Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом - 26.06.2025 Украина.ру
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Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом
Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом - 26.06.2025 Украина.ру
Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом
Российские ударные БПЛА совершили качественный скачок в возможностях поражения целей благодаря внедрению систем машинного зрения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
2025-06-26T23:00
2025-06-26T23:00
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Эксперт подробно описал принципиально новую модификацию "Гераней", которая больше не зависит от спутниковой навигации. Вместо GPS дроны теперь используют комбинацию видеокамеры, мощного процессора NVIDIA и специального программного обеспечения для распознавания целей. Это позволяет им эффективно работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы."Три наши "Гераньки" одна за другой влепились в вышку сотовой связи в Черниговской области. Там решетчатая конструкция два метра шириной, и все три попали. Для дронов со спутниковым наведением это не очень большая вероятность", — привел пример Шлепченко.По словам обозревателя, такие точные попадания стали возможны благодаря новому модулю управления, собранному на базе передовых американских микропроцессоров.Российским инженерам удалось создать гибридную систему наведения, сочетающую преимущества спутниковой навигации и автономного машинного зрения. Это открывает новые перспективы для поражения мобильных целей и работы в режиме "свободной охоты".
https://ukraina.ru/20250621/vsu-v-panike-ot-terrora-rossiyskikh-geraney-chto-esch-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-fronte-1064092197.html
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новости, черниговская область, герань, бпла, дроны, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, рэб, украина, россия
Новости, Черниговская область, Герань, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, РЭБ, Украина, Россия

Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом

23:00 26.06.2025
 
© Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
Герань-3
© Иранское государственное агентство новостей IRNA
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Российские ударные БПЛА совершили качественный скачок в возможностях поражения целей благодаря внедрению систем машинного зрения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт подробно описал принципиально новую модификацию "Гераней", которая больше не зависит от спутниковой навигации.
Вместо GPS дроны теперь используют комбинацию видеокамеры, мощного процессора NVIDIA и специального программного обеспечения для распознавания целей. Это позволяет им эффективно работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы.
"Три наши "Гераньки" одна за другой влепились в вышку сотовой связи в Черниговской области. Там решетчатая конструкция два метра шириной, и все три попали. Для дронов со спутниковым наведением это не очень большая вероятность", — привел пример Шлепченко.
По словам обозревателя, такие точные попадания стали возможны благодаря новому модулю управления, собранному на базе передовых американских микропроцессоров.
Российским инженерам удалось создать гибридную систему наведения, сочетающую преимущества спутниковой навигации и автономного машинного зрения. Это открывает новые перспективы для поражения мобильных целей и работы в режиме "свободной охоты".
украинский аналог Шахеда и Герани - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
21 июня, 06:00
ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронтеНа текущей неделе украинские военные и блогеры часто паниковали по поводу дальнейшего усовершенствования российских БПЛА в связи с массированными атаками в районе Киева, Одессы, Харькова и Кременчуга.
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