https://ukraina.ru/20250628/za-dengi-ili-po-lyubvi-mikheev-obyasnil-prirodu-otnosheniy-trampa-s-izrailem-i-netanyakhu-1064399733.html

За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху

За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху - 28.06.2025 Украина.ру

За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, на каких основах строятся взаимоотношения США и Израиля и почему иррациональное бывает важнее... Украина.ру, 28.06.2025

2025-06-28T13:14

2025-06-28T13:14

2025-06-28T14:29

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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, на каких основах строятся взаимоотношения США и Израиля и почему иррациональное бывает важнее материального.

израиль

сша

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, израиль, сша, сергей михеев, дональд трамп, биньямин нетаньяху, видео, новости, украина.ру