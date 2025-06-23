Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости" - 23.06.2025 Украина.ру
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Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости"
Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости" - 23.06.2025 Украина.ру
Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости"
Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник 23 июня подверг критике речь главы администрации Тайваня Лай Циндэ о "независимости Тайваня". Об этом сообщило китайское информагентство "Синьхуа"
2025-06-23T18:23
2025-06-23T18:23
новости
тайвань
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международные отношения
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международная политика
кнр (китай)
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Чэнь Биньхуа заявил, что в речь главы администрации Тайваня Лай Циндэ в полной мере обнажила, сказано в публикации, его твердолобую позицию в вопросе "независимости Тайваня"."Как отметил Чэнь Биньхуа, отвечая на вопрос журналиста, в данной речи, полной лжи и обмана, Лай Циндэ намеренно извращал и фрагментировал историю, откровенно навязывал абсурдную теорию "независимости Тайваня" и тщетно пытался сфабриковать основания для нарратива о "независимости", - сказано в публикации.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов обратил внимание на фактор Тайваня в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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новости, тайвань, пекин, китай, международные отношения, международное право, международная политика, кнр (китай), евразия, азия, сепаратизм
Новости, Тайвань, Пекин, Китай, международные отношения, международное право, Международная политика, КНР (Китай), Евразия, Азия, сепаратизм

Официальный Пекин осудил заявления главы администрации Тайваня о "независимости"

18:23 23.06.2025
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник 23 июня подверг критике речь главы администрации Тайваня Лай Циндэ о "независимости Тайваня". Об этом сообщило китайское информагентство "Синьхуа"
Чэнь Биньхуа заявил, что в речь главы администрации Тайваня Лай Циндэ в полной мере обнажила, сказано в публикации, его твердолобую позицию в вопросе "независимости Тайваня".
"Как отметил Чэнь Биньхуа, отвечая на вопрос журналиста, в данной речи, полной лжи и обмана, Лай Циндэ намеренно извращал и фрагментировал историю, откровенно навязывал абсурдную теорию "независимости Тайваня" и тщетно пытался сфабриковать основания для нарратива о "независимости", - сказано в публикации.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов обратил внимание на фактор Тайваня в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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