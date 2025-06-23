https://ukraina.ru/20250623/minus-150-raspil-parlamenta-po-zelenskomu-1064190157.html

Минус 150: распил парламента по Зеленскому

Минус 150: распил парламента по Зеленскому - 23.06.2025 Украина.ру

Минус 150: распил парламента по Зеленскому

В Верховной Раде новый антирекорд численности депутатов – 398 из 450-ти. На этот раз её покинул соратник бывшего мэра Киева "космонавта" Черновецкого Олесь Довгий. Заменить его некем, поскольку он мажоритарщик, а довыборы запрещены. Между тем, по признанию спикера Стефанчука в большинстве голосований принимает участие всего около 300 депутатов

2025-06-23T16:54

2025-06-23T16:54

2025-06-23T16:56

мнения

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

верховная рада

рада

слуга народа

конституция

народные депутаты

реформа

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Формально как бы всё в порядке – Рада правомочна при наличии квалифицированного большинства голосов, запас почти 100 человек… Рада потеряла "чистыми" всего 26 человек за шесть лет – не так много (на самом деле гораздо больше, но списки по потере активных мандатов просто подвигаются).Почему всего 26? Потому что после 2012 года не менялись границы одномандатных округов. В 2019 году было избрано 424 депутата – в тех 26 округах, которые не контролировались Киевом после событий 2014-15 годов, выборы не проводились, а места оставались вакантными. В соответствии с Минскими соглашениями после восстановления территориальной целостности Украины там должны были пройти довыборы (представительства в списочной части "коллаборационисты" не заслуживают), но до этого так и не дошло.Однако само по себе упоминание 300 "депутанцев", которые героически отражают "российскую агрессию" прямо в сессионном зале, заставило вспомнить апрельское интервью того же Стефанчука, в котором он опять поднял тему сокращения депутатского корпуса до 300 человек. Т.е., выглядит как ещё один аргумент в пользу сокращения – всё равно активных мандатов всего 300. Так чего огород городить?Впервые вопрос относительно сокращения числа депутатов возник в 1989 году в связи с переходом Верховного Совета УССР на профессиональную основу (ранее депутатство было общественной нагрузкой и депутатские обязанности осуществлялись без отрыва от производства). Если по Конституции 1978 года депутатов было 650 (ранее состав отличался – в 1938 году, например, было избрано 304 депутата, в 1971 – 482), то в 1990 году было избрано уже 450.Затем вопрос о сокращении числа депутатов обсуждался во время принятия новой Конституции Украины, но было сохранено число 450 – это был элемент компромисса между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой, полномочия которой было продолжены после принятия Конституции.Во время референдума 2000 года за сокращение числа депутатов до 300 проголосовали почти 90% принявших участие в голосовании.Инициатива Кучмы видимо преследовали две цели.Во-первых – популистскую: депутаты были ещё более непопулярны, чем президент, предложение их сократить (и, соответственно, сократить финансирование Верховной Рады) встретило реальную поддержку, что отразилось на явке и голосовании за другие вопросы.Во-вторых – технологическую: контролировать избрание и работу 300 депутатов проще, чем 450-ти.В результате политического кризиса 2001 года решения референдума в жизнь претворены не были. В конституционной реформе 2004 года этой нормы уже не было – из тех же соображений необходимости достижения компромисса с действующим депутатским корпусом.В дальнейшем вопрос сокращения числа депутатов появлялся в публичной плоскости неоднократно, но изменения Конституции в возникавших политических конфигурациях были неактуальны.Вновь к этому вопросу вернулся только Владимир Зеленский – на волне рекордной поддержки 2019 года.4 февраля 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о сокращении количества депутатов до 300 и закрепления пропорциональной избирательной системы. Позже, 25 октября, этот вопрос был поставлен во время организованного "Слугой народа" опроса у избирательных участков, окончательные результаты которого так никогда и не были опубликованы.Мотивы у Зеленского были в общем-то теми же, что и в 2000 году, но добавилось новое объяснение – сокращение числа депутатов нужно, потому что население страны сократилось. Кроме того, "в Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента".Объяснения довольно странные, потому что никакой специальной нормы по соотношению числа депутатов и избирателей не существует.Если исходить из ситуации 1991 года, то на Украине, при 52 млн. населения, на миллион избирателей приходилось примерно 9 депутатов.Для сравнения, во Франции, которую всегда приводили в пример как некий аналог Украины по площади и населению, на миллион граждан приходится 13 депутатов обеих палат парламента. А в маленькой и, мягко говоря, небогатой Литве – и вовсе 50. Как минимум это говорит о том, что численность парламента определяется не населением страны, а способностью коллективного органа исполнять возложенные на него обязанности.Т.е., по сравнению с европейскими странами Рада очень экономная, а украинцы несколько даже "обделены" парламентским представительством. Сокращение депутатского корпуса приведёт к удорожанию выборов и уменьшению шансов для небольших партий и общин (территориальных и национальных). Что до децентрализации – неужели Франция и Литва менее децентрализованы? Впрочем, мы же не думаем, что Зеленского, незаконно занимающего поста президента, действительно интересует демократия…С точки же зрения населения – есть пример Польши, где при населении 37 млн (примерно столько же, сколько на Украине по данным официальной статистики – сильно завышенным) в Сейм входят 460 депутатов.Уж не намекает ли Зеленский, что после его реформ население Украины должно быть 33 млн, если так уж важно сохранить соотношение 9 депутатов на миллион? Кстати, некоторые депутаты от СН апеллировали "формуле Таагеперы" (чисто кабинетной), которая математически определяет оптимальный размер парламента как равный кубическому корню от населения страны. По этой формуле население Украины и вовсе должно быть 27 млн… Впору заподозрить, что в 2022 году, отказываясь от Стамбульских соглашений, Зеленский подгонял численность населения страны к числу депутатов. Впрочем, реальную численность населения сейчас никто не знает – можно только предполагать, что она в районе 30 млн.Вообще, сама постановка вопроса абсурдна – если исходить из динамики населения, но в Раду почти каждый раз будет избираться разное число депутатов.Отдельный интерес вызывает идея перехода к чисто пропорциональной системе, которая уже использовалась в 2006 и 2007 годах. В 2020 году Зеленскому пропорционалка была выгодна, потому что местные выборы показали ослабление "Слуги народа" и усиление региональных элит, которые смогли провести своих представителей в первую очередь по мажоритарной системе.Сейчас Зеленскому может оказаться более интересной именно мажоритарная составляющая – своей партии у него нет (проект "Слуга народа" был сочтён бесперспективным тогда же – в 2020-м). Повторить успех СН с новой партией под того же президента – идея сомнительная…Однако, что-то нам подсказывает, что если в обозримой перспективе выборы на Украине вообще будут проведены, то сделано это будет по старой системе. Конституция потребует значительно более глубоких изменений, чем просто изменение числа депутатов и закрепление избирательной системы.О перспективах новых выборов можно прочитать в статье Елены Кирюшкиной "Тихой сапой новая кровь. Рада готовит выборы – примет "особый" закон, а у нелояльных отберут паспорта"

https://ukraina.ru/20240628/1034246231.html

https://ukraina.ru/20250414/1045314802.html

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мнения, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада, рада, слуга народа, конституция, народные депутаты, реформа, киев, франция, трамп и зеленский