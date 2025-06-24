https://ukraina.ru/20250624/khronika-energeticheskie-voyny-kiev-pokupaet-gaz-v-rossii-a-tsena-nefti-ne-otreagiruet-na-situatsiyu-v-1064210403.html

Хроника энергетические войны. Киев покупает газ в России, а цена нефти не отреагирует на ситуацию в Иране

Хроника энергетические войны. Киев покупает газ в России, а цена нефти не отреагирует на ситуацию в Иране - 24.06.2025 Украина.ру

Хроника энергетические войны. Киев покупает газ в России, а цена нефти не отреагирует на ситуацию в Иране

Киев продолжает получать газ из РФ через европейских посредников, но уже с их наценкой. При этом газовые котировки в ЕС почти в полтора раза ниже, чем на Украине: $512 против $755 за тысячу кубометров.

2025-06-24T04:30

2025-06-24T04:30

2025-06-24T04:30

хроника энергетической войны

украина

иран

сша

владимир зеленский

сергей макогон

петер сийярто

газпром

ес

минфин

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Украина продолжает закупать российский газ через посредников в ЕвропеУкраина в июне 2025 года приобрела почти 350 млн кубометров природного газа, 2/3 этих объемов импортированы из Венгрии и Словакии. Как известно, обе эти страны активно закупают российский газ.По информации Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), за 20 дней июня в страну было импортировано 347,6 млн кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши. По подсчетам киевского издания "Страна", поставки газа на Украину из первых двух стран с начала июня составили 245 млн кубометров, то есть 2/3 от общего объема. Таким образом, Украина продолжает импортировать российский газ через европейских посредников, но уже с их наценкой.При этом по состоянию на 19 июня цены на газ на Украине превысили $755 за тысячу кубометров. Об этом сообщила украинская консалтинговая компания ExPro Consulting. По данным компании, это наивысшие показатели с ноября 2022 года. Цены на газ на Украине растут с начала мая 2025 года, и с этого момента энергоресурс в этой стране подорожал в 1,6 раза.В качестве одной из причин повышения цены компания называет подорожание газа в Европе из-за геополитических рисков на фоне конфликта Ирана и Израиля. Тем не менее, компания уточняет, что разница в ценах на газ между Европой и Украиной продолжает расти не в пользу Украины, где газ дорожает быстрее.Для сравнения: 23 июня газовые котировки в Европе выросли, но оказались почти в полтора раза ниже, чем на Украине – около $512 за тысячу кубометров. Августовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures торговались на уровне 42,05 евро/МВтч ($512,41 за тысячу кубометров), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 1,51%.Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлить соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности в техническом газе для поддержания давления в трубе.С конца января "Нафтогаз Украины" начал импортировать газ по высоким рыночным ценам из стран Евросоюза, постоянно наращивая объемы закупок. Однако, по данным на конец марта, запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на рекордно низком уровне – менее 6 млрд кубометров. Из-за дефицита газа отопительный сезон в стране завершился в конце марта, раньше запланированного срока.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее признал, что в 2025 году Киеву придется импортировать гораздо больше газа из-за проблем с его добычей и нехватки газа в подземных хранилищах (ПХГ).2 июня 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает газа на сумму €1 млрд. 11 июня экс-глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что объём доступного газа в украинских ПХГ упал до исторического минимума в 2,02 млрд кубометров.Для успешного начала отопительного сезона 2025/2026 годов Украине необходимо закачать в ПХГ от 8,2 до 9 млрд кубометров газа. Объемы газа собственной добычи не смогут покрыть эти потребности, стране придется импортировать 5,5-6,3 млрд кубометров газа, на что потребуется до $3 млрд. В "Нафтогазе Украины" сообщили, что ведут переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме €1 млрд для закупки более 2 млрд кубометров газа, однако информации о ходе этих переговоров пока нет.Сербская нефтяная компания с российскими акционерами просит США отсрочить санкцииКомпания Нефтяная индустрия Сербии (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому", направила запрос в Минфин США на получение новой временной лицензии, позволяющей продолжить деятельность без применения санкций. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба NIS.Ранее, 26 апреля, NIS получила уже третью отсрочку от введения санкций, действующую до 27 июня. Кроме того, 14 марта компания подала запрос на исключение из списка организаций и лиц, подпадающих под санкции США.В заявлении компании уточняется, что новый запрос направлен на получение особой лицензии, которая позволит NIS продолжить работу после 27 июня без ограничений. Минэнерго Сербии ранее выразило надежду на то, что США проявят понимание в вопросе санкций против NIS, учитывая стратегическое значение компании и сотрудничество между Сербией и США в энергетической сфере.Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево в настоящее время получает сырье через Адриатический нефтепровод JANAF с хорватского острова Крк. Однако в будущем завод сможет подключиться к российскому трубопроводу "Дружба" – через Венгрию.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 апреля 2025 года заявил, что новый сербско-венгерский нефтепровод позволит круглогодично снабжать НПЗ Панчево, играющий ключевую роль в энергоснабжении Сербии. Пропускная способность нового маршрута составит 4-5 млн т нефти в год.Бывший координатор США по санкциям Дж. О'Брайен 12 января 2025 года заявил, что Россия должна полностью выйти из капитала NIS. В ответ президент Сербии Александр Вучич отметил, что Белград готов выкупить долю российских компаний за €700 млн в случае санкций, но предпочел бы избежать такого сценария. Действительно, это было бы больше похоже на конфискацию, ведь российские вложения в NIS составили более €3,6 млрд.Ранее NIS подтвердила, что продолжает работу без перебоев, включая бесперебойные поставки топлива на свои АЗС. Компания следит за ситуацией, анализирует возможные риски, но подчеркивает, что на данный момент никаких правовых ограничений для ее деятельности и партнеров нет.Нефтяная индустрия Сербии – одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. Компании принадлежит более 400 АЗС в Сербии.Рынок нефти лихорадит, а стоимость её перевозки через Ормузский пролив выросла в два с лишним разаКак отмечало издание Украина.ру на прошлой неделе, рынок нефти пока не верит в долгую войну Израиля с Ираном, и ситуация не изменилась даже после удара США по ядерным объектам исламской республики. А вот стоимость фрахта танкеров, перевозящих нефть через Ормузский пролив, резко выросла.Хотя на прошлой неделе нефть марки Brent подорожала на 1,68%, а WTI – на 3,04%, 23 июня, на следующий день после удара США по ядерным объектам Ирана, нефть дешевела. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,38%, до $75,19 за баррель. А на электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,45%, до $73,51 за баррель. Теперь всё зависит от того, приведёт ли обмен ударами между Ираном и США, начавшийся вечером 23 июня, к длительной эскалации.Иран является третьим по величине добытчиком нефти в ОПЕК. Дальнейший рост цен на нефть возможен на фоне растущих опасений, что Иран в качестве ответной меры может закрыть Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.Основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet Суганда Сачдева считает, что текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цена на нефть. "Цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а её рост до $120 за баррель будет становиться все более вероятным. Однако, учитывая, что Ормузский пролив необходим Ирану для экспорта нефти, который является жизненно важным источником его национальных доходов, длительное закрытие пролива нанесет серьезный экономический ущерб самому Ирану", – заявила она.При этом ставки фрахта на перевозку нефти через Ормузский пролив на сверхкрупных нефтеналивных танкерах типоразмера VLCC уже выросли более чем в два раза с начала взаимных ударов Израиля и Ирана по территориям друг друга. Об этом 19 июня сообщила британская газета The Financial Times.По данным аналитической компании Clarksons Research, стоимость фрахта танкера, способного перевозить до 2 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, увеличилась с $19,998 в сутки 11 июня, за два дня до начала израильской операции, до $47,609 в сутки по состоянию на 18 июня. Для сравнения, за тот же период времени рост индикатора Baltic Dirty Tanker Index, который отражает средние международные фрахтовые ставки, составил 12%.Цена фрахта танкера VLCC LR2 для транспортировки нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай повысилась за неделю с $21 тысячи в сутки до $51,9 тысяч в сутки. Особенно плохо приходится Индии, которая импортирует более 80% потребностей в нефти, в том числе 60% через Ормузский пролив, отмечает издание.

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украина, иран, сша, владимир зеленский, сергей макогон, петер сийярто, газпром, ес, минфин, brent, эксклюзив