https://ukraina.ru/20250623/razvorachivaetsya-seriynoe-proizvodstvo-noveyshego-raketnogo-kompleksa-oreshnik---putin-1064188819.html
Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин
Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин - 23.06.2025 Украина.ру
Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин
Россия разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. Об этом 23 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин
2025-06-23T15:57
2025-06-23T15:57
2025-06-23T15:57
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"В этот торжественный день мы с вами собрались в Георгиевском зале Московского Кремля. Этот величественный пантеон славы русского оружия напоминает о легендарных битвах и героях 1812 года, служит вдохновляющим образцом силы и несгибаемого духа многих поколений защитников Отечества", - сказал президент.Он также отметил, что новый этап службы выпускников начинается в год 80-летия Великой Победы."Сегодня мы также сражаемся за наше будущее, и участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России, - сказал Путин. - Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов. Их пример, их верность Отечеству, правде и справедливости – надёжный, непреходящий нравственный ориентир, и, равняясь на него, уверен, вы впишите новые славные страницы в историю наших Вооружённых Сил, правоохранительных и специальных служб".Президент напомнил, что современная международная ситуация динамично меняется. Мир подводят к очень опасной черте."Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения – никак их история ничему не учит, продолжают направлять и сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку, по сути, как прямые участники конфликта", - сказал президент России.Он обратил внимание на ближайший саммит НАТО, где планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для её реализации будут увеличены военные бюджеты стран этого военно-политического блока. Его участники уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых.Учитывая рост геополитической напряжённости, Россия будет и дальше принимать адекватные меры по укреплению своей безопасности и своих союзников, развивать Вооружённые Силы как гарантию суверенного и независимого развития России, отметил глава государства.По его мнению, актуальной задачей остаётся повышение боевых возможностей всех видов Вооружённых Сил и родов войск. Поэтому формируется новый род войск – войска беспилотных систем.В 2025 году завершится весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности, отметил Путин.Среди приоритетных направлений остаются техническая модернизация Армии и Флота, прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной Государственной программы вооружения."Особое внимание здесь уделим нашей "ядерной триаде". Так, в Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М, - заверил Путин. - Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", которые очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. А в состав Военно-Морского Флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащённые высокоточными средствами поражения последнего поколения".Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Выпускников военных вузов президент назвал главной опорой Вооружённых Сил, призваных служить для коллег и подчинённых образцом профессионализма и воинской чести, дисциплины и достойного, заботливого отношения к личному составу и к однополчанам.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел фактор "орешника" в публикации Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты
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новости, новости россии, россия, кремль, московский кремль, владимир путин, нато, ракетные войска, "орешник", ракета, дальнобойные ракеты, ракеты, офицеры, военные
Новости, новости России, Россия, Кремль, Московский Кремль, Владимир Путин, НАТО, ракетные войска, "Орешник", Ракета, дальнобойные ракеты, ракеты, офицеры, военные
Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин
Россия разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. Об этом 23 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин
"В этот торжественный день мы с вами собрались в Георгиевском зале Московского Кремля. Этот величественный пантеон славы русского оружия напоминает о легендарных битвах и героях 1812 года, служит вдохновляющим образцом силы и несгибаемого духа многих поколений защитников Отечества", - сказал президент.
Он также отметил, что новый этап службы выпускников начинается в год 80-летия Великой Победы.
"Сегодня мы также сражаемся за наше будущее, и участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России, - сказал Путин. - Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов. Их пример, их верность Отечеству, правде и справедливости – надёжный, непреходящий нравственный ориентир, и, равняясь на него, уверен, вы впишите новые славные страницы в историю наших Вооружённых Сил, правоохранительных и специальных служб".
Президент напомнил, что современная международная ситуация динамично меняется. Мир подводят к очень опасной черте.
"Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения – никак их история ничему не учит, продолжают направлять и сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку, по сути, как прямые участники конфликта", - сказал президент России.
Он обратил внимание на ближайший саммит НАТО, где планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для её реализации будут увеличены военные бюджеты стран этого военно-политического блока. Его участники уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых.
"Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, - заметил президент. - Обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют её из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью".
Учитывая рост геополитической напряжённости, Россия будет и дальше принимать адекватные меры по укреплению своей безопасности и своих союзников, развивать Вооружённые Силы как гарантию суверенного и независимого развития России, отметил глава государства.
По его мнению, актуальной задачей остаётся повышение боевых возможностей всех видов Вооружённых Сил и родов войск. Поэтому формируется новый род войск – войска беспилотных систем.
В 2025 году завершится весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности, отметил Путин.
Среди приоритетных направлений остаются техническая модернизация Армии и Флота, прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной Государственной программы вооружения.
"Особое внимание здесь уделим нашей "ядерной триаде". Так, в Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М, - заверил Путин. - Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", которые очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях. А в состав Военно-Морского Флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащённые высокоточными средствами поражения последнего поколения".
Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Выпускников военных вузов президент назвал главной опорой Вооружённых Сил, призваных служить для коллег и подчинённых образцом профессионализма и воинской чести, дисциплины и достойного, заботливого отношения к личному составу и к однополчанам.