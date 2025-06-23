Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными
Кремль осуждает удары США по Ирану и выражает глубокое сожаление в связи с нарастающей эскалацией и втягиванием новых участников в конфликт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Он добавил, что ситуация вокруг иранских ядерных объектов вызывает серьезную обеспокоенность и требует дополнительного изучения.
Основные тезисы его выступления:
Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо;
Россия не планирует реагировать на призывы Трампа к смене власти в Иране, поскольку решение о руководстве страны должно оставаться в руках ее народа;
Конфиденциальные каналы связи между российским и американским лидерами остаются открытыми для оперативного обмена сообщениями при необходимости;
Подготовка встречи президентов России и США зависит от результатов переговоров и согласования меморандума.
Также в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину официальный представитель Кремля назвал беспрецедентными удары США по Ирану, отметив, что их последствия будут негативными.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.
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