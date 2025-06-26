Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви - 26.06.2025 Украина.ру
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Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви
Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви - 26.06.2025 Украина.ру
Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви
За три с половиной десятилетия наблюдения за политикой разных стран я видел многое и удивить меня тяжело, но то, что произошло недавно в Армении даже меня проняло – премьер Никол Пашинян предложил верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II явиться к нему и лично удостовериться, что Пашинян… не обрезан
2025-06-26T19:19
2025-06-26T19:20
армения
азербайджан
украина
никол пашинян
эрдоган
ильхам алиев
церковь
россия
мнения
упц
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Пашинян, конечно, человек эмоциональный (причём эмоции эти, кажется, имеют химическое происхождение), южная кровь, опять же, но есть хоть какие-то правила приличия? И он вроде не один горячий человек в Армении…Проявления конфликтаВпрочем, конфликт между премьером и Армянской апостольской церковью (ААЦ) развивается уже давно, но именно в последнее время вошёл в стадию жёсткого противостояния.Ещё 29 мая Пашинян вдруг озаботился санитарным состоянием армянских церквей:"Прихожане ищут духовную пищу, но видят какой-то хлам. Везде мешки с цементом, куски ржавой арматуры, старые бетонные плиты, чужая одежда, обувь и даже кровати".После того он начал оскорблять священнослужителей обвиняя их (включая патриарха) в нарушении целибата. К травле присоединилась и его жена: "главные педофилы страны взбесились из-за слова "чулан".Правда, Пашинян проговорился – он выступил с инициативой изменения механизма избрания католикоса с участием государства и проверкой претендентов на "добропорядочность" (по украинскому опыту такая проверка позволяет отсеивать кандидатов, почему-то не устраивающих власть или заокеанских хозяев). Государство тут, правда, тоже не причём – подобрать членов инициативной группы по выборам католикоса он пообещал лично.Верховный духовный совет ААЦ был сдержан:"Премьер-министр Армении начал очередную кампанию против Армянской Апостольской Святой Церкви, прибегнув к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона. (…)Мы призываем компетентные государственные органы пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер-министра. Втягивание Церкви в искусственно сфабрикованные повестки лишь усугубляет ситуацию и провоцирует ответные шаги, что недопустимо".18 июня был арестован основатель группы "Ташир", российский миллиардер Самвел Карапетян, которому инкриминируются публичные призывы к захвату власти.Фактически он 17 июня сказал:"Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие. Если же политики не добьются успеха, то мы поучаствуем во всем этом по-своему".Пашинян ответил в присущей ему форме:"Армения и её законы — это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".Интересное:- Арест Карапетяна стал возможен только после отставки главы Службу национальной безопасности Армении Армена Абазяна – СМИ пишут, что Абазян просто отказался задерживать Карапетяна "из личного уважения" (впрочем, с юридической точки зрения основания для ареста выглядят, мягко говоря, небесспорными).- Практически одновременно французские власти наложили арест на виллу Карапетяна – она, якобы, принадлежит "Газпром-нефти", на которую наложены санкции.- Не скрывает удовлетворения официальный Баку – там Карапетяна обвиняют в поставках оружия в Карабах в прошлом.- Возобновились разговоры о национализации "Электросетей Армении" – ключевого армянского актива группы "Ташир".25 июня были арестованы 14 представителей движения "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, которых обвиняют в подготовке терактов "с целью создать хаос и сумятицу". В качестве доказательства приводятся неизвестно кем написанные ещё в 2022 году документы (сразу вспомнился "план "Шатун", активно обсуждавшийся на Украине в 2016 году – автора статьи даже допрашивали в СБУ относительно его упоминания в этом "плане").Сам Пашинян сообщил, что правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти со стороны "криминального олигархического духовенства".Цели ПашинянаОппозиционные армянские политологи объясняют происходящее несколькими факторами:Во-первых, Пашинян зачищает политическое поле от оппозиции в преддверии задуманного им геополитического поворота Армении в сторону Турции и Азербайджана (симпатии Пашиняна по отношению к Эрдогану и Алиеву не скрываются). ААЦ является одной из сил, ассоциирующихся с российской ориентацией Армении.Во-вторых, разрушение церкви, как хранительницы культуры и моральных норм, – обычная практика "соросят", приходящих к власти в результате майдана (а Пашинян пришёл к власти именно благодаря майдану, сколько бы армяне не отрицали, что они наступили на те же грабли, что украинцы).Армения – одна из немногих стран, где "соросята" не конструируют новую историю, а выступают под лозунгом "реальности", предлагая отказаться от истории страны вообще, поскольку она стала неактуальной. Вплоть до отказа от Арарата, потому что символ исторической Армении находится на территории Турции.В-третьих, через год в Армении должны пройти парламентские выборы, а рейтинг правящей партии "Гражданский договор" – всего 11%...Мы же добавим, что Пашинян – вполне современный демократ, вроде Зеленского. Для него демократия – диктатура демократов.Положение ААЦОбвинения лиц, причастных к руководству церкви в подготовке государственного переворота теоретически создают условия для запрета Армянской апостольской церкви (ААЦ), так же, как это было на Украине.В то же время, проводить параллели между УПЦ и ААЦ неверно.УПЦ, как полагается православной церкви, руководствуется принципом "нет власти не от Бога" и не вмешивается в политику. В 2022 году УПЦ послушно попыталась соответствовать моменту и предприняла шаги, которые можно было при наличии желания счесть провозглашением автокефалии. Понятно, договориться с украинскими властями не удалось – они не собирались договариваться, они собирались уничтожить УПЦ.Ситуация с ААЦ радикально противоположная – именно священноначалие церкви возглавило оппозицию Пашиняну в условиях, когда традиционные элиты (представленные в основном, ветеранами первой Карабахской войны) дискредитировали себя коррупцией. Причём оппозиция эта довольно опасная – ААЦ доверяют 62,5% жителей Армении, в то время как правительству – всего 30% (тут, правда, надо помнить, что рейтинг доверия сам по себе трудно конвертировать в поддержку каких-то действий).Отношения церкви с властью испортились в 2020 году, когда после поражения Армении в войне с Азербайджаном католикос присоединился к требованиям отставки Пашиняна.ААЦ не поддерживает и позицию правительства относительно Карабаха и сейчас – в мае в Швейцарии по инициативе Гарегина II прошла международная конференция, на которой обсуждались вопросы сохранения армянского духовного и культурного наследия в утерянном регионе. При этом патриарх заявил, что в регионе была произведена этническая чистка (понятно, что правительству Пашиняна, которое пытается установить новые отношения с Баку, это очень не понравилось).Архиепископ Баграт весной прошлого года выступил против делимитации границы с Азербайджаном в Тавушской области, когда Азербайджану были переданы несколько сёл, провел марш на Ереван и несколько многотысячных митингов в столице.В силу особенностей религиозного развития Армении никакой альтернативы ААЦ тут быть не может. Потому запрет церкви нецелесообразен. Впрочем, Пашинян указал свой путь – полный личный контроль, под которым церковь умрёт сама.Интерес РоссииОфициальная позиция России – всё происходящее является внутренним делом Армении.Причина осторожности российской позиции очевидна – Пашинян всё же пытается договориться с Азербайджаном, победа же оппозиции приведёт к возобновлению противостояния.С другой стороны, прозападный курс Пашиняна симпатий вызвать не может, что ясно видно по российским СМИ, которые, зачастую прямо становятся на сторону оппозиции.России в этой ситуации не была бы выгодна ни окончательная победа Пашиняна, что означало бы для Армении "украинский сценарий" (кстати, совершенно не обязательно, что результатом будет её поглощение Турцией и Азербайджаном – Польша ведь сейчас на контроль над Украиной не претендует…), ни победа оппозиции, которая будет поддерживать конфликт с Азербайджаном.Идеалом было бы сохранение демократического режима, где прозападная ориентация правительства уравновешивалась бы сильной оппозицией. Только вот Пашиняну это, похоже не нужно – он вышел на уровень, когда либо пан, либо пропал…
https://ukraina.ru/20231220/1052237963.html
https://ukraina.ru/20250526/ot-karabakha-k-konstitutsii-na-chto-gotov-pashinyan-radi-dogovora-s-azerbaydzhanom-1063423777.html
https://ukraina.ru/20230921/1049573554.html
https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html
https://ukraina.ru/20240817/1056917208.html
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армения, азербайджан, украина, никол пашинян, эрдоган, ильхам алиев, церковь, россия, мнения, упц, сбу
Армения, Азербайджан, Украина, Никол Пашинян, Эрдоган, Ильхам Алиев, Церковь, Россия, Мнения, УПЦ, СБУ

Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви

19:19 26.06.2025 (обновлено: 19:20 26.06.2025)
 
Зеленский и Пашинян
Зеленский и Пашинян
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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За три с половиной десятилетия наблюдения за политикой разных стран я видел многое и удивить меня тяжело, но то, что произошло недавно в Армении даже меня проняло – премьер Никол Пашинян предложил верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II явиться к нему и лично удостовериться, что Пашинян… не обрезан
Пашинян, конечно, человек эмоциональный (причём эмоции эти, кажется, имеют химическое происхождение), южная кровь, опять же, но есть хоть какие-то правила приличия? И он вроде не один горячий человек в Армении…
Проявления конфликта
Впрочем, конфликт между премьером и Армянской апостольской церковью (ААЦ) развивается уже давно, но именно в последнее время вошёл в стадию жёсткого противостояния.
Ещё 29 мая Пашинян вдруг озаботился санитарным состоянием армянских церквей:
"Прихожане ищут духовную пищу, но видят какой-то хлам. Везде мешки с цементом, куски ржавой арматуры, старые бетонные плиты, чужая одежда, обувь и даже кровати".
После того он начал оскорблять священнослужителей обвиняя их (включая патриарха) в нарушении целибата. К травле присоединилась и его жена: "главные педофилы страны взбесились из-за слова "чулан".
20 декабря 2023, 12:44
Никол Пашинян, биографияПремьер-министр Армении
Правда, Пашинян проговорился – он выступил с инициативой изменения механизма избрания католикоса с участием государства и проверкой претендентов на "добропорядочность" (по украинскому опыту такая проверка позволяет отсеивать кандидатов, почему-то не устраивающих власть или заокеанских хозяев). Государство тут, правда, тоже не причём – подобрать членов инициативной группы по выборам католикоса он пообещал лично.
Верховный духовный совет ААЦ был сдержан:
"Премьер-министр Армении начал очередную кампанию против Армянской Апостольской Святой Церкви, прибегнув к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона. (…)
Мы призываем компетентные государственные органы пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер-министра. Втягивание Церкви в искусственно сфабрикованные повестки лишь усугубляет ситуацию и провоцирует ответные шаги, что недопустимо".
18 июня был арестован основатель группы "Ташир", российский миллиардер Самвел Карапетян, которому инкриминируются публичные призывы к захвату власти.
Фактически он 17 июня сказал:
26 мая, 19:52
От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян намерен инициировать внесение изменений в конституцию страны, если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Об этом Пашинян заявил 26 мая на международном форуме Yerevan Dialogue.
"Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие. Если же политики не добьются успеха, то мы поучаствуем во всем этом по-своему".
Пашинян ответил в присущей ему форме:
"Армения и её законы — это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".
Интересное:
- Арест Карапетяна стал возможен только после отставки главы Службу национальной безопасности Армении Армена Абазяна – СМИ пишут, что Абазян просто отказался задерживать Карапетяна "из личного уважения" (впрочем, с юридической точки зрения основания для ареста выглядят, мягко говоря, небесспорными).
- Практически одновременно французские власти наложили арест на виллу Карапетяна – она, якобы, принадлежит "Газпром-нефти", на которую наложены санкции.
Вильсоновская Армения (мандат США 1920 года) и президент США Вудро Вильсон
21 сентября 2023, 08:00История
Возвращаясь к истокам: Пашинян как наследник дашнаковОбщей чертой постмайданных режимов является полный отказ от советского периода своей истории и обращение к периоду досоветскому, времён Гражданской войны. Такая ориентация приводит к неизменным результатам, включая утрату части территории. Однако это никого ещё не останавливало. Сейчас этим путём следует Армения
- Не скрывает удовлетворения официальный Баку – там Карапетяна обвиняют в поставках оружия в Карабах в прошлом.
- Возобновились разговоры о национализации "Электросетей Армении" – ключевого армянского актива группы "Ташир".
25 июня были арестованы 14 представителей движения "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, которых обвиняют в подготовке терактов "с целью создать хаос и сумятицу". В качестве доказательства приводятся неизвестно кем написанные ещё в 2022 году документы (сразу вспомнился "план "Шатун", активно обсуждавшийся на Украине в 2016 году – автора статьи даже допрашивали в СБУ относительно его упоминания в этом "плане").
Сам Пашинян сообщил, что правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти со стороны "криминального олигархического духовенства".
Цели Пашиняна
Оппозиционные армянские политологи объясняют происходящее несколькими факторами:
Во-первых, Пашинян зачищает политическое поле от оппозиции в преддверии задуманного им геополитического поворота Армении в сторону Турции и Азербайджана (симпатии Пашиняна по отношению к Эрдогану и Алиеву не скрываются). ААЦ является одной из сил, ассоциирующихся с российской ориентацией Армении.
Выдрин коллаж
25 сентября 2023, 12:15
Не только Карабах. Уроки Армении 2.0Тоненькая книжица с провоцирующим названием "Уроки Армении" попалась мне еще в московской аспирантуре
Во-вторых, разрушение церкви, как хранительницы культуры и моральных норм, – обычная практика "соросят", приходящих к власти в результате майдана (а Пашинян пришёл к власти именно благодаря майдану, сколько бы армяне не отрицали, что они наступили на те же грабли, что украинцы).
Армения – одна из немногих стран, где "соросята" не конструируют новую историю, а выступают под лозунгом "реальности", предлагая отказаться от истории страны вообще, поскольку она стала неактуальной. Вплоть до отказа от Арарата, потому что символ исторической Армении находится на территории Турции.
В-третьих, через год в Армении должны пройти парламентские выборы, а рейтинг правящей партии "Гражданский договор" – всего 11%...
Мы же добавим, что Пашинян – вполне современный демократ, вроде Зеленского. Для него демократия – диктатура демократов.
Положение ААЦ
Обвинения лиц, причастных к руководству церкви в подготовке государственного переворота теоретически создают условия для запрета Армянской апостольской церкви (ААЦ), так же, как это было на Украине.
В то же время, проводить параллели между УПЦ и ААЦ неверно.
Армения монастырь церковь
17 августа 2024, 19:37
Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственностьМинистерство иностранных дел России обратило внимание на армянский учебник истории для учеников восьмых классов, в котором итоги Русско-персидской войны 1826-1828 годов подвергнуты ревизии, а Туркманчайский мир назван "аннексией Восточной Армении".
УПЦ, как полагается православной церкви, руководствуется принципом "нет власти не от Бога" и не вмешивается в политику. В 2022 году УПЦ послушно попыталась соответствовать моменту и предприняла шаги, которые можно было при наличии желания счесть провозглашением автокефалии. Понятно, договориться с украинскими властями не удалось – они не собирались договариваться, они собирались уничтожить УПЦ.
Ситуация с ААЦ радикально противоположная – именно священноначалие церкви возглавило оппозицию Пашиняну в условиях, когда традиционные элиты (представленные в основном, ветеранами первой Карабахской войны) дискредитировали себя коррупцией. Причём оппозиция эта довольно опасная – ААЦ доверяют 62,5% жителей Армении, в то время как правительству – всего 30% (тут, правда, надо помнить, что рейтинг доверия сам по себе трудно конвертировать в поддержку каких-то действий).
Отношения церкви с властью испортились в 2020 году, когда после поражения Армении в войне с Азербайджаном католикос присоединился к требованиям отставки Пашиняна.
ААЦ не поддерживает и позицию правительства относительно Карабаха и сейчас – в мае в Швейцарии по инициативе Гарегина II прошла международная конференция, на которой обсуждались вопросы сохранения армянского духовного и культурного наследия в утерянном регионе. При этом патриарх заявил, что в регионе была произведена этническая чистка (понятно, что правительству Пашиняна, которое пытается установить новые отношения с Баку, это очень не понравилось).
Архиепископ Баграт весной прошлого года выступил против делимитации границы с Азербайджаном в Тавушской области, когда Азербайджану были переданы несколько сёл, провел марш на Ереван и несколько многотысячных митингов в столице.
В силу особенностей религиозного развития Армении никакой альтернативы ААЦ тут быть не может. Потому запрет церкви нецелесообразен. Впрочем, Пашинян указал свой путь – полный личный контроль, под которым церковь умрёт сама.
28 мая 2022, 11:20
Крах УПЦ. Разрушительная автокефалияПрошедшие 27 мая «совещание епископата и мирян», а затем и Собор УПЦ фактически приняли решение об автокефалии УПЦ. Собор усомнился в том, что патриарх Кирилл является главой церкви и принял изменения в устав, предполагающий полную самостоятельность УПЦ. Но как «самостоятельная» церковь будет жить дальше – непонятно
Интерес России
Официальная позиция России – всё происходящее является внутренним делом Армении.
Причина осторожности российской позиции очевидна – Пашинян всё же пытается договориться с Азербайджаном, победа же оппозиции приведёт к возобновлению противостояния.
С другой стороны, прозападный курс Пашиняна симпатий вызвать не может, что ясно видно по российским СМИ, которые, зачастую прямо становятся на сторону оппозиции.
России в этой ситуации не была бы выгодна ни окончательная победа Пашиняна, что означало бы для Армении "украинский сценарий" (кстати, совершенно не обязательно, что результатом будет её поглощение Турцией и Азербайджаном – Польша ведь сейчас на контроль над Украиной не претендует…), ни победа оппозиции, которая будет поддерживать конфликт с Азербайджаном.
Идеалом было бы сохранение демократического режима, где прозападная ориентация правительства уравновешивалась бы сильной оппозицией. Только вот Пашиняну это, похоже не нужно – он вышел на уровень, когда либо пан, либо пропал…
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