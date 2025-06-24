https://ukraina.ru/20250624/pravitelstvo-rossii-napravit165-mln-v-pomosch-postradavshim-predprinimatelyam-prigranichya-1064235605.html

Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья

Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья - 24.06.2025 Украина.ру

Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья

Правительство России направит финансовую помощь пострадавшим предпринимателям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

2025-06-24T17:04

2025-06-24T17:04

2025-06-24T17:05

новости

россия

курская область

курск

хинштейн

правительство

социальная политика

социальные расходы

социальное государство

социальная справедливость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102221/65/1022216594_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_af8feeb8f620050e72b0355a30f1bcfb.jpg

"Правительство РФ направит₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям. Это ещё одна мера поддержки бизнеса из приграничья", - сообщил Хинштейн.Хинштейн отметил, что в рамках поддержки юридические лица и индивидуальные предприниматели получат до ₽400 тыс. за полностью утраченное имущество и до ₽200 тыс. — за повреждённые, но уцелевшие объекты. Компенсационные выплаты будут предоставлены 64 организациям и 351 ИП."В реестр получателей включены все, кто пострадал от действий ВСУ в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года, а также предприятия, повреждённые от прилётов в прошлом году 4 апреля в Курске и 4 июля в селе Свердликово Суджанского района", - уточнил Хинштейн.Он поблагодарил федеральный центр за постоянную помощь, которую получает Курская область.Тем временем продолжается работа по розыску и возвращению мирных жителей Курской области, угнанных на Украину в ходе вторжения украинской армии и наёмников в российский регион. Подробности в публикации: "Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО

россия

курская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, курск, хинштейн, правительство, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, поддержка, предприниматели, кто