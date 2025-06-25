https://ukraina.ru/20250625/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1064295784.html
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
2025-06-25T21:49
2025-06-25T21:49
2025-06-25T21:49
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🟦 Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки, рассказала РИА Новости сестра курянина Диана Минаева; 🟦 Мария Захарова призвала не забывать, как американские власти формируют инвестиционный климат. "Вашингтон показал на днях мастер-класс по климат-контролю. Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие инвестиции, президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу. "Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого", - предупредила официальный представитель МИД России; 🟦 Европейские лидеры готовы терпеть выходки президента США Дональда Трампа ради сохранения поддержки с его стороны, передает Bloomberg. "Его встретили как героя несмотря на то, что он неустанно ругал, унижал и ставил под сомнение эффективность Североатлантического альянса и европейских союзников. <…> Это, видимо, называют политикой. Тем, что европейцы считают необходимым сделать для сохранения альянса, в котором на США приходится 70% возможностей", — говорится в материале; 🟦 Атакованному львом директору "Тайгана" провели последнюю операцию, сообщило издание Mash. По прогнозам врачей, Олег Зубков сможет и разговаривать, и даже петь — если придётся. Сам он больше всего хочет вернуться ко львам; 🟦 Росавиация запретила рейсы в аэропорты Израиля в период с 01:00 до 07:00 мск до 12 июля. Авиакомпаниям РФ также предписано не выполнять полеты в пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Следите за новостями на сайте Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064285831_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_193abac3f84b3cc24c1f84192b761e72.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, израиль, россия, владимир путин, мария захарова, дональд трамп, bloomberg, росавиация, ес, нато, международные отношения, международная политика
Новости, США, Израиль, Россия, Владимир Путин, Мария Захарова, Дональд Трамп, bloomberg, Росавиация, ЕС, НАТО, международные отношения, Международная политика
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
🟦 Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки, рассказала РИА Новости сестра курянина Диана Минаева;
🟦 Мария Захарова призвала не забывать, как американские власти формируют инвестиционный климат.
"Вашингтон показал на днях мастер-класс по климат-контролю. Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие инвестиции, президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу. "Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого", - предупредила официальный представитель МИД России;
🟦 Европейские лидеры готовы терпеть выходки президента США Дональда Трампа ради сохранения поддержки с его стороны, передает Bloomberg.
"Его встретили как героя несмотря на то, что он неустанно ругал, унижал и ставил под сомнение эффективность Североатлантического альянса и европейских союзников. <…> Это, видимо, называют политикой. Тем, что европейцы считают необходимым сделать для сохранения альянса, в котором на США приходится 70% возможностей", — говорится в материале;
🟦 Атакованному львом директору "Тайгана" провели последнюю операцию, сообщило издание Mash. По прогнозам врачей, Олег Зубков сможет и разговаривать, и даже петь — если придётся. Сам он больше всего хочет вернуться ко львам;
🟦 Росавиация запретила рейсы в аэропорты Израиля в период с 01:00 до 07:00 мск до 12 июля. Авиакомпаниям РФ также предписано не выполнять полеты в пространстве Иордании, Ирака и Ирана.
Следите за новостями на сайте Украина.ру