Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья - 24.06.2025 Украина.ру
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Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья
Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья - 24.06.2025 Украина.ру
Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья
Правительство России направит финансовую помощь пострадавшим предпринимателям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
2025-06-24T17:04
2025-06-24T17:05
новости
россия
курская область
курск
хинштейн
правительство
социальная политика
социальные расходы
социальное государство
социальная справедливость
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"Правительство РФ направит₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям. Это ещё одна мера поддержки бизнеса из приграничья", - сообщил Хинштейн.Хинштейн отметил, что в рамках поддержки юридические лица и индивидуальные предприниматели получат до ₽400 тыс. за полностью утраченное имущество и до ₽200 тыс. — за повреждённые, но уцелевшие объекты. Компенсационные выплаты будут предоставлены 64 организациям и 351 ИП."В реестр получателей включены все, кто пострадал от действий ВСУ в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года, а также предприятия, повреждённые от прилётов в прошлом году 4 апреля в Курске и 4 июля в селе Свердликово Суджанского района", - уточнил Хинштейн.Он поблагодарил федеральный центр за постоянную помощь, которую получает Курская область.Тем временем продолжается работа по розыску и возвращению мирных жителей Курской области, угнанных на Украину в ходе вторжения украинской армии и наёмников в российский регион. Подробности в публикации: "Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО
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новости, россия, курская область, курск, хинштейн, правительство, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, поддержка, предприниматели, кто
Новости, Россия, Курская область, Курск, Хинштейн, правительство, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, поддержка, предприниматели, КТО

Правительство России направит ₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям приграничья

17:04 24.06.2025 (обновлено: 17:05 24.06.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Правительство России направит финансовую помощь пострадавшим предпринимателям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
"Правительство РФ направит₽165 млн в помощь пострадавшим предпринимателям. Это ещё одна мера поддержки бизнеса из приграничья", - сообщил Хинштейн.
Хинштейн отметил, что в рамках поддержки юридические лица и индивидуальные предприниматели получат до ₽400 тыс. за полностью утраченное имущество и до ₽200 тыс. — за повреждённые, но уцелевшие объекты. Компенсационные выплаты будут предоставлены 64 организациям и 351 ИП.
"В реестр получателей включены все, кто пострадал от действий ВСУ в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года, а также предприятия, повреждённые от прилётов в прошлом году 4 апреля в Курске и 4 июля в селе Свердликово Суджанского района", - уточнил Хинштейн.
Он поблагодарил федеральный центр за постоянную помощь, которую получает Курская область.
Тем временем продолжается работа по розыску и возвращению мирных жителей Курской области, угнанных на Украину в ходе вторжения украинской армии и наёмников в российский регион. Подробности в публикации: "Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО
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