейших литературных премий России "Ясная Поляна" объявляет лауреатов в номинации "Пропущенные шедевры", где отмечает выдающееся произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги и открытое для русскоязычного читателя уже после смерти автора.
Русский язык
26 июня, 12:55
Во Львове отлавливают людей, торгующих книгами на русском языке Во Львове отлавливают людей, которые продают книги на русском языке, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Символично, что награды шедеврам из "Иностранки" присуждают в толстовской Ясной Поляне – ведь в личной библиотеке Льва Николаевича насчитывается почти 22 000 книг, из них 3,5 – на иностранных языках, включая редкие издания XVII-XIX веков. Так что писатель тоже был "первооткрывателем" европейских авторов, а нынешние основатели премии забытым шедеврам, по сути, продолжают просветительскую миссию Льва Толстого.
На днях стал известен короткий список этой номинации – в нём восемь книг авторов из Албании, Великобритании, Македонии, Колумбии, США и Чили. Кого же предлагают "открыть" организаторы? "Дева в саду" Антонии Сьюзен Байетт, "Торговец дурманом" Джона Барта, "2666" Роберто Боланьо, "Увидимся в августе" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Генерал мёртвой армии" Исмаиля Кадарэ, "Сердце бури" Хилари Мантел и "Женщина, которая легла в кровать на год" Сью Таунсенд.
Литературная премия "Ясная поляна"
Литературная премия Ясная поляна
Литературная премия "Ясная поляна"
Вообще-то интересно включение в список Маркеса – ведь его никак не назовешь "пропущенным" автором, а его романы "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет" выдержали не одно переиздание. Однако, "Увидимся в августе" – чувственно-эротический роман, стал "последним вздохом" величайшего писателя, и был издан уже после смерти Маркеса. Российский читатель знает автора, как мастера мистического реализма, но в этой книге Маркес предстает романтиком, глубоким знатоком женской души и исследователем человеческой природы. Книгу издали его сыновья: они сочли, что поклонники рады будут увидеть новые грани творчества мастера.
В премиальном списке сразу три очень почтенные дамы-писательницы из Великобритании: Сью Таунсенд, Антония Байетт и Хилари Мантел. Вот ведь парадокс: отношения России с Великобританией дружественными сейчас никак не назвать, но устроители "Ясной поляны", в отличие от украинских шпрехенфюреров, не мешают политику с творчеством и не "запрещают" британских романисток. Впрочем, было бы большой ошибкой не популяризировать сегодня произведения Сью Таусенд, особенно её политическую сатиру – "Номер 10" о внутренней жизни Даунинг-стрит, или "Королева Камилла". Правда, яснополяновцы выбрали для напоминания о классике английской литературы ее женские романы, в частности, "Женщина которая легла в кровать на год".
Эксцентричный поступок героини романа Евы, уставшей от домашнего быта, становится спусковым крючком для смешных и трагичных событий, что начинают твориться в семействе Бобер. Но упрямая домохозяйка проводит дни в кровати, заводит новых друзей, становится звездой, переживает трагедии, переосмысливает все, что с ней случилось в жизни, и… меняется.
Степашин
25 апреля, 18:03
Кто стал самым популярным автором и какая книга о войне бьёт рекорды по продажам в России — СтепашинПрезидент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал о том, насколько велик интерес жителей России к литературе на военную тематику, кто из писателей сегодня наиболее популярен и какая книга стала хитом продаж
Сью Таунсенд написала мудрый, до одури смешной, но и печальный роман о женских тайных желаниях. Ее героиня осмелилась осуществить то, о чем наверняка мечтают многие загнанные жизнью дамы – забраться в кровать и забыть обо всём на свете. Таусенд не изменяет своему ироничному, но крайне проницательному взгляду на жизнь: её герои, балансируя на грани полной нелепости, умудряются оставаться живыми и невероятно правдоподобными.
Признанный ещё при жизни классиком американской литературы Джон Барт представлен своим знаковым романом "Торговец дурманом". И хотя написан он в 60-е годы прошлого века, роман все эти годы оставался недоступным для российского читателя. Но можно понять, почему через 65 лет о нем вспомнили: действие книги происходит в первые десятилетия освоения Североамериканского континента британскими колонистами. Здесь контрабанда переплетается с политическими интригами, исторический сюжет перетекает в предвидение эпохи постправды. Тогда горькое пророчество, приправленное острой сатирой, не напугало общество, но сегодня прогнозы Барта читаются, как злободневный текст.
Победителей премии "Ясная Поляна" узнаем в октябре. Но это будут не только писатели. В номинации "Пропущенные шедевры" лауреатом становятся и переводчики книг на русский язык и издатели незаслуженно забытых произведений, которые вновь открывают их российским книгочеям.
Прилепин против Ремарка и Оруэлла
В список лауреатов не попали произведения Оруэлла и Ремарка: на них обязательно бы выплеснулся гнев Захара Прилепина. Писатель раскритиковал россиян за интерес к антивоенной литературе. Он назвал популярность Ремарка и Оруэлла в РФ тревожным симптомом, и заявил, что сейчас стране нужнее литература о мужестве и победе. Правда, не объяснил, что тормозит современных писателей следовать его примеру и создавать произведения вроде "Координата Z".
Джордж Оруэлл "1984"
Джордж Оруэлл 1984
Джордж Оруэлл "1984"
"Мне несимпатична наблюдаемая мной необычайная популярность Ремарка в рейтингах книжных продаж. Ремарк и Оруэлл с книгой "1984" неожиданно входят в десятку, объявились у нас в качестве основных литераторов во время происходящих военных событий. Ремарк, конечно же, писатель пораженческий. Про тоску потерянного поколения, про войну, которой надо избежать. Плюс-минус ту же самую функцию выполняет и Оруэлл с "1984" о государстве, которое насилует свободолюбивую человеческую душу, не желающую никакого насилия. Естественно, читатели Ремарка и Оруэлла ассоциируют себя и с тем, и с другим, и так себя мыслят в России", – уверяет Прилепин.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
17 апреля, 05:49
Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на УкраинеЕсли мы реально хотим переговоров с Трампом или Евросоюзом, нам необходимо идти к Приднестровью или у нас должно появиться еще пять стратегических договоров, подобных тому, что мы заключили с КНДР. Это станет безусловным улучшением переговорных позиций России, считает известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин.
Он считает, что такая литература допустима только в комплекте с произведениями, исповедующими, в известном смысле, победительный патриотизм, мужество, честь и достоинство, готовность принять любые вызовы, в том числе военного толка. "Но такой литературы у нас нет", – констатирует писатель и уверяет что Ремарк в окопах только вредит, поскольку пишет о потерянном поколении, уставшем от войны. Прилепин предлагает не сравнивать нынешнюю Россию с Германией после Первой мировой и накануне второй мировой войны, поскольку "обстоятельства – иные".
Публицист считает, что сознательная раскрутка авторов и их книг, популяризация таких идей в обществе говорят об "общественном заболевании" и потакают идеям "нетвойняшек".
Трудно не согласиться с прозаиком, который прошел и первую чеченскую кампанию и СВО, что нашло отражение в его книгах "Ополченский романс" или "Патологии". Однако, если требовать от писателей лепить патриотические книги как горячие пирожки, то это получится "гордоновщина" и пропаганда, а не честный рассказ о военном конфликте. C другой стороны, публицист копнул серьёзный пласт проблем, который касается разделения общества и попыток смягчения внутренних разломов, связанных с военным конфликтом. При этом надо помнить, что запреты книг или навязывание патриотизма чаще заканчиваются внутренним протестом, нежели желанием перечитывать "Василия Тёркина".
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10:04Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян
10:01Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю
10:00Обстановка на Южно-донецком направлении
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