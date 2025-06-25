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"Брюссель сегодня – настоящий враг России, Украина в ЕС – опасность для нашей страны" - Медведев

"Брюссель сегодня – настоящий враг России, Украина в ЕС – опасность для нашей страны" - Медведев - 25.06.2025 Украина.ру

"Брюссель сегодня – настоящий враг России, Украина в ЕС – опасность для нашей страны" - Медведев

Прежнего Евросоюза больше нет, а нынешний враждебен России и украинское членство в этом союзе представляет опасность. Об этом 25 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-06-25T21:32

2025-06-25T21:32

2025-06-25T21:32

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Рассуждая на тему смены подходов, или почему Украина не должна стать членом ЕС, Медведев отметил: в Москве лет 15–20 назад никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз. Киев при таком сценарии мог потерять рынок ЕАЭС, а фундаментальная угроза экономическое сотрудничество Киева с членами Евросоюза не была очевидной."Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль, - отметил Медведев. - Нашей принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО. Его расширение к нашим границам было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России. Но сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет".Нынешний Евросоюз, уверен зампред российского Совбеза - это политизированная глобалистская, а с некоторых пор и яро русофобская организация."Организация, которая мечтает о реванше, направленном против России. Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия. Они полностью разрушили представление о ЕС как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами. И у которого торговый оборот с Россией достигал почти €500 млрд", - напомнил Медведев.Нынешний ЕС идеологизирован и, по мнению Медведева, проблема эта не только внутренняя для этого союза."Теперь его главная идеология – звериная русофобия, порождённая мнимой "русской угрозой", которую они сами себе накачали для решения своих мелкотравчатых задач. Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма. Брюссельские тараканы и недалёкие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения", - констатировал Медведев.Он также обратил внимание на ещё одно важное обстоятельство."Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России. Именно ЕС подписал соглашение с нелегитимным главарём умирающей Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению её так называемой безопасности. Именно ЕС поставляет бандеровским уродцам оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, строит на их территории оборонные заводы. Именно ЕС направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали наших граждан и совершали теракты в нашей стране", - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.При этом он заметил, что "ЕС нагло финансирует свои омерзительные действия за счёт доходов от замороженных активов России"."Брюссель сегодня – настоящий враг России, - подчеркнул глава российского Совбеза. - В таком извращённом виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс".Именно поэтому лозунг "Вступайте куда угодно, только не в НАТО" должен быть скорректирован, убеждён Медведев."ЕС, напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками, – прямая угроза России. Именно так к нему и нужно относиться. Во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы", - считает замглавы Совбеза России.На этом основании он сделал вывод о значении для России членства Украины в ЕС."Таким образом, так называемая Украина в ЕС – опасность для нашей страны. Купирование этой опасности может быть двояким: а) либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему в принципе не нужно; б) либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать", - резюмировал Медведев.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой

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