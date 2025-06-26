Президентские выборы 1994 года: украинский сценарий выход из политического кризиса
© AP / Gleb Garanich, Poolкучма кравчук
© AP / Gleb Garanich, Pool
Даже на Украине мало кто помнит, что президентские выборы 1994 года, первый тур которых состоялся 26 июня, были результатом сильнейшего политического кризиса и проводились досрочно. Так же мало кто помнит, что именно в этот момент Украина вплотную приблизилась к федерализации
22 декабря 1993 года Верховная Рада, выполняя требование бастующих шахтёров, назначила на 20 марта 1994 года консультативный референдум о доверии президенту Леониду Кравчуку и себе, любимой (за основу брались аналогичные решения российской власти в 1993 году).
3 февраля 1994 года, в порядке добивания президента ногами, Рада принимает закон о формировании местных органов власти и самоуправления. Тем самым отменялся закон от 5 марта 1992 года, которым вводился институт представителей президента, возглавлявших исполнительную власть на уровне области и района.
По новому закону институт представителей президента ликвидировался, восстанавливались исполкомы областных и районных советов, которые по должности возглавляли председатели соответствующих советов, причём впервые (и последний раз, кстати) они избирались прямым голосованием.
Новый закон должен был вступить в силу после выборов, но результат немного предсказуемый – президент полностью утратил признаки контроля над вертикалью власти, представители президента занялись своей собственной политической карьерой (кстати, большинство из них выборы выиграли – кадры Кравчук подобрал неплохие).
18 марта 1994 года, после переговоров с Кравчуком, Рада отменила референдум и постановила провести 27 марта досрочные парламентские, а 26 июня – досрочные президентские выборы (регулярные должны были состояться весной 1995 и осенью 1996 годов соответственно). Последние совмещались с местными выборами.
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Парламентские выборы были проведены, но Кравчук сдаваться не собирался и попытался отсрочить выборы на том основании, что в условиях отсутствия новой Конституции, выборы "усилят дестабилизационные процессы, политическую поляризацию и противостояние политических сил, что помешает достижению национального согласия". Его активнейшим образом поддержали представители националистических партий, утверждая, что президентские выборы приведут к "дальнейшему противостоянию и хаосу, которые могут поставить под угрозу само существование государства".
Разумеется, всего этого никто не боялся, боялись того, что Кравчук потерпит поражение, а к власти придёт "пророссийский" экс-премьер Леонид Кучма. Ну а в случае победы Кравчука он окажется без вертикали исполнительной власти…
Кравчуку и его союзникам просто не объяснили, что для срыва выборов можно спровоцировать конфликт с кем-то из соседей и ввести военное положение, при котором выборы не проводятся. Впрочем, Кравчуку – человеку мягкому и интеллигентному, это и в голову бы не пришло. Да и международная ситуация началу конфликтов не способствовала.
Понятно, потуги эти никакого эффекта не дали – в Раде было левое большинство во главе с Александром Морозом, которое было как раз за выборы, рассчитывая на повторение успеха левых сил уже в президентской гонке. А изменение местной власти виделось, одновременно, как шаг к восстановлению советской системы и, одновременно, федерализации (хотя среди коммунистов и социалистов сторонников федерализации было немного).
В закон о выборах президента были внесены изменения. Они выглядели косметическими, но, например, требование знания государственного языка подвигло на его изучение Кучму, который до этого вполне обходился русским.
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В выборах участвовало шесть кандидатов.
Леонид Кравчук, который пытался играть в правой части политического спектра, что в принципе было путём к поражению – на Западе избирателей меньше (ситуация может измениться только на следующих президентских выборах, если они будут – территориальные потери существенно изменили электоральный баланс на Украине). Его поддерживали национал-демократы.
Леонид Кучма, который, напротив, выдвигался как "пророссийский" кандидат (в то время пророссийскими считались левые политики, а сторонники восстановления отношений с Россией считались левыми). Интересно, что в программе Кучмы не содержалось прямых требований федерализации и предоставления русскому языку статуса государственного, хотя избиратели были в этом убеждены и именно эти идеи выдвигали его ключевые советники – Михаил Погребинский и Владимир Маленкович. Поддерживало его движение "Межрегиональный блок реформ", но его слабый результат на парламентских выборах поставил крест на развитии этого политического проекта.
Александр Мороз был единственным кандидатом, выдвинутым партией – Социалистической, которую он и возглавлял. Коммунисты своего кандидата (Петра Симоненко) выдвинули, но он снял кандидатуру в пользу Мороза (хотя в сложившейся расстановке сил этот шаг скорее сработал в пользу Кучмы).
Другие кандидаты в основном создавали массовость.
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Экономист, бывший вице-премьер Владимир Лановой хотел напомнить о себе, и ему это вполне удалось (впоследствии он был советником у Кучмы). То же касается экс-спикера Ивана Плюща (он ещё раз станет спикером – но уже через состав парламента, в 2000 году).
А вот министр образования Пётр Таланчук своих целей, в чём бы они не состояли, не достиг – политику он полностью покинул.
Мотивы предпринимателя Валерия Бабича остались непонятными – предполагалось, что он играл роль спойлера, но с высоты сегодняшнего опыта представляется, что никто из тогдашних политиков не владел на таком уровне избирательными технологиями. Важен сам факт – позже он никогда в политике явно не участвовал (хотя теневое влияние возглавляемой им "Украинской финансовой группы" отмечалось).
Кроме того, снялись с выборов бывший вице-премьер Виктор Пинзеник, академик Игорь Юхновский, лидер Руха Вячеслав Черновол, сподвижник Кучмы Владимир Гринёв.
Избирательная кампания по нынешним временам выглядела до крайности наивной. Оппозиционные кандидаты (в первую очередь – Кучма) жаловались на доминирование действующего президента в государственных СМИ (достигающегося, например, манипуляциями с выделением бумаги газетам), сложности с арендой помещений для встреч с избирателями и т.п. Приходилось идти довольно оригинальные методы прорыва "информационной блокады". Например, руководитель молодежного аэрокосмического объединения "Созвездие" Олег Петров рассказывал, как над митингами в поддержку Кравчука разбрасывали листовки при помощи ракет, которые конструировали дети (что само по себе незаконно и вызывает естественный ужас с точки зрения безопасности).
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ЦИК, впрочем, считал, что кандидаты имеют примерно равные возможности агитации и это, скорее всего, действительно было так – с точки зрения тех ресурсов, которые предоставлял ЦИК.
Особой интриги в выборах не было – все понимали, что основная борьба идёт между Кравчуком и Кучмой. Вопрос был только в том, насколько приблизится к лидерам Мороз.
Явка в первом туре составила несколько выше 70%.
Вообще явка на президентских выборах на Украине – отдельная история. Самая высокая явка была на самых первых выборах 1991 года – 84%. Но это был эффект новизны и веры во всё хорошее. В первом туре выборов 2004 года результат был 74,5% и это был результат отчаянного предвыборного напряжений и подтасовок. А самые упадочные были выборы 2014 года – всего 60%. Хотя этот результат вызывает некоторое недоумение – за право не выбирать украинцы всё же на майдане стояли… 70% – вполне средний результат.
Прогнозы полностью оправдались – во второй тур вышли Кравчук с 38,4% и Кучма с 31,4%.
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На третьем месте предсказуемо же оказался Мороз, но – с огромным отрывом от лидеров (всего 13,3%) и с унизительно небольшим отрывом от Ланового (9,5%). А вот каждый из трёх остальных кандидатов получил меньше, чем проголосовало против всех…
Что самое интересное – не смотря на все грубейшие ошибки, допущенные в ходе компании, и потерю управляемости страной, во втором туре выборов, который прошёл 10 июля, Кравчук ухитрился набрать 45%! Кучма, конечно, получил 52% и честно выиграл, но его оппонент смог набрать почти половину голосов, причём он победил в 13 регионах Запада и Центра страны (всего на Украине было 27 административных единиц – 24 области, Автономная республика Крым, города Киев и Севастополь)… Тем самым был в очередной раз чётко зафиксирован территориальный раскол страны.
Так или иначе, но российский вариант выхода из кризиса, продемонстрированный в октябре 1993 года, украинцев совсем не вдохновил, и они предпочли действовать мирными методами, чем долго потом гордились (крымский сепаратизм Кучма тоже задавил мирным путём, хотя применение силы не исключалось). Увы, эффекта этого хватило только на десятилетие…
P.S.: А приз за предсказательную силу ушёл к покойному Вячеславу Черноволу, который сказал, что выборы 1994 году приведут к "тихой диктатуре олигархии" – как в воду глядел, но это была уже совсем другая история.
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