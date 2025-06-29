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Более полутысячи ракет и дронов: Зеленский оценил масштаб российской ночной атаки
Более полутысячи ракет и дронов: Зеленский оценил масштаб российской ночной атаки - 29.06.2025 Украина.ру
Более полутысячи ракет и дронов: Зеленский оценил масштаб российской ночной атаки
Сотни российских БПЛА и десятки ракет атаковали украинские объекты в ночь на 29 июня. Об этом заявил Владимир Зеленский.
2025-06-29T13:28
2025-06-29T13:28
2025-06-29T13:28
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"Почти всю ночь на Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды" и 60 ракет разных типов", - рассказал Зеленский.Вероятно, под "шахедами" он понимает российские БПЛА "Герань".Зеленский сообщил о попадании по жилому дому в Смеле, в результате чего ранение получил ребёнок. При этом он не уточнил подробностей поражения жилого дома."К сожалению, отбивая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей", - поведал Зеленский.Ранее о гибели украинского пилота F-16 сообщили украинские телеграмм-каналы, этот факт подтвердило командование ВСУ."Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 кабов", - рассказал украинский политик.Он в очередной раз похвалил системы ПВО производства США."Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы приобрести. Мы рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - заявил он.Ранее Зеленский заявлял о намерении купить системы ПВО в США, не раскрывая подробностей финансирования своего намерения. При этом ВСУ используют также новейшие системы ПВО производства стран ЕС.Тем временем Подробности уничтожения вражеского самолёта публикует "Condottiero"
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новости, сша, украина, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, f-16, военная помощь украине, пво, зрк patriot, сво, новости сво сейчас
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Более полутысячи ракет и дронов: Зеленский оценил масштаб российской ночной атаки
Сотни российских БПЛА и десятки ракет атаковали украинские объекты в ночь на 29 июня. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Почти всю ночь на Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды" и 60 ракет разных типов", - рассказал Зеленский.
Вероятно, под "шахедами" он понимает российские БПЛА "Герань".
Зеленский сообщил о попадании по жилому дому в Смеле, в результате чего ранение получил ребёнок. При этом он не уточнил подробностей поражения жилого дома.
"К сожалению, отбивая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей", - поведал Зеленский.
Ранее о гибели украинского пилота F-16 сообщили украинские телеграмм-каналы, этот факт подтвердило командование ВСУ.
"Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 кабов", - рассказал украинский политик.
Он в очередной раз похвалил системы ПВО производства США.
"Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы приобрести. Мы рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - заявил он.
Ранее Зеленский заявлял о намерении купить системы ПВО в США, не раскрывая подробностей финансирования своего намерения. При этом ВСУ используют также новейшие системы ПВО производства стран ЕС.