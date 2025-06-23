https://ukraina.ru/20250623/razvorachivaetsya-seriynoe-proizvodstvo-noveyshego-raketnogo-kompleksa-oreshnik---putin-1064188819.html

Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин

Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин - 23.06.2025 Украина.ру

Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин

Россия разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. Об этом 23 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин

2025-06-23T15:57

2025-06-23T15:57

2025-06-23T15:57

новости

новости россии

россия

кремль

московский кремль

владимир путин

нато

ракетные войска

"орешник"

ракета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png

"В этот торжественный день мы с вами собрались в Георгиевском зале Московского Кремля. Этот величественный пантеон славы русского оружия напоминает о легендарных битвах и героях 1812 года, служит вдохновляющим образцом силы и несгибаемого духа многих поколений защитников Отечества", - сказал президент.Он также отметил, что новый этап службы выпускников начинается в год 80-летия Великой Победы."Сегодня мы также сражаемся за наше будущее, и участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России, - сказал Путин. - Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов. Их пример, их верность Отечеству, правде и справедливости – надёжный, непреходящий нравственный ориентир, и, равняясь на него, уверен, вы впишите новые славные страницы в историю наших Вооружённых Сил, правоохранительных и специальных служб".Президент напомнил, что современная международная ситуация динамично меняется. Мир подводят к очень опасной черте."Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения – никак их история ничему не учит, продолжают направлять и сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку, по сути, как прямые участники конфликта", - сказал президент России.Он обратил внимание на ближайший саммит НАТО, где планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для её реализации будут увеличены военные бюджеты стран этого военно-политического блока. Его участники уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых.Учитывая рост геополитической напряжённости, Россия будет и дальше принимать адекватные меры по укреплению своей безопасности и своих союзников, развивать Вооружённые Силы как гарантию суверенного и независимого развития России, отметил глава государства.По его мнению, актуальной задачей остаётся повышение боевых возможностей всех видов Вооружённых Сил и родов войск. Поэтому формируется новый род войск – войска беспилотных систем.В 2025 году завершится весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности, отметил Путин.Среди приоритетных направлений остаются техническая модернизация Армии и Флота, прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной Государственной программы вооружения."Особое внимание здесь уделим нашей "ядерной триаде". Так, в Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М, - заверил Путин. - Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", которые очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. А в состав Военно-Морского Флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащённые высокоточными средствами поражения последнего поколения".Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Выпускников военных вузов президент назвал главной опорой Вооружённых Сил, призваных служить для коллег и подчинённых образцом профессионализма и воинской чести, дисциплины и достойного, заботливого отношения к личному составу и к однополчанам.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел фактор "орешника" в публикации Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты

россия

кремль

московский кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости россии, россия, кремль, московский кремль, владимир путин, нато, ракетные войска, "орешник", ракета, дальнобойные ракеты, ракеты, офицеры, военные