Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом

ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и блогеры часто паниковали по поводу дальнейшего усовершенствования российских БПЛА в связи с массированными атаками в районе Киева, Одессы, Харькова и Кременчуга.