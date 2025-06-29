https://ukraina.ru/20250629/chem-opasny-deystviya-trampa-i-kogda-vzorvtsya-mir-yasinskiy-o-situatsii-na-poroge-bolshoy-voyny-1064436780.html
Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны
Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны - 29.06.2025 Украина.ру
Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны
Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах,... Украина.ру, 29.06.2025
2025-06-29T17:41
2025-06-29T17:41
2025-06-29T17:41
видео
олег ясинский
дональд трамп
миропорядок
безопасность
гарантии безопасности
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ядерная безопасность
международные отношения
международное право
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Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах, проанализировал текущий кризис мировой системы безопасности, а также рассказал о том, как человечеству не "перейти черту" и как вернуться на путь созидания. ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Олег Ясинский, Дональд Трамп, миропорядок, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность, ядерная безопасность, международные отношения, международное право, Международная политика, Украина, Ближний Восток