Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков - 22.06.2025 Украина.ру
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Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков
Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков - 22.06.2025 Украина.ру
Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков
Предстоящий визит российского президента Владимира Путина в КНР состоится в особом формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков
2025-06-22T14:19
2025-06-22T14:19
новости
китай
россия
владимир путин
шос
юрий ушаков
визит
кнр (китай)
си цзиньпин
вторая мировая война
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По словам помощника президента, длительность визита глава государства продолжительностью в несколько дней – очень редкой явление, которое очень редко бывает."Очень редко, - сказал Ушаков. - Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией", - сказал Ушаков.По его словам, визит президента России в Китай продлится несколько дней."Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - пояснил помощник президента тележурналисту Павлу Зарубину.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
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новости, китай, россия, владимир путин, шос, юрий ушаков, визит, кнр (китай), си цзиньпин, вторая мировая война, 80 лет победы
Новости, Китай, Россия, Владимир Путин, ШОС, Юрий Ушаков, визит, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Вторая мировая война, 80 лет Победы

Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков

14:19 22.06.2025
 
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Предстоящий визит российского президента Владимира Путина в КНР состоится в особом формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков
По словам помощника президента, длительность визита глава государства продолжительностью в несколько дней – очень редкой явление, которое очень редко бывает.
"Очень редко, - сказал Ушаков. - Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией", - сказал Ушаков.
По его словам, визит президента России в Китай продлится несколько дней.
"Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - пояснил помощник президента тележурналисту Павлу Зарубину.
Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
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