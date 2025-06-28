Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского - 28.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250628/sdelka-est-a-litiya--net-eksperty---o-sdelke-veka-trampa-i-zelenskogo-1064395957.html
Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского
Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского - 28.06.2025 Украина.ру
Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского
Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. Второе, одно из самых перспективных, расположено в Шевченко, которое ВС РФ освободили накануне, сообщает французское издание Le Figaro.
2025-06-28T13:38
2025-06-28T13:38
украина
россия
сша
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
впк
ес
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061457726_344:0:3161:1584_1920x0_80_0_0_af79af77187ba365b8c8b7b226b9cbb5.jpg.webp
Этот редкозем как и другие месторождения Украина уже отдала в совместное пользование США, согласно подписанному соглашению. Пока Зеленский тянет с перемирием с Россией его страна не просто теряет ценные ископаемые, но и может случиться, что еще и будет должна Штатам за несоблюдение договорённостей.Украина обладает одними из крупнейших запасов лития в Европе. Этот металл используется в энергетике, ВПК, металлургии, медицине. Литий критически важен для "зеленой энергетики" и аккумуляторов электромобилей. Например, Шевченковское месторождение могло бы покрыть потребности ЕС до 2050 года. На сегодняшний день разведано четыре ключевых месторождения: Полоховское (Кировоградская обл.), участок Добра (Кировоградская обл.). Эти территории пока контролирует Киев. А вот два других месторождения отошли под контроль РФ. Это Шевченковское (Донецкая обл.) и Крутая Балка (Запорожская обл.).Общие запасы по некоторым оценкам варьируются от 500 тыс. тонн LCE до 33 млн тонн руды. Их стоимость доходит до 40 млрд долларов. Но до сих пор Украина не могла должным образом распорядиться своим богатством, а сейчас и вовсе его потеряла. Например, компания "Укрлитийдобыча" владеет лицензией на Полоховское с 2017 года, но работы там заморожены из-за судебных споров и нехватки средств. Для запуска и добычи редкозёма необходимо по меньшей мере 700 млн долларов. Также разработка месторождений влечёт за собой экологические риски – истощение почвы и загрязнение воды, сельхозугодий. Однако если раньше этот факт был препятствием для украинских властей добывать металлы, то сейчас это не помешало Зеленскому отдать всё украинское американцам.Но судя по тому, как продвигается линия фронта всё может измениться. Так считают и эксперты.Политический аналитик Александр ЛазаревЯ так понимаю, если война продлится еще год-два, то сделка Киева и Вашингтона по полезным ископаемым будет неактуальна. Понимают ли это в США? Конечно да. Из этого и проистекает вопрос, а стоит ли вкладывать силы и деньги в помощь Зеленскому? Если вы подумали, что стоит, ведь в ином случае США потеряют доступ к ресурсам? То это ложная мысль, ведь для успокоения Трампа, Путин предложил совместную добычу ресурсов на этих территориях.Политолог Юрий БаранчикРоссия взяла под контроль второе из четырех украинских месторождений лития, сообщают СМИ Франции. Оно находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным на Украине. Об освобождении н.п. Шевченко Минобороны РФ сообщала вчера. В итоге может получится, что соглашение у США с Украиной по добыче редкоземов есть, а самих редкоземов нет. Наглядный пример пословицы — меньше слов, больше дела.Политтехнолог Михаил ПавливЗеленский продал американцам "воздух". И теперь надо выкручиваться. Россия взяла под контроль второе из четырех месторождений лития на Украине, сообщает Le Figaro. Оно находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным в Украине. Само месторождение, открыто еще при Советском Союзе в 1982 году. По оценке исследователей Национальной академии наук Украины, общие запасы лития на Украине составляют 500 000 тонн, что больше, чем у Португалии, которая в настоящее время владеет крупнейшими месторождениями в Европе. Но из четырех известных месторождений ни одно на данный не эксплуатируется. Два из них (Полоховское и Добра) расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области. Однако месторождение в Шевченко было самым перспективным, потому что только там содержится "высокоминерализованный сподумен", из которого литий добывать легче, чем из петалита.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061457726_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_b6fba92ab4b6ea9a8295c74c922480d1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, впк, ес, эксклюзив
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, ВПК, ЕС, Эксклюзив

Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского

13:38 28.06.2025
 
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. Второе, одно из самых перспективных, расположено в Шевченко, которое ВС РФ освободили накануне, сообщает французское издание Le Figaro.
Этот редкозем как и другие месторождения Украина уже отдала в совместное пользование США, согласно подписанному соглашению. Пока Зеленский тянет с перемирием с Россией его страна не просто теряет ценные ископаемые, но и может случиться, что еще и будет должна Штатам за несоблюдение договорённостей.
Украина обладает одними из крупнейших запасов лития в Европе. Этот металл используется в энергетике, ВПК, металлургии, медицине. Литий критически важен для "зеленой энергетики" и аккумуляторов электромобилей. Например, Шевченковское месторождение могло бы покрыть потребности ЕС до 2050 года. На сегодняшний день разведано четыре ключевых месторождения: Полоховское (Кировоградская обл.), участок Добра (Кировоградская обл.). Эти территории пока контролирует Киев. А вот два других месторождения отошли под контроль РФ. Это Шевченковское (Донецкая обл.) и Крутая Балка (Запорожская обл.).
Общие запасы по некоторым оценкам варьируются от 500 тыс. тонн LCE до 33 млн тонн руды. Их стоимость доходит до 40 млрд долларов. Но до сих пор Украина не могла должным образом распорядиться своим богатством, а сейчас и вовсе его потеряла. Например, компания "Укрлитийдобыча" владеет лицензией на Полоховское с 2017 года, но работы там заморожены из-за судебных споров и нехватки средств. Для запуска и добычи редкозёма необходимо по меньшей мере 700 млн долларов. Также разработка месторождений влечёт за собой экологические риски – истощение почвы и загрязнение воды, сельхозугодий. Однако если раньше этот факт был препятствием для украинских властей добывать металлы, то сейчас это не помешало Зеленскому отдать всё украинское американцам.
Но судя по тому, как продвигается линия фронта всё может измениться. Так считают и эксперты.
Политический аналитик Александр Лазарев
Я так понимаю, если война продлится еще год-два, то сделка Киева и Вашингтона по полезным ископаемым будет неактуальна. Понимают ли это в США? Конечно да. Из этого и проистекает вопрос, а стоит ли вкладывать силы и деньги в помощь Зеленскому? Если вы подумали, что стоит, ведь в ином случае США потеряют доступ к ресурсам? То это ложная мысль, ведь для успокоения Трампа, Путин предложил совместную добычу ресурсов на этих территориях.
Политолог Юрий Баранчик
Россия взяла под контроль второе из четырех украинских месторождений лития, сообщают СМИ Франции. Оно находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным на Украине. Об освобождении н.п. Шевченко Минобороны РФ сообщала вчера. В итоге может получится, что соглашение у США с Украиной по добыче редкоземов есть, а самих редкоземов нет. Наглядный пример пословицы — меньше слов, больше дела.
Политтехнолог Михаил Павлив
Зеленский продал американцам "воздух". И теперь надо выкручиваться. Россия взяла под контроль второе из четырех месторождений лития на Украине, сообщает Le Figaro. Оно находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным в Украине.
Само месторождение, открыто еще при Советском Союзе в 1982 году. По оценке исследователей Национальной академии наук Украины, общие запасы лития на Украине составляют 500 000 тонн, что больше, чем у Португалии, которая в настоящее время владеет крупнейшими месторождениями в Европе. Но из четырех известных месторождений ни одно на данный не эксплуатируется. Два из них (Полоховское и Добра) расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области. Однако месторождение в Шевченко было самым перспективным, потому что только там содержится "высокоминерализованный сподумен", из которого литий добывать легче, чем из петалита.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампВПКЕСЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Российская армия стабилизировала ситуацию в Тёткино Курской области
14:21Украинский синдром в Ереване. Армянские власти посягнули на святое – церковь
14:05Зеленский наградил уходящего в отставку президента Польши "орденом свободы"
13:56Книжный магазин в Киеве вычеркнул защиту русского языка из Конституции
13:38Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского
13:26Украина попыталась обвинить РФ в ударе по жилому дому в Одессе
13:19Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня
13:14За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху
13:02Сто лет назад. Забытая история о трех известных в России знаменитостях – атомщике, партизане и предателе
13:00ВКС России впервые нанесли удар корректируемыми авиабомбами по целям в Днепропетровске - видео
12:41Абитуриентам и студентам с освобожденных территорий доступны льготы и соцподдержка в РФ
12:36ВС РФ вошли в Червоную Зирку и закрепились там
12:25Продвижение ВС РФ лишает Украину месторождений редкоземельных металлов - The New York Times
12:02В РФ начнут блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям
11:57Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с поджиганием пороховой бочки
11:41Украинские военкомы вычисляют прячущихся по домам мужчин дронами с тепловизорами
11:20Российские военные не дали ВСУ прорваться в поселок Новый Путь
11:06Президент Польши внезапно прибыл в Киев
10:55Труханов по-русски заявил, что Одесса "не русский город"
10:48Михаил Филиппов: Как защитить российские города, заводы и НПЗ от украинских дронов
Лента новостейМолния