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Президентские выборы 1994 года: украинский сценарий выход из политического кризиса

Президентские выборы 1994 года: украинский сценарий выход из политического кризиса - 26.06.2025 Украина.ру

Президентские выборы 1994 года: украинский сценарий выход из политического кризиса

Даже на Украине мало кто помнит, что президентские выборы 1994 года, первый тур которых состоялся 26 июня, были результатом сильнейшего политического кризиса и проводились досрочно. Так же мало кто помнит, что именно в этот момент Украина вплотную приблизилась к федерализации

2025-06-26T08:00

2025-06-26T08:00

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22 декабря 1993 года Верховная Рада, выполняя требование бастующих шахтёров, назначила на 20 марта 1994 года консультативный референдум о доверии президенту Леониду Кравчуку и себе, любимой (за основу брались аналогичные решения российской власти в 1993 году).3 февраля 1994 года, в порядке добивания президента ногами, Рада принимает закон о формировании местных органов власти и самоуправления. Тем самым отменялся закон от 5 марта 1992 года, которым вводился институт представителей президента, возглавлявших исполнительную власть на уровне области и района.По новому закону институт представителей президента ликвидировался, восстанавливались исполкомы областных и районных советов, которые по должности возглавляли председатели соответствующих советов, причём впервые (и последний раз, кстати) они избирались прямым голосованием.Новый закон должен был вступить в силу после выборов, но результат немного предсказуемый – президент полностью утратил признаки контроля над вертикалью власти, представители президента занялись своей собственной политической карьерой (кстати, большинство из них выборы выиграли – кадры Кравчук подобрал неплохие).18 марта 1994 года, после переговоров с Кравчуком, Рада отменила референдум и постановила провести 27 марта досрочные парламентские, а 26 июня – досрочные президентские выборы (регулярные должны были состояться весной 1995 и осенью 1996 годов соответственно). Последние совмещались с местными выборами.Парламентские выборы были проведены, но Кравчук сдаваться не собирался и попытался отсрочить выборы на том основании, что в условиях отсутствия новой Конституции, выборы "усилят дестабилизационные процессы, политическую поляризацию и противостояние политических сил, что помешает достижению национального согласия". Его активнейшим образом поддержали представители националистических партий, утверждая, что президентские выборы приведут к "дальнейшему противостоянию и хаосу, которые могут поставить под угрозу само существование государства".Разумеется, всего этого никто не боялся, боялись того, что Кравчук потерпит поражение, а к власти придёт "пророссийский" экс-премьер Леонид Кучма. Ну а в случае победы Кравчука он окажется без вертикали исполнительной власти…Кравчуку и его союзникам просто не объяснили, что для срыва выборов можно спровоцировать конфликт с кем-то из соседей и ввести военное положение, при котором выборы не проводятся. Впрочем, Кравчуку – человеку мягкому и интеллигентному, это и в голову бы не пришло. Да и международная ситуация началу конфликтов не способствовала.Понятно, потуги эти никакого эффекта не дали – в Раде было левое большинство во главе с Александром Морозом, которое было как раз за выборы, рассчитывая на повторение успеха левых сил уже в президентской гонке. А изменение местной власти виделось, одновременно, как шаг к восстановлению советской системы и, одновременно, федерализации (хотя среди коммунистов и социалистов сторонников федерализации было немного).В закон о выборах президента были внесены изменения. Они выглядели косметическими, но, например, требование знания государственного языка подвигло на его изучение Кучму, который до этого вполне обходился русским.В выборах участвовало шесть кандидатов.Леонид Кравчук, который пытался играть в правой части политического спектра, что в принципе было путём к поражению – на Западе избирателей меньше (ситуация может измениться только на следующих президентских выборах, если они будут – территориальные потери существенно изменили электоральный баланс на Украине). Его поддерживали национал-демократы.Леонид Кучма, который, напротив, выдвигался как "пророссийский" кандидат (в то время пророссийскими считались левые политики, а сторонники восстановления отношений с Россией считались левыми). Интересно, что в программе Кучмы не содержалось прямых требований федерализации и предоставления русскому языку статуса государственного, хотя избиратели были в этом убеждены и именно эти идеи выдвигали его ключевые советники – Михаил Погребинский и Владимир Маленкович. Поддерживало его движение "Межрегиональный блок реформ", но его слабый результат на парламентских выборах поставил крест на развитии этого политического проекта.Александр Мороз был единственным кандидатом, выдвинутым партией – Социалистической, которую он и возглавлял. Коммунисты своего кандидата (Петра Симоненко) выдвинули, но он снял кандидатуру в пользу Мороза (хотя в сложившейся расстановке сил этот шаг скорее сработал в пользу Кучмы).Другие кандидаты в основном создавали массовость.Экономист, бывший вице-премьер Владимир Лановой хотел напомнить о себе, и ему это вполне удалось (впоследствии он был советником у Кучмы). То же касается экс-спикера Ивана Плюща (он ещё раз станет спикером – но уже через состав парламента, в 2000 году).А вот министр образования Пётр Таланчук своих целей, в чём бы они не состояли, не достиг – политику он полностью покинул.Мотивы предпринимателя Валерия Бабича остались непонятными – предполагалось, что он играл роль спойлера, но с высоты сегодняшнего опыта представляется, что никто из тогдашних политиков не владел на таком уровне избирательными технологиями. Важен сам факт – позже он никогда в политике явно не участвовал (хотя теневое влияние возглавляемой им "Украинской финансовой группы" отмечалось).Кроме того, снялись с выборов бывший вице-премьер Виктор Пинзеник, академик Игорь Юхновский, лидер Руха Вячеслав Черновол, сподвижник Кучмы Владимир Гринёв.Избирательная кампания по нынешним временам выглядела до крайности наивной. Оппозиционные кандидаты (в первую очередь – Кучма) жаловались на доминирование действующего президента в государственных СМИ (достигающегося, например, манипуляциями с выделением бумаги газетам), сложности с арендой помещений для встреч с избирателями и т.п. Приходилось идти довольно оригинальные методы прорыва "информационной блокады". Например, руководитель молодежного аэрокосмического объединения "Созвездие" Олег Петров рассказывал, как над митингами в поддержку Кравчука разбрасывали листовки при помощи ракет, которые конструировали дети (что само по себе незаконно и вызывает естественный ужас с точки зрения безопасности).ЦИК, впрочем, считал, что кандидаты имеют примерно равные возможности агитации и это, скорее всего, действительно было так – с точки зрения тех ресурсов, которые предоставлял ЦИК.Особой интриги в выборах не было – все понимали, что основная борьба идёт между Кравчуком и Кучмой. Вопрос был только в том, насколько приблизится к лидерам Мороз.Явка в первом туре составила несколько выше 70%.Вообще явка на президентских выборах на Украине – отдельная история. Самая высокая явка была на самых первых выборах 1991 года – 84%. Но это был эффект новизны и веры во всё хорошее. В первом туре выборов 2004 года результат был 74,5% и это был результат отчаянного предвыборного напряжений и подтасовок. А самые упадочные были выборы 2014 года – всего 60%. Хотя этот результат вызывает некоторое недоумение – за право не выбирать украинцы всё же на майдане стояли… 70% – вполне средний результат.Прогнозы полностью оправдались – во второй тур вышли Кравчук с 38,4% и Кучма с 31,4%.На третьем месте предсказуемо же оказался Мороз, но – с огромным отрывом от лидеров (всего 13,3%) и с унизительно небольшим отрывом от Ланового (9,5%). А вот каждый из трёх остальных кандидатов получил меньше, чем проголосовало против всех…Что самое интересное – не смотря на все грубейшие ошибки, допущенные в ходе компании, и потерю управляемости страной, во втором туре выборов, который прошёл 10 июля, Кравчук ухитрился набрать 45%! Кучма, конечно, получил 52% и честно выиграл, но его оппонент смог набрать почти половину голосов, причём он победил в 13 регионах Запада и Центра страны (всего на Украине было 27 административных единиц – 24 области, Автономная республика Крым, города Киев и Севастополь)… Тем самым был в очередной раз чётко зафиксирован территориальный раскол страны.Так или иначе, но российский вариант выхода из кризиса, продемонстрированный в октябре 1993 года, украинцев совсем не вдохновил, и они предпочли действовать мирными методами, чем долго потом гордились (крымский сепаратизм Кучма тоже задавил мирным путём, хотя применение силы не исключалось). Увы, эффекта этого хватило только на десятилетие…P.S.: А приз за предсказательную силу ушёл к покойному Вячеславу Черноволу, который сказал, что выборы 1994 году приведут к "тихой диктатуре олигархии" – как в воду глядел, но это была уже совсем другая история.

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