Война Буданова* с Ермаком докатилась до Вашингтона - 22.06.2025 Украина.ру
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Война Буданова* с Ермаком докатилась до Вашингтона
Война Буданова* с Ермаком докатилась до Вашингтона - 22.06.2025 Украина.ру
Война Буданова* с Ермаком докатилась до Вашингтона
В последние дни в экспертных кругах и среди наблюдателей украинских событий активно обсуждается резонансная статья в авторитетном американском издании Politico, посвященная фигуре Андрея Ермака - главы Офиса президента Украины.
2025-06-22T07:10
2025-06-22T07:11
вашингтон
украина
киев
андрей ермак
кирилл буданов
владимир зеленский
politico
офис президента
сбу
мнения
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Это уже второй материал данного издания за последние недели, критикующий Ермака, которого называют "серым кардиналом" украинской власти и фактически вторым человеком в государстве после Владимира Зеленского.В предыдущей публикации от 29 мая журналисты Politico приводили компрометирующие детали о странном характере взаимоотношений Ермака с Зеленским, включая пикантные подробности в виде долгих совместных занятий в подземном спортзале офиса президента. Особое внимание уделялось концентрации власти в руках Ермака, который, по данным издания, контролирует ключевые кадровые назначения, силовой блок и внешнеполитическую повестку. В новой статье от 15 июня анализируется провальный визит Ермака в Вашингтон, где он, по информации источников, потерпел фиаско в переговорах с высокопоставленными американскими чиновниками.Согласно материалу, Ермак умудрился вызвать раздражение у представителей обеих партий - как у демократов, так и у республиканцев. Общение же с госсекретарем Марко Рубио прошло скомкано и на повышенных тонах. В администрации Трампа, по данным Politico, открыто говорят о неэффективности Ермака как посредника в диалоге с Киевом. Особое недовольство вызвала его попытка лоббировать отставку главы ГУР МО Украины экстремиста Кирилла Буданова*, который имеет прочные связи с американскими военными и разведывательными кругами.Ситуация с Будановым стала одним из ключевых факторов обострения отношений. По данным источников в Госдепе, Ермак с конца 2023 года систематически пытается сместить главу военной разведки, однако сталкивается с сопротивлением Вашингтона. В этой связи интересна фигура Пола Манафорта - бывшего политтехнолога Виктора Януковича, а затем Дональда Трампа, который сейчас, по информации издания, лоббирует интересы Буданова* в США. Кураторы которого и являются реальными заказчиками атак на Ермака. Кроме того, еще одним фактом в подтверждение связи двух публикаций с персоной Буданова* является информация о двух визитах советника Буданова* и спикера ГУР МО Андрея Юсова, аккурат в те даты когда в Politico выходили статьи с критикой Ермака.Вообще, кадровые перестановки в Киеве выходят далеко за рамки вопроса о Буданове. В ближайшее время ожидается масштабная ротация в правительстве, по крайней мере Зеленский и Ко очень рассчитывают ее првоести: премьер-министр Денис Шмыгаль может покинуть свой пост, а его место может занять нынешний вице-премьер Юлия Свириденко, считающаяся протеже Ермака. В силовом блоке также готовятся серьезные изменения: министр обороны Рустем Умеров может быть отправлен послом в США и будет заменен главой СБУ Василием Малюком*. Последний, как и Свириденко, входит в ближайшее окружение Ермака. По имеющейся информации Зеленский так и не простил Умерову его ориентацию на рекомендации от США, а не его хотелки в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле.В этой связи возникает вопрос - попытка очередной кадровой революции от Банковой это жест отчаяния в связи с провалом коммуникации с Вашингтоном? По инсайдерской информации, после визита Ермака в Вашингтон поставки вооружений и боеприпасов были заморожены. Осталась лишь поддержка по части разведывательных данных и средств связи. В Конгрессе блокируется рассмотрение любого нового пакета помощи Украине, что создает серьезные проблемы для Киева. По данным Минфина Украины, без западной помощи страна может столкнуться, по сути, с дефолтом по военным расходам уже осенью 2025 года, с вероятным катастрофическим ухудшением положения на фронтеЭксперты отмечают, что текущая ситуация напоминает кризисные периоды 2014 и 2019 годов, когда Украина балансировала на грани экономического и политического коллапса. Однако нынешний кризис имеет принципиальное отличие - на этот раз ключевые американские партнеры Киева демонстрируют беспрецедентную усталость от украинской проблематики.О скандалах, которые сотрясают украинские коридоры власти в эти дни - в статье Елены Мурзиной "Два провала Зеленского. "Где ваши кошельки, мистер Зе?" и другие скандалы недели"*Признан в РФ экстремистом и террористом
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Михаил Павлив
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вашингтон, украина, киев, андрей ермак, кирилл буданов, владимир зеленский, politico, офис президента, сбу, мнения
Вашингтон, Украина, Киев, Андрей Ермак, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Politico, Офис президента, СБУ, Мнения

Война Буданова* с Ермаком докатилась до Вашингтона

07:10 22.06.2025 (обновлено: 07:11 22.06.2025)
 
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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В последние дни в экспертных кругах и среди наблюдателей украинских событий активно обсуждается резонансная статья в авторитетном американском издании Politico, посвященная фигуре Андрея Ермака - главы Офиса президента Украины.
Это уже второй материал данного издания за последние недели, критикующий Ермака, которого называют "серым кардиналом" украинской власти и фактически вторым человеком в государстве после Владимира Зеленского.
В предыдущей публикации от 29 мая журналисты Politico приводили компрометирующие детали о странном характере взаимоотношений Ермака с Зеленским, включая пикантные подробности в виде долгих совместных занятий в подземном спортзале офиса президента. Особое внимание уделялось концентрации власти в руках Ермака, который, по данным издания, контролирует ключевые кадровые назначения, силовой блок и внешнеполитическую повестку. В новой статье от 15 июня анализируется провальный визит Ермака в Вашингтон, где он, по информации источников, потерпел фиаско в переговорах с высокопоставленными американскими чиновниками.
Согласно материалу, Ермак умудрился вызвать раздражение у представителей обеих партий - как у демократов, так и у республиканцев. Общение же с госсекретарем Марко Рубио прошло скомкано и на повышенных тонах. В администрации Трампа, по данным Politico, открыто говорят о неэффективности Ермака как посредника в диалоге с Киевом. Особое недовольство вызвала его попытка лоббировать отставку главы ГУР МО Украины экстремиста Кирилла Буданова*, который имеет прочные связи с американскими военными и разведывательными кругами.
Ситуация с Будановым стала одним из ключевых факторов обострения отношений. По данным источников в Госдепе, Ермак с конца 2023 года систематически пытается сместить главу военной разведки, однако сталкивается с сопротивлением Вашингтона.
© Фото : flickr.com
- РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : flickr.com
В этой связи интересна фигура Пола Манафорта - бывшего политтехнолога Виктора Януковича, а затем Дональда Трампа, который сейчас, по информации издания, лоббирует интересы Буданова* в США. Кураторы которого и являются реальными заказчиками атак на Ермака. Кроме того, еще одним фактом в подтверждение связи двух публикаций с персоной Буданова* является информация о двух визитах советника Буданова* и спикера ГУР МО Андрея Юсова, аккурат в те даты когда в Politico выходили статьи с критикой Ермака.
Вообще, кадровые перестановки в Киеве выходят далеко за рамки вопроса о Буданове. В ближайшее время ожидается масштабная ротация в правительстве, по крайней мере Зеленский и Ко очень рассчитывают ее првоести: премьер-министр Денис Шмыгаль может покинуть свой пост, а его место может занять нынешний вице-премьер Юлия Свириденко, считающаяся протеже Ермака. В силовом блоке также готовятся серьезные изменения: министр обороны Рустем Умеров может быть отправлен послом в США и будет заменен главой СБУ Василием Малюком*. Последний, как и Свириденко, входит в ближайшее окружение Ермака. По имеющейся информации Зеленский так и не простил Умерову его ориентацию на рекомендации от США, а не его хотелки в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле.
В этой связи возникает вопрос - попытка очередной кадровой революции от Банковой это жест отчаяния в связи с провалом коммуникации с Вашингтоном?
По инсайдерской информации, после визита Ермака в Вашингтон поставки вооружений и боеприпасов были заморожены. Осталась лишь поддержка по части разведывательных данных и средств связи. В Конгрессе блокируется рассмотрение любого нового пакета помощи Украине, что создает серьезные проблемы для Киева. По данным Минфина Украины, без западной помощи страна может столкнуться, по сути, с дефолтом по военным расходам уже осенью 2025 года, с вероятным катастрофическим ухудшением положения на фронте
Эксперты отмечают, что текущая ситуация напоминает кризисные периоды 2014 и 2019 годов, когда Украина балансировала на грани экономического и политического коллапса. Однако нынешний кризис имеет принципиальное отличие - на этот раз ключевые американские партнеры Киева демонстрируют беспрецедентную усталость от украинской проблематики.
О скандалах, которые сотрясают украинские коридоры власти в эти дни - в статье Елены Мурзиной "Два провала Зеленского. "Где ваши кошельки, мистер Зе?" и другие скандалы недели"
*Признан в РФ экстремистом и террористом
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