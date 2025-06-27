https://ukraina.ru/20250627/komandir-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-yuliya-sreda-gubanova-o-formirovanii-pravitelstva-v-novorossii-1064326198.html

Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии

Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии - 27.06.2025 Украина.ру

Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия "Среда" Губанова о формировании правительства в Новороссии

"Половина украинских управленцев сбежала, бросила, варварски разворовала всё", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о том, как формировалось правительство в одном из регионов Новороссии в 2022-2023 годах и с какими трудностями пришлось столкнуться.

2025-06-27T13:35

2025-06-27T13:35

2025-06-27T13:35

сво

новороссия

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала также об участии женщин в СВО.

новороссия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юлия Губанова (позывной "Среда") о формировании правительства в Новороссии Юлия Губанова (позывной "Среда") о формировании правительства в Новороссии 2025-06-27T13:35 true PT1M43S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новороссия, видео