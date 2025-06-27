https://ukraina.ru/20250627/chem-opasno-proukrainskoe-podpole-v-vossoedinnnykh-regionakh-i-kak-emu-protivostoyat-1064308169.html

Чем опасно проукраинское подполье в воссоединённых регионах и как ему противостоять

Чем опасно проукраинское подполье в воссоединённых регионах и как ему противостоять - 27.06.2025 Украина.ру

Чем опасно проукраинское подполье в воссоединённых регионах и как ему противостоять

Если бы меня попросили охарактеризовать действующее в воссоединённых регионах проукраинское подполье, то я бы просто процитировал бессмертные слова жутко нелюбимого бандеровцами вождя мирового пролетариата: "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа…"

2025-06-27T04:40

2025-06-27T04:40

2025-06-27T04:42

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Тем не менее расслабляться нельзя: пособники врага даже при всей их немногочисленности способны нанести нам серьёзный ущерб. Чтобы противостоять этому нужны совместные усилия и профессионалов соответствующего профиля, и широкой общественности.Только фактыПриведу выдержки из новостной ленты за последние три недели:"УФСБ России по ДНР задержан житель Мариуполя, причастный к подготовке теракта. Установлено, что задержанный изымал компоненты самодельного взрывного устройства из ранее подготовленных тайников и планировал разместить СВУ у здания Приморской районной администрации Мариуполя для совершения теракта...""Южный окружной военный суд приговорил агента СБУ Артёма Мурдида к пожизненному заключению, его мать и сожительницу — к 22 и 20 годам колонии. Фигуранты готовили подрыв поезда с грузами ВС РФ, а также совершили теракты в Мелитополе...""Двое местных жителей подожгли релейный шкаф на железной дороге по указанию ГУР. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы…""Оперативники УФСБ по ЛНР задержали украинского наводчика, который рассчитывал заработать на передаче сведений о местах дислокации ВС РФ, но не получил от своих кураторов ни копейки. Сейчас житель Старобельска, которого обвиняют в шпионаже, под следствием. Его ждёт внушительный тюремный срок...""Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене двух жительниц Запорожской области. Они собирали для СБУ данные о расположении подразделений Вооружённых сил РФ….""Задержан житель Волновахи, подозреваемый в подготовке терактов. Он по заданию ГУР МО Украины незаконно приобрёл элементы конструкции самодельного взрывного устройства, которые впоследствии стал хранить в гаражном помещении для дальнейшего использования в террористических целях. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело...""Силовики задержали в Запорожской области троих диверсантов, планировавших подрыв объекта газораспределительной сети в Бердянске, сообщили в ФСБ. На месте преступления, а также по адресам проживания злоумышленников обнаружено самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Задержанные диверсанты признались, что готовили взрыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ…"Здесь бросается в глаза интересная закономерность: в регионах Таврии действуют небольшие группы из двух-трёх человек, а в республиках Донбасса – одиночки."Ждуны" и бунтариЛюди, для которых действующая власть оказывается неприемлемой, есть в любом обществе и это совершенно естественное явление: наш социум – не золотой червонец чтобы всем подряд нравиться. Поэтому важны численность и структура проукраинского контингента, в котором можно выделить три уровня.Самый низ занимает пассивное абсолютное большинство. Да, они заявляют о неприятии имеющихся политических реалий, но никаких конкретных действий предпринимать не собираются. Всё на что они способны – это сотрясать воздух в кругу себе подобных и топить печаль в рюмке. Этих людей так и называют – "кухонные диссиденты". Они замкнуты в тесном мирке своей "внутренней эмиграции" и, подобно раку-отшельнику, покидать эту уютную раковину не собираются.Уровнем выше находятся стихийные бунтари – люди, которым для полноценной вредоносной деятельности не хватает знаний, умений, навыков и соответствующих личных качеств: они часто отличаются неуживчивым характером, отсутствием кругозора и малограмотностью. Их намного меньше, чем кухонных диссидентов, всего несколько процентов от численности предыдущей категории, но они уже готовы вредить, хотя на что-либо большее, чем мелкие пакости, они не способны. Максимум их возможностей – оскорбительная выходка с применением физического насилия или без такового.На самом верху пирамиды находятся собственно вовлечённые в системную противозаконную деятельность в интересах Украины и ещё не успевшие преступить закон потенциальные кандидаты на такую роль. Этих по сравнению с двумя предыдущими категориями – доли процента, но они как минимум грамотны и деятельны, а часто имеют ещё и определённую подготовку.Сразу отметим что речь идёт именно о носителях проукраинских настроений, которых не следует путать с недовольными. Дело в том, что очень многие аналитики совершают ошибку, причисляя к неблагонадёжным тех, кого чем-либо обделили при распределении благ или же не достигших желаемого: этого как раз делать нельзя. Недовольные – это тоже наши, хотя опытный провокатор всегда сумеет воспользоваться их недовольством.Среди вовлечённых в системную враждебную деятельность большинство всё-таки идейное, но по своей численности уже далеко не подавляющее: хватает и тех, кем движут корыстные мотивы, а в последнее время – и откровенно обманутых. Впрочем, две последние категории используются в качестве расходного материала с которым, как и положено лукавому, расплачиваются черепками.Примерное количество проукраински настроенных личностей в ДНР и ЛНР в настоящее время по разным оценкам не превышает 2-3% от общего числа населения. В регионах Таврии, судя по тому, что там пособники врага чаще действуют группами, таковых должно быть больше, но вряд ли в самом худшем для нас случае может превышать десятую часть проживающих там.Наука герильиВ представлении большинства обывателей подпольная работа – это строящаяся на импровизациях и преисполненная романтики флибустьерская вольница. В действительности же деятельность подпольщика – чистой воды академическая наука, базирующаяся на строгих закономерностях.Этому выводу я обязан тем, что полтора десятилетия назад мне довелось в качестве журналиста много общаться с теми, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с гитлеровцами в тылу врага. Главной задачей той работы было сохранение памяти о тогда – ещё уходящем, а ныне – уже почти полностью ушедшем, поколении героев. Среди моих собеседников были, например, последние остававшиеся в живых участники Павлоградского восстания – единственного в СССР случая когда подпольщики сами освободили город и передали его под контроль наступавшим частям Красной Армии. Брал интервью у партизан и подпольщиков Луганщины: сопротивление оккупантам там было настолько масштабным что на каждый город и район просто не могло найтись своего Фадеева. Не менее интересной была встреча и с радистом разведгруппы, совершившей несколько рейдов в глубокий тыл врага.В ходе общения обратил внимание на то, что эти люди, никогда не пересекавшиеся друг с другом в жизни, озвучивали мне одни и те же закономерности по которым формируется и действует подполье.Первое. У подпольщиков должна быть своя социальная ниша. То есть требуется достаточная доля заинтересованного в их деятельности и конфликтующего с властью населения, которому они могут предложить нечто эксклюзивное и жизненно важное, получение которого невозможно законными способами. Яркий пример подобного плана из событий более, чем восьмидесятилетней давности – спасение людей от угона в Германию путём выдачи подложных медицинских документов: роль подпольщиков здесь переоценить сложно.Если же подполье предложить гражданам ничего не способно (либо, что ещё хуже, когда граждане не разделяют его идеалов), и, следовательно, оно не может рассчитывать на их поддержку, то действовать ему будет уже намного сложнее. В таком случае проще обойтись засылкой разведчиков или диверсантов.Второе. Подпольную группу формируют из людей с большим стажем проживания в данной местности, давно знакомых друг с другом, и, часто – объединённых общим, достаточно безобидным с точки зрения властей, увлечением. То есть из тех, чьи активные контакты не вызовут вопросов у окружающих.Классический пример – легендарная краснодонская "Молодая Гвардия", использовавшая в качестве прикрытия кружки художественной самодеятельности.Третье. Подпольная работа – дело чрезвычайно затратное. Хочешь эффективно действовать – придётся уметь жить не по средствам в ситуации когда окружающие "в булочную на такси не ездят", да так чтобы это выглядело естественно. А иначе – просто получим безвредный для врага дискуссионный клуб по интересам. Также отметим что в контрпартизанской борьбе перекрытие противнику каналов финансирования и снабжения – второе по значимости направление деятельности после силового подавления.Из примеров времён Великой Отечественной войны можно вспомнить участников "Матча смерти" в Киеве, которые, кстати, впоследствии были награждены медалью "Партизану Отечественной войны". Так вот перед оставлением города все они были устроены рабочими на хлебозаводы: излишне объяснять насколько это "хлебная" работа в условиях нормированного распределения продовольствия. А спорт служил им дополнительным прикрытием.Дезертировавшее подпольеМожет быть кому-то эти примеры покажутся не слишком политкорректными для данного контекста, но нужно подчеркнуть главное: все три вышеупомянутых закономерности объективны и могут с успехом использоваться как нами, так и нашим противником.В воссоединённых регионах нет таких противоречий, которые люди и власть не могли бы разрешить в рамках законных средств. Среди прочего у нас сохраняется свобода перемещения: одним из стимулирующих факторов возникновения подполья является невозможность покинуть не устраивающий людей социум. Ведь человеческая природа такова, что большинству из нас предпочтительнее ретироваться, чем вступать в заведомо неравную борьбу с малыми шансами на успех.Самое интересное что осенью 2014 года Украина пыталась создать в ДНР и ЛНР масштабное и хорошо структурированное бандеровское подполье: приходилось даже читать в соцсетях воспоминания его участников. Точнее – не воспоминания, а насквозь пропитанные злобой стенания о том, как эта "колорадствующая вата" не оценила их славных и героических стараний. Не просуществовав и полугода подполье, побросав все свои схроны и явки, перебралось за линию разграничения, а Киеву пришлось переходить к использованию завербованных одиночек.Одиночный подпольщик – идеальное решение в условиях когда твои цели и задачи чужды окружающим. Во-первых, не нужны большие вложения при заведомо скромной отдаче. Во-вторых, не слишком много потеряешь при неудачном исходе.Фриланс для шпионаТем не менее нужно задуматься над тем есть ли в нашем обществе среда, способная не только адсорбировать проукраински настроенных личностей, но и являться питательной почвой для взращивания вредоносных группировок. Ответ здесь простой: да, такая среда существует, причём в нескольких разновидностях.Возьмём экономический аспект: средства к существованию нужны всем. Вот скажите, уважаемый читатель, в какую сферу деятельности лично вы бы подались в российских реалиях, находясь в жёсткой оппозиции к существующему строю? С большой долей вероятности могу сказать что вы бы пошли туда, где контроль со стороны государства минимальный. А учитывая то, какие многостраничные анкеты приходится сейчас заполнять при официальном трудоустройстве, то скорее всего сферой вашего применения станет то, что держится на устных договорённостях между заказчиком и исполнителем – фриланс у интеллигентов, "шабашки" у строителей и "левачество" у автомобилистов.Теперь попробуем включить криминальное мышление. Та же самая строительная "шабашка": по всему Донецку сейчас расклеены объявления об услугах по ремонту и возведению недвижимости. Понятно что заказчики – люди материально обеспеченные, а среди этой категории в воссоединённых регионах значительную часть составляют участники СВО. Вот вам и находка для шпиона! Причём это – секрет Полишинеля: всем понятно, что в таких бригадах по всей России хватает и "сверхценных специалистов", и "ждунов", и сектантов, и прочих откровенно неблагонадёжных личностей.Кстати, насчёт сектантов. В воссоединённых регионах всевозможные неопротестантские общины вроде баптистов, адвентистов и пятидесятников, практически поголовно настроены в проукраинском ключе. Да и создавались эти секты в былые времена с подачи и на деньги Запада: вот вам и готовые иноагенты!Помню как однажды хотел взять интервью у сына одного давно умершего, но уважаемого в Донецке человека, и получил отказ: мой собеседник сообщил что пастор запрещает членам секты, к которой тот много лет назад примкнул, общаться прессой, поддерживающей СВО. При этом у них пастве предписывается вести себя нарочито законопослушным образом: щепетильно соблюдать букву закона в мелочах, игнорируя его дух.Лучше перебдетьБорьба с таким хитрым и коварным врагом должна быть уделом профессионалов. Но и простые граждане тоже могут повлиять на ситуацию.Прежде всего общественность воссоединённых регионов должна поднять вопрос о том насколько допустимо проживать в России и при этом придерживаться проукраинских взглядов. Тем более что в условиях особого периода государство имеет право требовать лояльности к себе.Те же, кто не хочет быть лояльными, должны понять что страна у нас свободная, никто никого на цепи не держит. А поэтому им проще и дешевле проголосовать ногами, чем пытаться усидеть на двух стульях, один из которых в финале окажется электрическим, а второй – жидким.И ещё каждый должен понимать что враг щадить нас не собирается. Поэтому в отношении проукраински настроенных личностей лучше перебдеть, чем недобдеть, но без самочинных расправ и в рамках закона.О том, имеет ли право государство убивать ученых, занятых в военке - в статье Павла Волкова ""Где вы остановитесь?" Можно ли убивать гражданских, если они "элемент военной машины врага"?"

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

мнения, красная армия, фсб, владислав фадеев, россия, сбу, донецкая народная республика, лнр, павел волков