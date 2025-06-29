Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны - 29.06.2025 Украина.ру
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Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны
Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны - 29.06.2025 Украина.ру
Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны
Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах,... Украина.ру, 29.06.2025
2025-06-29T17:41
2025-06-29T17:41
видео
олег ясинский
дональд трамп
миропорядок
безопасность
гарантии безопасности
национальная безопасность
ядерная безопасность
международные отношения
международное право
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Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах, проанализировал текущий кризис мировой системы безопасности, а также рассказал о том, как человечеству не "перейти черту" и как вернуться на путь созидания. ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
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видео, олег ясинский, дональд трамп, миропорядок, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность, ядерная безопасность, международные отношения, международное право, международная политика, украина, ближний восток, видео
Видео, Олег Ясинский, Дональд Трамп, миропорядок, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность, ядерная безопасность, международные отношения, международное право, Международная политика, Украина, Ближний Восток

Чем опасны действия Трампа и когда взорвётся мир: Ясинский о ситуации на пороге большой войны

17:41 29.06.2025
 
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Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру поделился мнением о ближневосточном и украинском конфликтах, проанализировал текущий кризис мировой системы безопасности, а также рассказал о том, как человечеству не "перейти черту" и как вернуться на путь созидания.
ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
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