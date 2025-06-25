https://ukraina.ru/20250625/soglasno-state-5-konstitutsii-ukrainy-ya-vstal-na-zaschitu-luganschiny-poslednee-slovo-boytsa-lnr-1064223431.html

Согласно статье 5 Конституции Украины, я встал на защиту Луганщины. Последнее слово бойца ЛНР

Согласно статье 5 Конституции Украины, я встал на защиту Луганщины. Последнее слово бойца ЛНР - 25.06.2025 Украина.ру

Согласно статье 5 Конституции Украины, я встал на защиту Луганщины. Последнее слово бойца ЛНР

Несколько дней назад на Украине к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили Евгения Соловьева. Статья — госизмена за службу в вооруженных силах ЛНР в 2014 году. Тексты выступлений Евгения Соловьева в суде, а также его комментарии получены через родственников.

2025-06-25T10:09

2025-06-25T10:09

2025-06-25T10:11

репрессии на украине

украина

лнр

россия

петр порошенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

беркут

айдар

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064222506_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_bdf7a0ecd2b14843ffe4734dda0f2e97.jpg

Евгений Соловьев родился в России, но является гражданином Украины. В 2014 году он жил в Луганске и в начале лета стал командиром штурмового взвода военной полиции Министерства обороны ЛНР. Прослужил Евгений до конца 2014 года, и перед Новым годом выехал на Украину."Разочаровался, поскольку ЛНР и ДНР не стали Россией, — говорит он. — Кроме того, не хотел бросать жену и детей, которые находились в Киеве".На Украине Соловьев устроился замдиректора спиртзавода в селе Стадница Киевской области. Как только 24 февраля 2022 года начались боевые действия, он стал дежурить на блокпостах."Я ждал наши [российские] войска, — объяснил свои действия Евгений. — Для облегчения прохождения наших войск, я закрыл три блокпоста в Киевской области. Но когда понял, что российская армия начала выход из Украины, то в сентябре 2022 года, после пожара на спиртзаводе, хозяин которого покупал средства индивидуальной бронезащиты и оказывал другую помощь ВСУ, я уволился и попытался покинуть территорию Украины для участия в СВО".При попытке выезда его и задержали.Соловьев свою службу в вооруженных силах ЛНР не отрицал, но вину в госизмене не признал."Давайте сразу определимся с понятиями государственный переворот и революция, и какая разница в них, — так начал свою речь в судебных дебатах Соловьев. — Так вот, в отличие от государственного переворота, когда отрицается действующая в стране власть и насильственным образом отстраняется от правления, революция отрицает само государство, которое в данный период времени сложилось на этой территории.Я говорил вам уже ранее, что не жители Донецкой и Луганской областей первые начали захватывать административные здания на территории Украины, да это не секрет, так на 24 января 2014 года было захвачено 8 администраций: Киевская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская. Также были заблокированы Волынская (в Луцке), Закарпатская (в Ужгороде). Черкасская тоже была взята штурмом, но затем освобождена милицией. Также шли митинги у администраций Запорожья, Одессы и Днепропетровска. 25 января штурмом были взяты Полтавский, Винницкий и Волынский облсоветы.Я также повторю, что 27 января 2014 года администрация города Луганск в лице мэра Сергея Кравченко и председателя облсовета Владимира Пристюка обратилась к жителям с просьбой о создании отрядов самообороны области с целью защиты конституционного строя Украины, а также от сторонников Евромайдана, которые 22 января 2014 года пытались захватить Луганскую ОГА. Они получили достойный отпор от активистов организации Луганская гвардия и местных жителей, которые были не согласны с проплаченным разведками европейского анклава, Великобритании и США госпереворотом в Киеве.Согласно статье 5 Конституции Украины, в который сказано, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ", что "народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления", что "право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами", я встал на защиту Луганщины.И уж тем мне более не мы первыми открыли огонь в 2014 году. 27 мая 2014 года вооружённые силы Украины, перейдя на сторону преступников, совершивших вооружённый государственный переворот на Украине, тем самым нарушившие данную ими воинскую присягу, обстреляли город Рубежное из миномётов. А 2 июня 2014 года украинская авиация произвела залп неуправляемыми реактивными снарядами по центру города Луганск, в результате чего были убиты 8 мирных жителей и 28 жители были ранены. После этого жители Луганщины вынуждены были взять в руки оружие и защищать свои жизни".Соловьев убедительно показал, что по содержанию им совершенного, его нельзя судить за госизмену. Но кроме содержания есть и форма. Соловьева обвинили в госизмене в виде перехода на сторону врага, но юридически враг определяется только после объявления войны, чего Украина не сделала ни в 2014-м, ни в 2022 году. В 2014 году Украина вела не войну с внешним противником, а антитеррористическую операцию как бы на своей территории. Соответственно гражданин Украины не мог перейти на сторону врага за отсутствием такового. Можно было бы предъявить "участие в террористической организации", но Украина никогда не признавала ДНР и ЛНР террористическими организациями, поэтому Соловьев не мог участвовать в таковых, а АТО по сути своей была незаконным мероприятием. Так что единственное, что можно было бы без сомнений предъявить Евгению, — "участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях". А это, с учетом руководящей должности Соловьева, но при недоказанности причинения его подразделением какого-либо ущерба и при отсутствии доказанных жертв, — от 5 до 10 лет. Смягчающие обстоятельства, а такие были в виде показаний побывавших в плену в ЛНР украинских волонтеров, которые в суде говорили об очень гуманном поведении Соловьева, могли бы привести и к минимальному сроку. Но это при верной квалификации, не при "госизмене", которой, согласно украинскому законодательству, не было.Последнее слово Евгения Соловьева в украинском суде — это шедевр. Его стоит привести без купюр."Когда в 1980 году меня ребенком привезли в Луганскую область УССР, я никогда не разделял окружающих меня людей на русских, белорусов и украинцев. В то время мы все свободно разговаривали на русском языке, прекрасно понимая друг друга, и никто нам этого не запрещал. Мы все вместе отдыхали в пионерских лагерях, играли в хоккей и футбол во дворах, посещали спортивные секции, различные кружки и сидели за одной партой в школе. Мы ходили на митинги, демонстрации и парады, на которых чествовали победителей различных соревнований, Героев Труда и Великой Отечественной войны.В то время мы не могли даже представить о появлении на свет будущих предателей своего народа, каковыми я считаю: Владимира Зеленского, Петра Порошенко*, Андрея Ермака, Рината Ахметова, Василия Малюка, Валерия Залужного, Александра Сырского, Олега Татарова, Юлию Тимошенко, Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Олега Тягнибока, Рустема Умерова, Александра Усика, Ирину Фарион и многих-многих других. Список настоящих предателей и преступников нескончаемо долог. Все эти люди причастны к совершению целого ряда преступлений, направленных против государственности Украины, а именно: нарушению Конституции и конституционных прав, нарушению данной ими присяги, государственной измене, а также пособничеству иностранным спецслужбам с целью посягательства на суверенитет Украины.Наша мирная и дружная жизнь в 80-х начала меняться с 1991 года и окончательно изменилась в 2013-2014 годах после совершённого вашими руками государственного переворота, который был проплачен из-за рубежа — этого уже никто не скрывает. Вы превратили территорию Украины в резервацию, а население — в секту с сатанинскими обрядами и ритуалами. Весь мир помнит, как вы вводили в транс массы людей под речёвки: "Кто не скачет тот москаль" и "Москалей на ножи", как совершали жертвоприношения в виде организованного Пашинским и Парубием расстрела "небесной сотни". 2 мая 2014 года вы сожгли людей в Одесском доме профсоюзов, когда на соседней улице стоял "Беркут" и ему не дали вмешаться и предотвратить эту ужасную трагедию. Вместо диалога с несогласными с госпереворотом жителями Луганской и Донецкой областей, вы прислали к нам карательные отряды "Айдар"**, "Азов"**, "Луганск-1", "Днепр-1"**, откровенных бандитов из батальона "Торнадо". Последние прославились особенной жестокостью в отношении мирного населения Луганской области. Изнасилования, пытки, убийства, в том числе детей, — вот не весь перечень тех преступлений, которые совершали ваши посланники и "голуби мира". Олигарх Игорь Коломойский призывал к убийству несогласных с госпереворотом за вознаграждение в 10 тысяч долларов. "Обещайте им всё, а вешать будем потом", — говорил про нас мэр Днепропетровска Игорь Филатов. Президент Петр Порошенко* с трибуны обещал, что "ваши" дети будут учиться в школах, а "наши" — сидеть в подвалах. И все это под ваши аплодисменты.Однако мудрость гласит — бойтесь мыслей своих. Теперь ваши дети на этой территории вынуждены сидеть в метрополитенах, бомбоубежищах и подвалах. Вы этого добивались и этого хотели? Если да, то я вас поздравляю — вы достигли поставленной цели!Вы проводите факельные шествия нацистов, прославляющих Бандеру, и гей-парады, вы легализуете наркотики, вы запретили Красное знамя — символ победы над фашистским мракобесием, вы запретили георгиевскую ленту, символизирующую воинскую доблесть наших предков. Но и этого вам показалось мало. На оккупированной вами территории вы пытаетесь внести раскол в православие, вы захватываете храмы, устраиваете в них вечеринки, концерты и аукционы. Вы сошли с ума! Вы переименовываете улицы и проспекты, разрушаете и демонтируете памятники поэтам, которые прославляли эту землю, уничтожаете монументы защитникам и освободителям, которые совершали подвиги и отдали свою жизнь за эту землю в борьбе с захватчиками и оккупантами. Вы забыли, что они принесли эту жертву и за вас в том числе, за то, чтобы вы жили. Вы продали память о ваших дедах и прадедах, об их героическом прошлом за "кружевные трусы". Переписывая историю, вы начали идеализировать и вкладывать в головы молодых поколений нацизм и фашизм, прославляя гитлеровских прихвостней Бандеру, Шухевича, Мельника, дивизию СС "Галичина"**, батальон "Нахтигаль" и других врагов рода человеческого, которые выжигали села и города со стариками, женщинами и детьми. Со всей этой нечистью беспощадно боролся мой героический дед Василий Степанович Марченко, который закончил Великую Отечественную войну в Праге в 1945 году.Вас ничему не научила история печально известного Бабьего Яра! Вы отказались от своего прошлого, а значит у вас нет будущего! Вы обречены!Не мне давать оценку произошедшему в Буче в 2022 году, но я, уже будучи в киевском СИЗО, многое услышал такого, что вам пока удаётся скрывать от людей. Вы — мясники, которые годами били из артиллерии по жилым кварталам и рынкам с мирными жителями. Вы не щадите даже своих военнопленных. Примером тому служит ваша атака американскими ракетами, по месту содержания украинских военнопленных в Еленовке, в результате которой погибли и получили ранения, различной степени тяжести, ваши военные. Сбитие борта ИЛ-76 С 65-ю украинскими военнопленными, которых моя Родина собиралась вернуть их матерям, жёнам и детям.В вас не осталось ничего святого!Очень смешно слышать, что ваша резервация является самостоятельным и независимым государством. Что вы знаете о самостоятельности и независимости? За время вашей "незалежности" вы умудрились бездарно утратить всё, что вам досталось от Советского Союза. Были уничтожены целые отрасли и не построено ни одного высокотехнологичного производства. Вы сами разрушили всё что имели и продолжаете это делать. Все 8 лет, которые я находился на этой территории, я занимал руководящие посты на государственном предприятии. Я видел и знаю теневую сторону вашей экономики — вы погрязли в коррупции, которая прогрессирует во всех эшелонах вашей власти. Всё это результат "умелого" управления ваших президентов: Кравчука, который был одним из инициаторов раздела Советского Союза; Кучмы, который путём махинаций с ваучерами расплодил олигархат и дал возможность преступным группировкам за копейки скупить заводы, фабрики и остальные объекты инфраструктуры бывшей УССР; Ющенко, при котором проворачивались грабительские схемы в газовой, нефтяной и угольной отраслях; Януковича, который потерял под ногами землю от вседозволенности и безнаказанности; Порошенко*, который является соучастником государственного переворота и который отправлял орды на Донбасс для уничтожения русскоязычного населения; Зеленского, который не выполнил ни одного из обещаний его предвыборной кампании и утопившего в крови весь свой электорат.Разбрасываясь патриотическими лозунгами, вы отправили на смерть сотни тысяч людей, которые считали, что идут защищать свою землю, которую вы, несмотря на Конституцию, продаете иностранным корпорациям. Так за что же эти люди приняли смерть? За ваши бизнес-интересы? Я уверен, что рано или поздно простой народ поймёт и по достоинству оценит ваши поступки. Мало того, я уверен, что люди уже это осознают, особенно после заключения вами так называемой ресурсной сделки с США.Возможно, вы надеетесь сбежать и тем самым избежать наказания за содеянное. Вынужден вас огорчить. Вспомните недавно историю предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 и предал своих товарищей. Вспомните, как закончилась его жизнь в Испании. Все имена и фамилии известны и все будут наказаны.Я понимаю, где я сейчас нахожусь. На этой территории не работают ни Конституция, ни законы, а также не соблюдаются права и свободы человека. Вы крутите законодательством как хотите. Ваш, на тот момент еще легитимный, президент 30 сентября 2022 года своим указом №679 запретил любые переговоры с Российской Федерацией. И вот буквально на днях я слышу от главы Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко из партии "Слуга народа", что оказывается в этом вопросе прежде всего нужно руководствоваться Конституцией Украины. Смешно слушать как нардеп выкручивается, чтобы оправдать возможную поездку вашего просроченного президента в Турцию для переговоров с президентом моей Родины Владимиром Владимировичем Путиным.Итак, что вы можете мне сделать? Забрать у меня свободу, семью, дом или другое имущество? На этом ваши возможности заканчиваются. Да и эти меры от вас временны, справедливость будет восстановлена, и виновные будут наказаны по всей строгости закона.В конце этой речи я хочу сказать следующее: я, Евгений Вячеславович Соловьёв, как человек родившийся в России и впитавший любовь к ней вместе с молоком своей матери, всю свою жизнь буду защищать своё Отечество и отстаивать его интересы! Все мои поступки, включая и те, которые я совершал в период с 2014 по 2022 год, были совершены мною сознательно и обусловлены исключительно воспитанием в семье офицеров, православной верой, гордостью за героическое прошлое моего народа, а также чувством ответственности за будущее моей Родины! Ни об одном из них я не сожалею. Слава России!"О проблемах со статусом бойцов вооруженных сил Донбасса, которые попали в украинские тюрьмы, в материале — "Бесчинства властей Украины в отношении заложников. Кто вы — бойцы ЛДНР?"*внесен в список террористов и экстремистов**организации, запрещенные на территории РФ

https://ukraina.ru/20250624/1064219095.html

украина

лнр

россия

донбасс

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, лнр, россия, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, беркут, айдар, "азов", сво, донбасс, госпереворот, майдан, конституция, эксклюзив