https://ukraina.ru/20250611/boyatsya-oreshnika-i-grabyat-detey-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1063822239.html

Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты

Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты - 11.06.2025 Украина.ру

Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты на этой неделе ожидали ответа РФ на недавние теракты на российских аэродромах и железных дорогах. Украинские СМИ и политики ежедневно обсуждали варианты предполагаемого удара, пытаясь предсказать вектор полёта "Орешника".

2025-06-11T04:45

2025-06-11T04:45

2025-06-11T04:45

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Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что перед саммитом НАТО Зеленскому во что бы то ни стало надо получить "Орешником" по Украине, а сам он в этот момент будет находиться в бункере. Однако бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что "Орешник" способен глубоко проникать под землю, поражая бункеры и подземные производства.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Москва якобы рассматривает вариант ликвидации украинских политиков и высокопоставленных военных. В связи с опасениями ответного удара РФ, как пишет Дубинский, некоторые украинские политики по указанию спонсоров "залегли на дно".Украинский аналитик Сергей Дацюк, рассуждая об украинской элите, отметил на днях, что у неё нет никакой политической ответственности за свои действия. Именно поэтому, по его словам, Украина как государство может исчезнуть, а представители элиты окажутся в эмиграции, как и националисты начала XX века."Они все избегнут ответственности и в общем-то где-то будут жить и поживать. То есть мы сейчас идём по пути УНР и Директории. Они же не случайно все эти схемы держат на уровне Института национальной памяти — чтобы всё было как в УНР. Мы ещё раз, третий раз за сто лет попробуем, а если что, то с казной уедем", — рассуждает Дацюк.В связи с приближением фронта к Днепру (Днепропетровску) представители украинской элиты региона готовят себе "запасной аэродром" на западе страны. Во вторник, 10 июня, Государственное бюро расследований (ГБР) заинтересовалось заместителем управления полиции Днепропетровской области Сергеем Бухинником. Выяснилось, что полицейский за короткое время в должности успел приобрести сразу 22 квартиры, из них 16 — в центре Львова. Офицер полиции придумал достаточно нелепое объяснение внезапного появления у него десятков миллионов на приобретение всей этой недвижимости. По его словам, эти деньги ему дала взаймы жена, которой он давал взаймы, после того как она давала ему в долг.Некоторые украинские "временщики" не только скупают недвижимость, но и пытаются застолбить себе место в памяти юных украинцев — будущих избирателей. На днях на Украине произошёл резонансный скандал, связанный с изданием школьных учебников.На печать учебников для восьмого класса Министерство образования потратило более миллиарда гривен. Самым дорогим оказался учебник по украинскому языку и литературе — его стоимость достигла 3900 грн (более 8000 р.). В книжных магазинах Украины редко можно встретить какой-нибудь новый альбом репродукций по такой цене. Однако школьники, вернее их родители, будут обязаны покупать "золотые" издания. В целом же набор новых украинских учебников "съест" пару месячных доходов среднестатистической семьи, даже если в ней только один школьник."Три тысячи девятьсот гривен за учебник — это люто дорого даже для маленького тиража, с учётом всех интересантов и авторских прав. А много школьников у нас потянет учебники по 3900? А точно это поможет учебному процессу и украинизации?" — задаёт вопрос нардеп Максим Бужанский.Синтаксис и пунктуацию в восьмом классе можно изучать и по старым изданиям. Но печать новых учебников по украинскому языку и литературе в Минобразования объясняли необходимостью "обновить данные об украинизации". Таким образом, украинизаторы в прямом смысле залезают в карман детей, лишая их завтрака.В новом учебнике названия "Российская Федерация" и "Россия" пишутся с маленькой буквы. Детям предлагается также сочинить "вдохновляющие истории" перехода на украинский язык после 2022 года. Школьники также должны сами придумать объяснение, почему ущемление русского языка на Украине — "миф", придуманный в РФ. Однако тот же учебник в самом начале гласит, что украинский язык — "маркер безопасности государственных границ", а использование русского языка якобы приводит к российскому вторжению. Ученика подводят к мысли, что русский язык тождественен государственной измене.Заказывали печать учебников без каких-либо торгов и аукционов для предпринимателей. Проще говоря, "своя контора" поставила ту цену, которую ей захотелось поставить.Новые учебники пестрят фотографиями Зеленского и Порошенко, а также волонтёров-националистов Сергея Притулы, Марии Берлинской и Тараса Чмута. Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что все эти деятели, вероятно, надеются, что подросшие школьники через несколько лет будут за них голосовать.Обилие волонтёров, собирающих деньги на ВСУ, наводит также на мысль, что "места" в школьных учебниках продавались. Военные действия позволяют легко списывать и присваивать средства спонсоров. Тот же Сергей Притула, например, во вторник, 10 июня, публикует видео горящих автомобилей, утверждая, что всё это были автомобили его Фонда, уничтоженные в результате российского удара.После следующего налёта российских беспилотников на военные объекты Украины волонтёры-националисты, ожидаемо, сокрушённо покачают головой и заявят, что уничтожено имущества ещё на десятки миллионов гривен, пожертвованных западными спонсорами.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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