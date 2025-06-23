Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными - 23.06.2025 Украина.ру
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Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными
Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными - 23.06.2025 Украина.ру
Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными
Кремль осуждает удары США по Ирану и выражает глубокое сожаление в связи с нарастающей эскалацией и втягиванием новых участников в конфликт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-06-23T14:00
2025-06-23T14:00
новости
сша
иран
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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Он добавил, что ситуация вокруг иранских ядерных объектов вызывает серьезную обеспокоенность и требует дополнительного изучения.Основные тезисы его выступления: Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо; Россия не планирует реагировать на призывы Трампа к смене власти в Иране, поскольку решение о руководстве страны должно оставаться в руках ее народа; Конфиденциальные каналы связи между российским и американским лидерами остаются открытыми для оперативного обмена сообщениями при необходимости;Подготовка встречи президентов России и США зависит от результатов переговоров и согласования меморандума.Также в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину официальный представитель Кремля назвал беспрецедентными удары США по Ирану, отметив, что их последствия будут негативными.В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, россия, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, США, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными

14:00 23.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Кремль осуждает удары США по Ирану и выражает глубокое сожаление в связи с нарастающей эскалацией и втягиванием новых участников в конфликт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Он добавил, что ситуация вокруг иранских ядерных объектов вызывает серьезную обеспокоенность и требует дополнительного изучения.
Основные тезисы его выступления:
Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо;
Россия не планирует реагировать на призывы Трампа к смене власти в Иране, поскольку решение о руководстве страны должно оставаться в руках ее народа;
Конфиденциальные каналы связи между российским и американским лидерами остаются открытыми для оперативного обмена сообщениями при необходимости;
Подготовка встречи президентов России и США зависит от результатов переговоров и согласования меморандума.
Также в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину официальный представитель Кремля назвал беспрецедентными удары США по Ирану, отметив, что их последствия будут негативными.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.
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