Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе - 23.06.2025 Украина.ру
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Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе
Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе - 23.06.2025 Украина.ру
Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе
Воздушное пространство Бахрейна временно закрыто. Об этом 23 июня сообщило государственное агентство королевства BNA.
2025-06-23T21:01
2025-06-23T21:01
новости
сша
катар
иран
минтранс
мид бахрейна
воздушная тревога
авиасообщение
авиация
военная эскалация
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Временное прекращение движения в воздушном пространстве Королевства Бахрейн объявил Минтранс страны.По информации BNA, сделано это "в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе".О закрытии воздушного пространства 23 июня объявили также другие страны региона. Чрезвычайные меры приняты из-за ракетной атаки Ирана на военную базу США в Катаре, а также военные объекты американской армии в Ираке.Официальный Тегеран объявил об атаках на военные объекты США после ракетно-бомбового удара американской армии по объектам энергетики исламской республики, состоявшегося в ночь на 22 июня в рамках поддержки антииранской военной операции Израиля.Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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новости, сша, катар, иран, минтранс, мид бахрейна, воздушная тревога, авиасообщение, авиация, военная эскалация, ближний восток, израиль
Новости, США, Катар, Иран, Минтранс, МИД Бахрейна, воздушная тревога, авиасообщение, авиация, военная эскалация, Ближний Восток, Израиль

Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе

21:01 23.06.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Воздушное пространство Бахрейна временно закрыто. Об этом 23 июня сообщило государственное агентство королевства BNA.
Временное прекращение движения в воздушном пространстве Королевства Бахрейн объявил Минтранс страны.
По информации BNA, сделано это "в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе".
О закрытии воздушного пространства 23 июня объявили также другие страны региона. Чрезвычайные меры приняты из-за ракетной атаки Ирана на военную базу США в Катаре, а также военные объекты американской армии в Ираке.
Официальный Тегеран объявил об атаках на военные объекты США после ракетно-бомбового удара американской армии по объектам энергетики исламской республики, состоявшегося в ночь на 22 июня в рамках поддержки антииранской военной операции Израиля.
Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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Заголовок открываемого материала
21:14Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
21:01Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе
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20:36Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре
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