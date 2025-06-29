https://ukraina.ru/20250629/chem-opasny-deystviya-trampa-i-kogda-vzorvtsya-mir-yasinskiy-o-situatsii-na-poroge-bolshoy-voyny-1064436780.html

Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны

Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны - 29.06.2025 Украина.ру

Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны

Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах,... Украина.ру, 29.06.2025

2025-06-29T17:41

2025-06-29T17:41

2025-06-29T17:41

видео

олег ясинский

дональд трамп

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безопасность

гарантии безопасности

национальная безопасность

ядерная безопасность

международные отношения

международное право

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Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах, проанализировал текущий кризис мировой системы безопасности, а также рассказал о том, как человечеству не "перейти черту" и как вернуться на путь созидания. ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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