https://ukraina.ru/20250625/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1064295784.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.

2025-06-25T21:49

2025-06-25T21:49

2025-06-25T21:49

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🟦 Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки, рассказала РИА Новости сестра курянина Диана Минаева; 🟦 Мария Захарова призвала не забывать, как американские власти формируют инвестиционный климат. "Вашингтон показал на днях мастер-класс по климат-контролю. Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие инвестиции, президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу. "Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого", - предупредила официальный представитель МИД России; 🟦 Европейские лидеры готовы терпеть выходки президента США Дональда Трампа ради сохранения поддержки с его стороны, передает Bloomberg. "Его встретили как героя несмотря на то, что он неустанно ругал, унижал и ставил под сомнение эффективность Североатлантического альянса и европейских союзников. <…> Это, видимо, называют политикой. Тем, что европейцы считают необходимым сделать для сохранения альянса, в котором на США приходится 70% возможностей", — говорится в материале; 🟦 Атакованному львом директору "Тайгана" провели последнюю операцию, сообщило издание Mash. По прогнозам врачей, Олег Зубков сможет и разговаривать, и даже петь — если придётся. Сам он больше всего хочет вернуться ко львам; 🟦 Росавиация запретила рейсы в аэропорты Израиля в период с 01:00 до 07:00 мск до 12 июля. Авиакомпаниям РФ также предписано не выполнять полеты в пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Следите за новостями на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, израиль, россия, владимир путин, мария захарова, дональд трамп, bloomberg, росавиация, ес, нато, международные отношения, международная политика