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Президент России напомнил офицерам о ключевых задачах

Президент России напомнил офицерам о ключевых задачах - 23.06.2025 Украина.ру

Президент России напомнил офицерам о ключевых задачах

Борьба с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки и терроризмом, с криминалом и коррупцией, укрепление общественного порядка, оперативная ликвидация последствий стихийных бедствий и содействие СВО - ключевые задачи офицерского корпуса. Об этом 23 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин

2025-06-23T16:18

2025-06-23T16:18

2025-06-23T16:21

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В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин провёл встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщает пресс-служба президента России.Надёжная защита страны от внутренних и внешних угроз требует чёткой координации правоохранительных органов и специальных служб, других силовых структур, максимальной концентрации офицеров в решении ключевых задач, сказал президент.Он выразил убеждение в том, что выпускники военных вузов хорошо понимают масштаб и характер стоящих задач и сделают всё необходимое для их надёжного решения."Нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию Вооружённых Сил, повышению эффективности всех структур, отвечающих за безопасность страны. Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу", - сказал президент.Он пожелал участников встречи и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия их наставникам, родным и близким.Ранее в новостях: Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник" - Путин

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