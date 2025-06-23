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Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе

Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе - 23.06.2025 Украина.ру

Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе

Воздушное пространство Бахрейна временно закрыто. Об этом 23 июня сообщило государственное агентство королевства BNA.

2025-06-23T21:01

2025-06-23T21:01

2025-06-23T21:01

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Временное прекращение движения в воздушном пространстве Королевства Бахрейн объявил Минтранс страны.По информации BNA, сделано это "в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе".О закрытии воздушного пространства 23 июня объявили также другие страны региона. Чрезвычайные меры приняты из-за ракетной атаки Ирана на военную базу США в Катаре, а также военные объекты американской армии в Ираке.Официальный Тегеран объявил об атаках на военные объекты США после ракетно-бомбового удара американской армии по объектам энергетики исламской республики, состоявшегося в ночь на 22 июня в рамках поддержки антииранской военной операции Израиля.Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет

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новости, сша, катар, иран, минтранс, мид бахрейна, воздушная тревога, авиасообщение, авиация, военная эскалация, ближний восток, израиль