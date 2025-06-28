https://ukraina.ru/20250628/ukrainskiy-sindrom-v-erevane-armyanskie-vlasti-posyagnuli-na-svyatoe--tserkov-1064402460.html

Украинский синдром в Ереване. Армянские власти посягнули на святое – церковь

Украинский синдром в Ереване. Армянские власти посягнули на святое – церковь - 28.06.2025 Украина.ру

Украинский синдром в Ереване. Армянские власти посягнули на святое – церковь

В Ереване разгорается конфликт между премьер-министром страны Николом Пашиняном и архиепископом Микаэлом Аджапахяном. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине и применивших при этом силу, неприемлемо.

2025-06-28T14:21

2025-06-28T14:21

2025-06-28T14:21

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При этом ААЦ призвала прихожан не поддаваться на провокации.Нападки властей Армении на церковь связаны с тем, что это - единственный институт, который может объединить, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян РИА Новости.Конфликт Пашиняна и Аджапахяна возник на фоне глубокого политико-религиозного кризиса в стране. Аджапахян обвиняется властями в публичных призывах к насильственному свержению власти, что карается до 5 лет лишения свободы. Силовики предприняли попытку задержать архиепископа 27 июня в резиденции католикоса Гарегина II в Эчмиадзине, что привело к столкновениям с верующими и священниками. Конфликт увязывается с делом архиепископа Баграта Галстаняна (лидера оппозиционного движения "Священная борьба"), арестованного днем ранее по обвинению в подготовке госпереворота.Но за политической стороной конфликта стоит и личная неприязнь сторон. Пашинян неоднократно оскорблял высшее духовенство страны, включая Аджапахяна. В частности, он заявлял: "Как "владыка" будет жить без женщины?", намекая на нарушение обета безбрачия. Аджапахян отвечал резкой критикой, называя власть "лживой" и утверждая, что "настоящая угроза сидит в правительстве".Католикос Гарегин II открыто поддерживает Аджапахяна, называя действия властей "антицерковной кампанией". Надо сказать, что церковь имеет высокий уровень доверия среди населения (62,5%), что превышает доверие к правительству. А это превращает её в главный оплот оппозиции.Архиепископы критикуют внешнюю политику Пашиняна, особенно уступки Азербайджану в Карабахе. Аджапахян требовал обеспечения возвращения карабахских армян, что противоречит курсу правительства. По оценкам экспертов эскалация (включая штурм духовного центра Эчмиадзин) беспрецедентна для современной Армении и может расколоть общество и привести к гражданскому противостоянию. По этому пути уже пошла современная Украина, которая запретила на законодательном уровне Украинскую православную церковь. Храмы, монастыри и приходи передаются в раскольническую ПЦУ, а священников бросают в тюрьму. Это стало ещё одной причиной разобщения общества, что в конечном итоге, привело к войне. Про ситуацию в Армении – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопКак я понимаю, Пашинян твердо собрался привести Армению в место, рифмующееся с этим словом. Конфликт властей республики с Армянской апостольской церковью близится к апогею. Недавно в Ереване был задержан и арестован бизнесмен, выступивший в защиту церкви, потом арестовали ряд видных оппозиционеров, а сегодня с утра служба нацбезопасности устроила обыски в резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Эчмиадзине. Уже известно о задержаниях сторонников церкви и есть опасения, что силовикам дадут приказ об аресте Католикоса. Где мы такое видели, думаю, напоминать не надо – есть одна страна-кандидат в ЕС, которая щедро отсыпает бесовских методичек всем желающим повторить ее бесславный путь. К чему это приведет гадать тоже не нужно – уж точно не к "европейскому процветанию". В общем, это точно не та судьба, которую хотелось бы пожелать братскому армянскому народу и остается только надеяться, что ему хватит мудрости отстоять свою церковь, а вместе с ней и душу своей страны.Политический аналитик Александр ЛазаревВ Армянской апостольской церкви заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине и применивших при этом силу, неприемлемо, и призвали верующих не поддаваться на провокации. Видно Пашинян уверено идет по стопам Зеленского. Судя по всему в одних школах учились….Журналист Кирилл ШуликаЯ уж не сомневался в последние дни в том, что Пашинян начнет в прямом смысле слова громить церковь. Обещал только католикосу показать пипиську, как доказательство, что он не турок, но пошел дальше. Сегодня силовики орудуют в резиденции католикоса в Эчмиадзине. Они пытаются задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна, что уже привело к столкновениям с верующими и дракам. Пока верующие не дают никого арестовать. Утром силовики в масках ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали проводить обыски. Глава епархии Микаель Аджапахян в это время уже выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства. Вчера стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против архиепископа Микаеля Аджапахяна, которого обвиняют в призывах к свержению конституционного строя. Это реально церковный погром. В прямом смысле, как в 1917 году.Политолог Вадим ТрухачёвАрмяне любят говорить, какие они истинные христиане. Как они первые на планете его приняли, какой они оплот христианства во враждебном окружении... Сейчас у них есть возможность это доказать. Пашинян объявил прямую войну их Армянской Апостольской церкви (ААЦ). И дело не только в том, что премьер Армении и католикос имеют разное мнение по Карабаху (или Арцаху, как они его называют) и налаживанию отношений с Турцией. Пашинян откровенно богохульствует, даже пообещав показать католикосу свой... член. (Это делалось для того, чтобы доказать, что он не мусульманин, но всё же). Там были и другие вещи, которые иначе как богопротивными и мерзкими не назвать. За подобное в центре Еревана и в Эчмиадзине (резиденции католикоса) должны стоять огромные толпы. Они должны свергнуть Пашиняна не только за слив Карабаха, но прежде всего за мерзкое богохульство. За войну с ААЦ, которая веками объединяла армян, и позволила им сохраниться как этносу. За богохульство, от которого меня, русского православного христианина, тошнит... Но что-то я не вижу толп. Российские армяне не стремятся в Армению на выручку олигарху Карапетяну. Они даже не митингуют у посольства Армении в Москве... Ну может, три калеки в пикетах стоят... И всё. Не видно многотысячных митингов и в самом Ереване, и в Эчмиадзине. То есть, надежда на зашибание бабок в ЕС вследствие сближения с ним стоит выше защиты Церкви? И зашибание бабок в России тоже важнее защиты христианства? А некоторым на Веру просто плевать - им лучше с ножом по России побегать, или ещё какой-то беспредел у нас устроить. Пока что армяне в массе своей (отдельные борцы есть, но погоду не делают) показывают, что Богом для них скорее служит "Золотой Телец". А всё их христианство - не более чем показушные понты... По крайней мере, у большинства из них. Иначе Пашинян бы уже бежал или в Анкару к Эрдогану, или в Париж к Макрону. Или в Грецию к такому же богохульнику Мицотакису, узаконившему однополые браки в православной стране. К слову, в соседней Грузии Саакашвили, объявив войну Церкви, власти лишился. Этого ему не простили... Посмотрим, что будет в Армении. И будет ли... И отстоят ли армяне свою Церковь от такой мрази, как соросёнок Пашинян.Директор Центра "Северная Евразия" Алексей ДзермантПохоже, что теперешние власти Армении на всех парах ведут страну к гражданскому конфликту. Давление на Армянскую церковь выглядит совсем уж самоубийственно. Политики, воспитанные в западной матрице, всегда будут стремится разрушить ценностные основания народной самобытности. Возможно, армянскому обществу нужно все это пережить, чтобы окончательно избавится от проевропейских иллюзий. Место Армении - в нашей Евразии.Другие подробности противостояния власти и Армянской Апостольской церкви - в статье Василия Стоякина "Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви"

армения

ереван

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