https://ukraina.ru/20250623/ofitsialnyy-pekin-osudil-zayavleniya-glavy-administratsii-tayvanya-o-nezavisimosti-1064199925.html

Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости"

Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости" - 23.06.2025 Украина.ру

Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости"

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник 23 июня подверг критике речь главы администрации Тайваня Лай Циндэ о "независимости Тайваня". Об этом сообщило китайское информагентство "Синьхуа"

2025-06-23T18:23

2025-06-23T18:23

2025-06-23T18:23

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Чэнь Биньхуа заявил, что в речь главы администрации Тайваня Лай Циндэ в полной мере обнажила, сказано в публикации, его твердолобую позицию в вопросе "независимости Тайваня"."Как отметил Чэнь Биньхуа, отвечая на вопрос журналиста, в данной речи, полной лжи и обмана, Лай Циндэ намеренно извращал и фрагментировал историю, откровенно навязывал абсурдную теорию "независимости Тайваня" и тщетно пытался сфабриковать основания для нарратива о "независимости", - сказано в публикации.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов обратил внимание на фактор Тайваня в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет

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