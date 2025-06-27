Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии - 27.06.2025 Украина.ру
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Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии - 27.06.2025 Украина.ру
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии
"Половина украинских управленцев сбежала, бросила, варварски разворовала всё", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о том, как формировалось правительство в одном из регионов Новороссии в 2022-2023 годах и с какими трудностями пришлось столкнуться.
2025-06-27T13:35
2025-06-27T13:35
сво
новороссия
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала также об участии женщин в СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Юлия Губанова (позывной "Среда") о формировании правительства в Новороссии
Юлия Губанова (позывной "Среда") о формировании правительства в Новороссии
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сво, новороссия, видео
СВО, Новороссия
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии
"Половина украинских управленцев сбежала, бросила, варварски разворовала всё", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о том, как формировалось правительство в одном из регионов Новороссии в 2022-2023 годах и с какими трудностями пришлось столкнуться.
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Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии

13:35 27.06.2025
 
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"Половина украинских управленцев сбежала, бросила, варварски разворовала всё", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о том, как формировалось правительство в одном из регионов Новороссии в 2022-2023 годах и с какими трудностями пришлось столкнуться.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала также об участии женщин в СВО.
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