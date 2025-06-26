https://ukraina.ru/20250626/glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1064328664.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 26.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.

2025-06-26T16:09

2025-06-26T16:09

2025-06-26T16:09

новости

украина

сербия

троицк

родион мирошник

сво

торговля оружием

военная помощь украине

госдолг

дтп

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🟥 Украинские БПЛА нанесли массированный удар по центру поселка Троицк в ЛНР — об этом сообщил Родион Мирошник; 🟦 В Румынии автобус, в котором ехали около 60 украинцев, попал в ДТП - об этом сообщают румынские СМИ; 🟦 Госдолг Украины вырос почти на $1 млрд в мае 2025 года — об этом заявили в минфине Украины; 🟦 Новый премьер-министр Сербии Джуро Мацут завил, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии — поставок вооружений Украине от Белграда не будет; 🟦 Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан;Следите за новостями на сайте Украина.ру

украина

сербия

троицк

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сербия, троицк, родион мирошник, сво, торговля оружием, военная помощь украине, госдолг, дтп