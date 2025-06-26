Главные новости к этому часу - 26.06.2025 Украина.ру
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Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 26.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
2025-06-26T16:09
2025-06-26T16:09
новости
украина
сербия
троицк
родион мирошник
сво
торговля оружием
военная помощь украине
госдолг
дтп
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🟥 Украинские БПЛА нанесли массированный удар по центру поселка Троицк в ЛНР — об этом сообщил Родион Мирошник; 🟦 В Румынии автобус, в котором ехали около 60 украинцев, попал в ДТП - об этом сообщают румынские СМИ; 🟦 Госдолг Украины вырос почти на $1 млрд в мае 2025 года — об этом заявили в минфине Украины; 🟦 Новый премьер-министр Сербии Джуро Мацут завил, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии — поставок вооружений Украине от Белграда не будет; 🟦 Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан;Следите за новостями на сайте Украина.ру
украина
сербия
троицк
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сербия, троицк, родион мирошник, сво, торговля оружием, военная помощь украине, госдолг, дтп
Новости, Украина, Сербия, Троицк, Родион Мирошник, СВО, торговля оружием, военная помощь Украине, госдолг, ДТП

Главные новости к этому часу

16:09 26.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Евгений Алексеевич СоколовБанкнота 10 гривен
Банкнота 10 гривен - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© commons.wikimedia.org / Евгений Алексеевич Соколов
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Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
🟥 Украинские БПЛА нанесли массированный удар по центру поселка Троицк в ЛНР — об этом сообщил Родион Мирошник;
🟦 В Румынии автобус, в котором ехали около 60 украинцев, попал в ДТП - об этом сообщают румынские СМИ;
🟦 Госдолг Украины вырос почти на $1 млрд в мае 2025 года — об этом заявили в минфине Украины;
🟦 Новый премьер-министр Сербии Джуро Мацут завил, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии — поставок вооружений Украине от Белграда не будет;
🟦 Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан;
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