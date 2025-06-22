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Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков

Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков - 22.06.2025 Украина.ру

Визит Путина в Китай будет беспрецедентно длительным – Ушаков

Предстоящий визит российского президента Владимира Путина в КНР состоится в особом формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков

2025-06-22T14:19

2025-06-22T14:19

2025-06-22T14:19

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кнр (китай)

си цзиньпин

вторая мировая война

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По словам помощника президента, длительность визита глава государства продолжительностью в несколько дней – очень редкой явление, которое очень редко бывает."Очень редко, - сказал Ушаков. - Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией", - сказал Ушаков.По его словам, визит президента России в Китай продлится несколько дней."Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - пояснил помощник президента тележурналисту Павлу Зарубину.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня

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новости, китай, россия, владимир путин, шос, юрий ушаков, визит, кнр (китай), си цзиньпин, вторая мировая война, 80 лет победы