За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху - 28.06.2025 Украина.ру
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За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху
За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху - 28.06.2025 Украина.ру
За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, на каких основах строятся взаимоотношения США и Израиля и почему иррациональное бывает важнее... Украина.ру, 28.06.2025
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израиль
сша
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биньямин нетаньяху
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, на каких основах строятся взаимоотношения США и Израиля и почему иррациональное бывает важнее материального.
израиль
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видео, израиль, сша, сергей михеев, дональд трамп, биньямин нетаньяху, видео, новости, украина.ру
Видео, Израиль, США, Сергей Михеев, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Новости, Украина.ру

За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху

13:14 28.06.2025 (обновлено: 14:29 28.06.2025)
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру объяснил, на каких основах строятся взаимоотношения США и Израиля и почему иррациональное бывает важнее материального.
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