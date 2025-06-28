https://ukraina.ru/20250628/vredonosnyy-remark-zabytyy-markes-repressii-protiv-lvovskikh-knigolyubov-1064391547.html

Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю

Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю - 28.06.2025 Украина.ру

Вредоносный Ремарк, забытый Маркес, репрессии против львовских книголюбов. Обзор культуры за неделю

Культурная неделя в этот раз стала "книжной" – многие яркие события оказались связаны с литературой. Если на Украине речь идет об очередной атаке на читателей книг на русском языке, то в России дают премии "пропущенным шедеврам" – литературным произведениям, которые малоизвестны в стране, но заслуживают внимания ценителей зарубежной прозы и поэзии

2025-06-28T10:01

2025-06-28T10:01

2025-06-28T10:02

культура

культура

эксклюзив

марк маркес

захар прилепин

россия

украина

львов

ясная поляна (премия)

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

У львовян отбирают книги на русском языке: горсовет дал добро на книжные рейдыВ "культурной столице" Украины – Львове – местные власти начали отлов и наказание книголюбов. Львовский горсовет с недавних пор запретил продажу любых книг на русском языке в городе. А контроль за соблюдением данного указа возложили на "мовные патрули" – отряды добровольцев, которые прочёсывают улицы, театры, музеи и изобличают тех, кто посмеет общаться на русском языке или обсуждать в публичном пространстве фильмы или спектакли на "мове агрессора".На прошлой неделе общественная организация "Муниципальная стража" устроила облаву на стихийных рынках Львова и обнаружили там торговцев раритетными изданиями – советскими и дореволюционными. И, – о ужас! – все они были на русском языке.Но самая мякотка не только в репрессиях против читающих и думающих – к этому на Украине уже привыкли. Дело в том, что одной из жертв дерусификаторов стал Игорь Гургула — писатель и бывший председатель Львовской областной организации Национального союза писателей Украины. Он выставил на продажу около 100 книг на русском языке – из личной библиотеки. Возмущенные полицаи-общественники даже вызвали силовиков "на место преступления" – книжный рынок у памятника Шевченко – и потребовали немедленно задержать всех, кто продавал и покупал произведения на русском языке.Полиция нарушений закона не обнаружила, так что шпрехенфюрерам пришлось ограничится составлением актов на продавцов и петицией в горсовет. Там жалобщиков услышали и уже запретили продажу книг в центре Львова. Очень "мудрое" решение, способствующее дебилизации нации, которая и без того идет ускоренными темпами. Да и зачем вообще гражданам книги, если есть телемарафон? Видимо, такой логикой и руководствовались власти украинского "Пьемонта", загоняя в подполье и писателей и читателей.Возрожденные книги: чувственный Маркес и политсатира на британского премьераВот уже три года одна из крупнейших литературных премий России "Ясная Поляна" объявляет лауреатов в номинации "Пропущенные шедевры", где отмечает выдающееся произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги и открытое для русскоязычного читателя уже после смерти автора.Символично, что награды шедеврам из "Иностранки" присуждают в толстовской Ясной Поляне – ведь в личной библиотеке Льва Николаевича насчитывается почти 22 000 книг, из них 3,5 – на иностранных языках, включая редкие издания XVII-XIX веков. Так что писатель тоже был "первооткрывателем" европейских авторов, а нынешние основатели премии забытым шедеврам, по сути, продолжают просветительскую миссию Льва Толстого.На днях стал известен короткий список этой номинации – в нём восемь книг авторов из Албании, Великобритании, Македонии, Колумбии, США и Чили. Кого же предлагают "открыть" организаторы? "Дева в саду" Антонии Сьюзен Байетт, "Торговец дурманом" Джона Барта, "2666" Роберто Боланьо, "Увидимся в августе" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Генерал мёртвой армии" Исмаиля Кадарэ, "Сердце бури" Хилари Мантел и "Женщина, которая легла в кровать на год" Сью Таунсенд.Вообще-то интересно включение в список Маркеса – ведь его никак не назовешь "пропущенным" автором, а его романы "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет" выдержали не одно переиздание. Однако, "Увидимся в августе" – чувственно-эротический роман, стал "последним вздохом" величайшего писателя, и был издан уже после смерти Маркеса. Российский читатель знает автора, как мастера мистического реализма, но в этой книге Маркес предстает романтиком, глубоким знатоком женской души и исследователем человеческой природы. Книгу издали его сыновья: они сочли, что поклонники рады будут увидеть новые грани творчества мастера.В премиальном списке сразу три очень почтенные дамы-писательницы из Великобритании: Сью Таунсенд, Антония Байетт и Хилари Мантел. Вот ведь парадокс: отношения России с Великобританией дружественными сейчас никак не назвать, но устроители "Ясной поляны", в отличие от украинских шпрехенфюреров, не мешают политику с творчеством и не "запрещают" британских романисток. Впрочем, было бы большой ошибкой не популяризировать сегодня произведения Сью Таусенд, особенно её политическую сатиру – "Номер 10" о внутренней жизни Даунинг-стрит, или "Королева Камилла". Правда, яснополяновцы выбрали для напоминания о классике английской литературы ее женские романы, в частности, "Женщина которая легла в кровать на год".Эксцентричный поступок героини романа Евы, уставшей от домашнего быта, становится спусковым крючком для смешных и трагичных событий, что начинают твориться в семействе Бобер. Но упрямая домохозяйка проводит дни в кровати, заводит новых друзей, становится звездой, переживает трагедии, переосмысливает все, что с ней случилось в жизни, и… меняется.Сью Таунсенд написала мудрый, до одури смешной, но и печальный роман о женских тайных желаниях. Ее героиня осмелилась осуществить то, о чем наверняка мечтают многие загнанные жизнью дамы – забраться в кровать и забыть обо всём на свете. Таусенд не изменяет своему ироничному, но крайне проницательному взгляду на жизнь: её герои, балансируя на грани полной нелепости, умудряются оставаться живыми и невероятно правдоподобными.Признанный ещё при жизни классиком американской литературы Джон Барт представлен своим знаковым романом "Торговец дурманом". И хотя написан он в 60-е годы прошлого века, роман все эти годы оставался недоступным для российского читателя. Но можно понять, почему через 65 лет о нем вспомнили: действие книги происходит в первые десятилетия освоения Североамериканского континента британскими колонистами. Здесь контрабанда переплетается с политическими интригами, исторический сюжет перетекает в предвидение эпохи постправды. Тогда горькое пророчество, приправленное острой сатирой, не напугало общество, но сегодня прогнозы Барта читаются, как злободневный текст.Победителей премии "Ясная Поляна" узнаем в октябре. Но это будут не только писатели. В номинации "Пропущенные шедевры" лауреатом становятся и переводчики книг на русский язык и издатели незаслуженно забытых произведений, которые вновь открывают их российским книгочеям.Прилепин против Ремарка и ОруэллаВ список лауреатов не попали произведения Оруэлла и Ремарка: на них обязательно бы выплеснулся гнев Захара Прилепина. Писатель раскритиковал россиян за интерес к антивоенной литературе. Он назвал популярность Ремарка и Оруэлла в РФ тревожным симптомом, и заявил, что сейчас стране нужнее литература о мужестве и победе. Правда, не объяснил, что тормозит современных писателей следовать его примеру и создавать произведения вроде "Координата Z"."Мне несимпатична наблюдаемая мной необычайная популярность Ремарка в рейтингах книжных продаж. Ремарк и Оруэлл с книгой "1984" неожиданно входят в десятку, объявились у нас в качестве основных литераторов во время происходящих военных событий. Ремарк, конечно же, писатель пораженческий. Про тоску потерянного поколения, про войну, которой надо избежать. Плюс-минус ту же самую функцию выполняет и Оруэлл с "1984" о государстве, которое насилует свободолюбивую человеческую душу, не желающую никакого насилия. Естественно, читатели Ремарка и Оруэлла ассоциируют себя и с тем, и с другим, и так себя мыслят в России", – уверяет Прилепин.Он считает, что такая литература допустима только в комплекте с произведениями, исповедующими, в известном смысле, победительный патриотизм, мужество, честь и достоинство, готовность принять любые вызовы, в том числе военного толка. "Но такой литературы у нас нет", – констатирует писатель и уверяет что Ремарк в окопах только вредит, поскольку пишет о потерянном поколении, уставшем от войны. Прилепин предлагает не сравнивать нынешнюю Россию с Германией после Первой мировой и накануне второй мировой войны, поскольку "обстоятельства – иные".Публицист считает, что сознательная раскрутка авторов и их книг, популяризация таких идей в обществе говорят об "общественном заболевании" и потакают идеям "нетвойняшек".Трудно не согласиться с прозаиком, который прошел и первую чеченскую кампанию и СВО, что нашло отражение в его книгах "Ополченский романс" или "Патологии". Однако, если требовать от писателей лепить патриотические книги как горячие пирожки, то это получится "гордоновщина" и пропаганда, а не честный рассказ о военном конфликте. C другой стороны, публицист копнул серьёзный пласт проблем, который касается разделения общества и попыток смягчения внутренних разломов, связанных с военным конфликтом. При этом надо помнить, что запреты книг или навязывание патриотизма чаще заканчиваются внутренним протестом, нежели желанием перечитывать "Василия Тёркина".

https://ukraina.ru/20250626/1064300093.html

https://ukraina.ru/20250425/kto-stal-samym-populyarnym-avtorom-i-kakaya-kniga-o-voyne-bt-rekordy-po-prodazham-v-rossii--stepashin-1062764434.html

https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html

россия

украина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

культура, эксклюзив, марк маркес, захар прилепин, россия, украина, львов, ясная поляна (премия), литература, книги, писатель