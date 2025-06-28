https://ukraina.ru/20250628/sdelka-est-a-litiya--net-eksperty---o-sdelke-veka-trampa-i-zelenskogo-1064395957.html

Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского

Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского - 28.06.2025 Украина.ру

Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского

Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. Второе, одно из самых перспективных, расположено в Шевченко, которое ВС РФ освободили накануне, сообщает французское издание Le Figaro.

2025-06-28T13:38

2025-06-28T13:38

2025-06-28T13:38

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Этот редкозем как и другие месторождения Украина уже отдала в совместное пользование США, согласно подписанному соглашению. Пока Зеленский тянет с перемирием с Россией его страна не просто теряет ценные ископаемые, но и может случиться, что еще и будет должна Штатам за несоблюдение договорённостей.Украина обладает одними из крупнейших запасов лития в Европе. Этот металл используется в энергетике, ВПК, металлургии, медицине. Литий критически важен для "зеленой энергетики" и аккумуляторов электромобилей. Например, Шевченковское месторождение могло бы покрыть потребности ЕС до 2050 года. На сегодняшний день разведано четыре ключевых месторождения: Полоховское (Кировоградская обл.), участок Добра (Кировоградская обл.). Эти территории пока контролирует Киев. А вот два других месторождения отошли под контроль РФ. Это Шевченковское (Донецкая обл.) и Крутая Балка (Запорожская обл.).Общие запасы по некоторым оценкам варьируются от 500 тыс. тонн LCE до 33 млн тонн руды. Их стоимость доходит до 40 млрд долларов. Но до сих пор Украина не могла должным образом распорядиться своим богатством, а сейчас и вовсе его потеряла. Например, компания "Укрлитийдобыча" владеет лицензией на Полоховское с 2017 года, но работы там заморожены из-за судебных споров и нехватки средств. Для запуска и добычи редкозёма необходимо по меньшей мере 700 млн долларов. Также разработка месторождений влечёт за собой экологические риски – истощение почвы и загрязнение воды, сельхозугодий. Однако если раньше этот факт был препятствием для украинских властей добывать металлы, то сейчас это не помешало Зеленскому отдать всё украинское американцам.Но судя по тому, как продвигается линия фронта всё может измениться. Так считают и эксперты.Политический аналитик Александр ЛазаревЯ так понимаю, если война продлится еще год-два, то сделка Киева и Вашингтона по полезным ископаемым будет неактуальна. Понимают ли это в США? Конечно да. Из этого и проистекает вопрос, а стоит ли вкладывать силы и деньги в помощь Зеленскому? Если вы подумали, что стоит, ведь в ином случае США потеряют доступ к ресурсам? То это ложная мысль, ведь для успокоения Трампа, Путин предложил совместную добычу ресурсов на этих территориях.Политолог Юрий БаранчикРоссия взяла под контроль второе из четырех украинских месторождений лития, сообщают СМИ Франции. Оно находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным на Украине. Об освобождении н.п. Шевченко Минобороны РФ сообщала вчера. В итоге может получится, что соглашение у США с Украиной по добыче редкоземов есть, а самих редкоземов нет. Наглядный пример пословицы — меньше слов, больше дела.Политтехнолог Михаил ПавливЗеленский продал американцам "воздух". И теперь надо выкручиваться. Россия взяла под контроль второе из четырех месторождений лития на Украине, сообщает Le Figaro. Оно находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным в Украине. Само месторождение, открыто еще при Советском Союзе в 1982 году. По оценке исследователей Национальной академии наук Украины, общие запасы лития на Украине составляют 500 000 тонн, что больше, чем у Португалии, которая в настоящее время владеет крупнейшими месторождениями в Европе. Но из четырех известных месторождений ни одно на данный не эксплуатируется. Два из них (Полоховское и Добра) расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией - Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области. Однако месторождение в Шевченко было самым перспективным, потому что только там содержится "высокоминерализованный сподумен", из которого литий добывать легче, чем из петалита.

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